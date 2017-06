Nueve gadgets baratos pero que te dan mucho a cambio de tu dinero (2017)

Entre la cantidad de productos del mercado, hay gadgets baratos con los que casi no hay que pensar antes de lanzarse a comprarlos. En Xataka hemos escogido nueve gadgets y accesorios que cuestan muy poco y consideramos como de los mejores en relación calidad/precio. Hay muchos más, por eso no dudes en compartir esos productos de tecnología sin los que no puedes pasar y además te costaron muy poco.

Chromecast

Un clásico de cualquier lista de gadgets que cuestan poco y nos ofrecen mucho. Por 39 euros hay pocas posibilidades más potentes y sencillas para tener un centro multimedia flexible en cualquier televisor vía HDMI si el nuestro no es un Smart TV todavía.

Batería externa portátil

Un imprescindible en las mochilas y carteras es la batería externa. Con ella nos olvidamos de enchufes en caso de que nuestro smartphone, herramienta imprescindible para el ocio o el trabajo, se quede sin batería.

Hay muchos modelos en el mercado, pero con un buen equilibrio entre portabilidad y capacidad tenemos la Kinps de 10000 mAh por 13 euros. Cuenta con dos salidas de carga y 3,5V en total.

Xiaomi Miband 2

La segunda generación de una pulsera cuantificadora que siempre da más de lo que pagamos por ella. Por 30 euros la Xiaomi MiBand 2 incluye pantalla, aplicación básica, medición de ritmo cardíaco y es resistente al agua. Mucha mejor apariencia que la primera versión por un poco más de dinero.

Auriculares básicos Sony

Si quieres auriculares multipropósito sin sentirte culpable por si sabrás apreciar los euros que cuestan, hay alternativas a ir acumulando los que regalan en aerolíneas y trenes. Si buscas unos de diadema que sean cómodos, bien diseñados y con rendimiento adecuado, toma nota.

Los Sony MDR-ZX310 que ya vimos que eran de los mejores por debajo de los 50 euros, están en Amazon por 19 euros.

Enchufe con cuatro puertos USB de carga

Aukey tiene una variedad amplia de soluciones de carga. Uno de los más equilibrados entre utilidad y precio es este cargador de pared de cuatro puertos USB (6A máximo) pero con el que no pierdes la toma de corriente. Cuesta 20 euros.

Raspberry Pi

Ya sea para iniciarse como maker con proyectos serios, jugar a Minecraft de forma barata, tener un centro multimedia que llevarnos a todos lados o simplemente un ordenador de bajo coste, la Raspberry Pi, que cuesta 45 euros es una inversión segura y de la que es bastante probable que no te arrepientas. Si no te gusta especialmente no olvides que tienes alternativas más asequibles y/o completas.

Extensor de red Wifi

Olvidarse de la mayor pesadilla de un mundo conectado es cuestión de gastarse poco más de 20 euros. Eso cuesta un extensor Wifi como el de TP-Link, que con solo conectarlo a un enchufe, hace que esa zona de la casa donde la red WiFi principal no es adecuada, recobre vitalidad. Incluye también un modo de AP para crear un punto extra si así lo necesitamos.

Este modelo es además compacto, atractivo visualmente y podemos alcanzar velocidades de hasta 300 Mbps.

Altavoz bluetooth para exterior

Tanto si solo lo usarás en casa como en exteriores, el Aukey SK-M8 es una solución musical sin cable de lo más completa. Es bluetooth 4.0, tiene autonomía para 16 horas, un diseño robusto y solo cuesta 27 euros.

Transmisor FM con puerto de carga

Con servicios como Spotify, que también cuestan muy poco para lo que nos dan, la música que queremos y cuando queremos la tenemos en nuestro smarpthone. Si nuestro coche no tiene conectividad bluetooth, la manera más rápida y asequible para escucharla en el sistema de sonido del coche es usar un transmisor FM.

El modelo de VicTsing cuesta menos de 20 euros y además de transmisor, puede ser usado como puerto USB de carga para el smartphone. Dos por uno a un precio ridículo.