Xiaomi Mi True Wireless Earbuds y Redmi AirDots, análisis: con sus diferencias, suenan bien y su precio es aún mejor

Tras revolucionar el mundo de los smartphone con sus terminales de alta relación entre calidad precio y unos ajustadísimos márgenes de beneficio, Xiaomi ha vuelto a hacerlo con los Xiaomi Mi True Wireless Earbuds, unos auriculares verdaderamente inalámbricos low cost. Si salimos de España, existe otra opción dentro del ecosistema Xiaomi: los Redmi AirDots, muy similares a los anteriores pero por aproximadamente 20 euros. Hemos probado ambos modelos y esta es nuestra experiencia.

Ficha técnica

Características Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Redmi AirDots Tipo In-ear inalámbricos In-ear inalámbricos Dimensiones y peso 23 x 14,5 x13 mm; 4,2 g. Caja: 62 x 42 x 26 mm 26,65 x 16,4 x 21,6 mm; 4,1 g. Caja: 62 x 40 x 27,3 mm Color Blanco Negro Driver 7,2 milímetros 7,2 milímetros Frecuencia 20 - 20000 Hz 20 - 20000 Hz Conexión Bluetooth 5.0 Bluetooth 5.0 Perfiles soportados AD2P, AVRCP, HFP y HSP AD2P, AVRCP, HFP y HSP Compatibilidad iOS y Android iOS y Android Tiempo de carga Auriculares: aprox. 1,5 horas. Estuche: aprox. 2,5 h (según fabricante) Auriculares: aprox. 1,5 horas. Estuche: aprox. 2,5 h (según fabricante) Batería y Autonomía 40 mAh. Hasta 4 horas por carga (según fabricante). Estuche: 300 mAh 40 mAh. Hasta 4 horas por carga (según fabricante). Estuche: 300 mAh Carga del estuche Micro USB Micro USB Extras TWS TWS Qué hay en la caja Auriculares, estuche, 3 pares almohadillas, manual multilingüe y cable de carga Auriculares, estuche, 3 pares almohadillas, manual en chino Precio 38,95 euros 19,99 euros

Construcción y ergonomía

Qué hay en la caja de los Mi True Wireless Earbuds

Dentro de una caja de cartón bastante simple encontramos tres pares de almohadillas de tres tamaños diferentes, los auriculares, la cajita para guardarlos y cargarlos, un cable para tal fin y un manual en varios idiomas, entre ellos el castellano. El estuche de los Mi True Wireless Earbuds es sencillo, cabe en la palma de la mano y en el bolsillo. Eso sí, su acabado mate no es el mejor para llevarlo cerca de cremalleras o llaves, ya que se raya con facilidad. Lo bueno es que su color blanco hace que los arañazos sean casi imperceptibles. En la parte superior encontramos un serigrafiado con la palabra "Mi" y en la parte trasera, la bisagra y el puerto microUSB. En su interior hay dos auriculares fabricados con el mismo material que el estuche: un plástico ligero y robusto muy funcional – de batalla –, que a simple vista denota que nos encontramos ante un producto asequible.

Los Mi True Wireless Earbuds son auriculares moderadamente compactos y con líneas suavizadas de tipo intraauricular, es decir, que se incrustan en el oído. Para lograr una mejor sujeción en el canal auditivo, podremos intercambiar las almohadillas de silicona por unas más pequeñas o unas más grandes. Al colocarlos, quedará en la parte exterior una superficie ligeramente curva táctil que sirve como botón para su control, como profundizaremos más adelante. Aunque a simple vista no se aprecia, también hay una pequeñísima luz LED que variará tanto en el color (rojo o blanco) como en la forma de iluminarse (permanente vs. intermitente).

Su diseño resulta cómodo, no sobresalen del oído y se ajustan moderadamente bien, sin sobresalir de las orejas. Eso sí, he probado a correr con ellos y se me han salido, así que aunque dan la talla para andar, no son el mejor modelo para realizar movimientos de intensidad.

Experiencia de uso

Tras retirar las protecciones de los pines de carga y de la superficie táctil, los guardamos en la caja. Como se detalla en las instrucciones, volvemos a sacarlos y esperamos unos segundos hasta que el pequeño LED que tienen parpadee con una luz blanca. A continuación, nos vamos a los ajustes del teléfono, al apartado de Bluetooth donde encontraremos el "Mi True Wireless Earbuds_R", lo conectamos y ya podremos usarlos. Si nos lanzamos a la aventura y procedemos a usarlos sin leer las instrucciones, podría suceder que conectásemos el auricular izquierdo y como resultado, solo se oiría a través de él. Esto se debe a que los Mi True Wireless Earbuds pueden usarse individualmente, pero si queríamos escuchar con los dos, nos tocará restablecerlos porque el auricular derecho es el máster.

Así pues, ¿qué pasa si solo se escucha por un casco? Si los auriculares no están emparejados o que a la hora de conectarlos al teléfono hemos empleado el auricular izquierdo tendremos que restablecerlos simplemente tocando la superficie durante unos 15 segundos. Veremos como sus LEDs parpadean en rojo y blanco tres veces. Ya podemos guardarlos en la caja y sacar el auricular derecho para conectarlo al teléfono como hemos detallado.

