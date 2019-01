14 accesorios compatibles para Google Home y Google Home mini: fundas, bases, soportes y baterías

Si has comprado un Google Home o un Google Home Mini y ya estás disfrutando en tu hogar de todo lo que puedes (y no puedes) hacer con los altavoces inteligentes de la gran G, es probable que hayas encontrado en la situación de buscarle un lugar óptimo en tu casa, cómo protegerlo ante caídas y cómo gestionar su cable, porque los altavoces de Google no son inalámbricos.

En esta guía de accesorios para Google Home encontrarás algunos sencillos elementos para tal fin. Ojo, no es una guía de dispositivos compatibles que puedes comprar para convertir tu casa en un hogar inteligente, sino una mera guía de complementos para Google Home: fundas, bases, soportes, etc.

Fundas

Estas carcasas tienen una doble función: por un lado protegen al Google Home ante posibles golpes y arañazos y por otro constituyen una forma de personalizar tu altavoz inteligente con otra estética.

Funda silicona Google Home Mini UKCOCO

La solución más simple para proteger el Google Home Mini es esta sencilla funda de silicona disponible en varios colores que se ajusta a sus formas para poder acceder a los controles. Por 6,99 euros

Funda cuero Beetest

Esta atractiva funda para el Google Home está fabricada en poliuretano y emula el cuero natural. Se puede adquirir en dos colores y se ajusta al diseño de este altavoz, permitiendo acceder a los controles. Por 19,39 euros

Bases con batería

Como el Google Home y el Google Home Mini han de estar permanentemente conectados a la corriente para funcionar, una buena idea para llevarlo a cualquier parte y olvidarnos de los enchufes es usar una base con batería interna.

KIWI

Esta base está fabricada en silicona suave bastante gruesa que protege al Google Home Mini y dispone de un cordel para colgarlo y una pequeña batería de 7.800 mAh para usarlo sin cables durante aproximadamente 10 horas. Por 29,99 euros, disponible en 2 colores.

JOT

Esta base está fabricada en plástico duro e integra en su interior una batería de 5.000 mAh (carga a 7V) para alimentar el Google Home Mini desde su puerto de carga. Dispone de 4 luces que informan del nivel de batería de forma intuitiva. Por 34,99 euros, disponible en 2 colores.

Kit

Otra opción similar a la anterior es esta base para Google Home mini que, según el fabricante, proporciona hasta 12 horas de autonomía. Con luces LED. Por 41,99 euros, disponible en 2 colores

Ninety7 LOFT para Google Home

Esta batería para el Google Home cuenta con un atractivo diseño de rejilla y se encuentra en 3 colores diferentes. Proporciona una autonomía de hasta 8 horas. Desde 46,48 euros

Soportes

Vococal

Una solución muy simple de plástico para fijar el Google Home Mini a la pared en vertical que recoge el cable enrollándolo. Disponible en dos colores, por 8,32 euros.

ProCase

De nuevo, un soporte sencillo con pestañas para ajustar el Google Home Mini en vertical, enrollar su cable y dejarlo fijo al lado de un enchufe en la pared. Desde 10,57 euros, disponible en 2 colores.

SPORTLINK

La esencia de funcionamiento y el diseño de este soporte es bastante similar al anterior, si bien su diseño es más robusto. Por 11,99 euros, disponible en los 3 colores en los que se vende el Google Home Mini.

Wigoo

Un soporte robusto con 3 pestañas, zona para enrollar el cable y disponible en combinación de colores. Se puede comprar individualmente o en pack de dos. Por 11,99 euros

MoKo

Como los anteriores, un soporte robusto con un sistema de fijación de 3 pestañas y cable enrollado. Desde 11,99 euros.

KIWI

Este de KIWI es un soporte con un diseño muy original: el Google Home Mini se fija gracias a un imán, dejándolo suspendido en la pared libre de soportes y fijaciones, además el cable se puede enrollar en la parte trasera, que va provista de una tapa para que la apariencia sea de lo más compacta y minimalista. Desde 12,49 euros, disponible en varios colores y en pack.

Wigoo 2

Y si lo que quieres es dejar el Google Home Mini libre, este sistema es un simple soporte que se adhiere a la pared para que sitúes encima el Google Home o el Google Home Mini. Lo bueno es que no hay nada que entorpezca mínimamente la salida de sonido del altavoz, pero es fundamental que la adherencia sea buena para que no se caiga el soporte. Por 12,99 euros cada unidad.

Estuche viaje igadgitz

Aunque los altavoces inteligentes están hechos para usar en casa o en la oficina, también podrías querer llevártelos a otras localizaciones (por ejemplo, si te vas de vacaciones), algo que puedes hacer con esta funda fabricada en EVA con bolsillos para guardar el cable y otros accesorios. Con mosquetón de seguridad y asa de transporte. Por 8,99 euros

Nota: algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados. A pesar de ello, ninguno de los artículos mencionados han sido propuestos ni por las marcas ni por las tiendas, siendo su introducción una decisión única del equipo de editores.