A partir de aquí, su uso es muy fácil: al sacarlos de la caja, se encienden conectan automáticamente a nuestro teléfono y al devolverlos al estuche, se apagan. Si queremos escuchar sonido desde otro dispositivo diferente, nos tocará acudir a los ajustes del móvil y desconectarlos, ya que solo pueden estar sincronizados con un dispositivo.

La superficie táctil del exterior tiene varias funciones: un toque para que cese la música (y vuelva), dos toques seguidos para activar el asistente de voz de nuestro móvil. Si nos llaman, también podremos atender la llamada tocando. Hay cosas que no pueden hacerse, como saltar de canción o regular el volumen. El mecanismo de tocar es muy rápido e intuitivo, facilitando estas acciones sin desplazar los auriculares. Además su sensibilidad es adecuada, de modo que no se activan con el roce del pelo y pocas veces con un toque accidental.

Estos auriculares integran un micrófono para contestar llamadas, pero en mi experiencia deja bastante que desear a la hora de captar la voz. A lo largo de la prueba he recibido y realizado varias llamadas y, a pesar de tener buena cobertura y estar cerca del terminal, los receptores de estas no siempre han escuchado mi voz claramente. Otra cosa es el Bluetooth 5.0: podremos alejarnos tranquilamente del teléfono al otro lado de la casa y seguiremos oyendo música sin interrupciones o saltos.

En cuanto a su autonomía, Xiaomi detalla que los Mi True Wireless Earbuds ofrecen 4 horas, que se van hasta las 12 gracias al estuche de carga. A decir verdad, estas cifras dependen bastante del volumen. Los hemos probado tanto con música como con series en streaming y estas cifras dependen enormemente del volumen. A volumen medio - bajo, el tiempo se aproxima a las 4 horas, pero subiendo el volumen se reducen hasta poco más de 3 horas. Para un uso "estándar", la autonomía es ligeramente superior a las 10 horas gracias al estuche de carga.

Para cargarlos, tendremos que depositar los auriculares cuidadosamente en el estuche asegurándonos que los pines magnéticos encajan bien, recurrir al microUSB y a un adaptador (no incluido, yo he usado el del iPhone) y esperar unas tres horas, cuando el pequeño LED del estuche pase del rojo al blanco.

Dos aspectos a mejorar de este proceso de carga auriculares - estuche: no es posible conocer cómo de cargado está el estuche, por lo que podría suceder que dejásemos los auriculares y este no pudiera cargarlos porque no tiene batería. Además, si el estuche está descargado, los auriculares no lo detectan, por lo que no se apagan automáticamente y como consecuencia, se descargan.

Cómo suenan

Los Mi True Wireless Earbuds suenan bien para lo que cuestan y, a pesar de lo compactos que son, integran unos drivers de 7,2 milímetros. El sonido que entregan es plano. Los agudos los resuelven de forma moderadamente clara y, aunque se echa en falta algo de punch en los graves, su comportamiento en general en este apartado es satisfactorio, especialmente si tenemos en cuenta el rango en el que se enmarcan.

En este apartado destacamos además dos características: la primera es el buen aislamiento del entorno que logran gracias a la efectividad de su diseño y su volumen, precisamente otra de sus bazas. Me gusta escuchar música muy alto y difícilmente me he visto en la tesitura de tener que llevarlos al máximo. Y es que los auriculares de Xiaomi son capaces de alcanzar un volumen notable. Eso sí, conforme más alto los pongas, irás perdiendo calidad en favor de la distorsión, percibiendo cierto sonido metálico.

Xiaomi Mi True Wireless Earbuds vs Redmi Airdots: en qué se diferencian

Salta a la vista que Xiaomi Mi True Wireless Earbuds y los Redmi Airdots, precio al margen, son muy similares. Además, la tabla de especificaciones que hemos mostrado previamente no hace sino confirmarlo. Pero diferencias, haberlas haylas.

Blanco o negro: cuestión de gustos... y mantenimiento

La primera de todas salta a la vista: los Xiaomi Mi True Wireless Earbuds son blancos al estilo de los AirPods y los Redmi AirDots son completamente negros.

Está claro que para gustos, los colores, pero en mi experiencia de uso he descubierto que pese a que el estuche está fabricado en el mismo material, los arañazos propios del uso se perciben más en el negro. A cambio, el blanco de los Xiaomi Mi True Wireless se notan más las manchas: en apenas un día la superficie del estuche de los Xiaomi Mi True Wireless ya se me había ensuciado.

Contenido de la caja

Contenido de la caja de los Redmi AirDots

Los Xiaomi Mi True Wireless Earbuds vienen con un cable de carga microUSB - USB y los Redmi Airdots no lo incluyen. No es algo traumático, ya que es bastante frecuente que tengamos por casa un cable de este tipo, por ejemplo de un móvil Android antiguo. Además, en ambos casos carecen de adaptador.

Asimismo, en los Redmi Airdots únicamente viene el manual en chino, algo lógico teniendo en cuenta que es un modelo destinado para ese país. Puede parecer una tontería pero no lo es: a título personal poseo los Redmi Airdots y cuando me llegaron, tuve que recurrir a internet para descubrir cómo sincronizarlos porque al intentar hacerlo sin instrucciones, solo escuchaba por un auricular.

Los Xiaomi Mi True Wireless Earbuds son más grandes que los Redmi Airdots

También hay diferencia en el tamaño, pero no repercute en la funcionalidad. En este sentido cabe destacar la buena labor de Xiaomi, ya que esta variación no se traduce en una reducción de aspectos clave como la batería o el tamaño de los drivers. Pero sí, los Xiaomi Mi True Wireless son ligeramente más grandes y su estuche también es un poco más voluminoso.

Teniendo en cuenta que ambos modelos son in-ear, que se ajusten de forma firme y cómoda en nuestros oídos es algo muy importante. En mi caso, los Redmi Airdots me quedaban mejor, pero no ha sido algo crítico: he probado a saltar y correr con un auricular de cada puesto y el resultado ha sido el mismo. Y es que estamos hablando de pocos milímetros, se conserva el factor de diseño y además las almohadillas pueden cambiarse.

Aún así, si tienes muy claro tus orejas son grandes, mejor apostar por los Xiaomi Mi True Wireless Earbuds y, si son pequeñas, ir a por los Redmi Airdots.

Mecanismo de control

Aquí sí que he apreciado una diferencia notable de uso: mientras que los Xiaomi Mi True Wireless Earbuds disponen de una superficie táctil en la que bastará con tocar, en los Redmi Airdots este sistema es de tipo botón.

Aquí influyen los gustos del usuarios, nuestro toque y cómo nos ajusten los auriculares, pero en los Redmi AirDots este mecanismo sea de pulsación y no de toque resulta poco práctico, ya que al hacerlo nos introducimos más profundo el auricular, desplazándolo de su ubicación inicial..., lo que provoca que en ocasiones se nos caiga. Con los Redmi AirDots me resultaba más cómodo acudir al móvil para pausar la música o activar Siri, pero con los Mi True Wireless Earbuds me apañaba mejor tocando.

¿Qué pasa con la autonomía y el sonido?

De acuerdo con las especificaciones aportadas por Xiaomi – puedes verlas en la tabla situada en la parte superior de este análisis, o en la web de Xiaomi España y Xiaomi China, respectivamente – el sonido proporcionado por ambos modelos debería ser idéntico. No obstante, desconocemos si existen diferencias en la calidad de los componentes, el material de fabricación de los drivers o de los códecs utilizados.

En nuestra experiencia no hemos notado diferencias en la calidad de sonido o hemos apreciado lags, ni escuchando música ni viendo vídeos. De hecho, hemos experimentado con los ojos cerrados y hemos sido incapaces de diferenciarlos. En ambos casos sorprenden por el volumen que alcanzan, proporcionando un sonido adecuado dentro de la gama en la que se encuentran.

Lo mismo podemos decir de la autonomía: sobre el papel es igual y para asegurarnos de ello, hemos reproducido las condiciones viendo episodios de la misma serie a través del mismo dispositivo y con el mismo volumen y los resultados han sido prácticamente idénticos.

Precio

Otra diferencia palpable se encuentra en el precio: mientras que los Redmi AirDots pueden comprarse en España por unos 20 euros – de importación podemos rascar un par de euros adicionales –, los Xiaomi Mi True Wireless Earbuds cuestan casi el doble (38,95 euros). Ya hemos visto diferencias que pueden justificar el precio, pero hay algo más a tener en cuenta: la garantía.

Los Mi True Wireless Earbuds están en la cartera de productos de Xiaomi en España, no así los Redmi AirDots. ¿En qué se traduce este detalle? Si compramos en Europa ambos modelos, estaremos amparados por la garantía de dos años: el primero proporcionado por el vendedor y el segundo por el fabricante... pero si los Redmi AirDots no se venden aquí oficialmente, en caso de un problema apto para la garantía, no podremos acudir a Xiaomi ese segundo año. Otra cosa es que por el precio pagado no merezca la pena... pero es algo a tener en cuenta cuando compramos otros productos que no se comercializan oficialmente aquí.

Xiaomi Mi True Wireless Earbuds y Redmi AirDots, la opinión de Xataka

Poco más se les puede pedir a los Xiaomi Mi True Wireless Earbuds y Redmi AirDots. Suenan bien para su planteamiento de auriculares de batalla, son cómodos y su autonomía les permite estar a la altura de nuestra rutina. Tienen aspectos mejorables, como su acabado mate o lo de tener que cargar el estuche a ciegas, pero se quedan muy atrás si tenemos en cuenta todo lo demás. La elección entre uno u otro va a ser esencialmente cuestión de gustos cromáticos, tamaño de orejas y presupuesto. En cualquier caso, es muy difícil ofrecer tanto por ese precio.

Este producto ha sido cedido para la prueba por parte de Xiaomi. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.