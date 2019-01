Guía de compra de dispositivos compatibles con tu nuevo Google Home y Google Home Mini

Uno de los grandes hitos tecnológicos del pasado año ha sido el desembarco de los altavoces inteligentes en nuestro país, siendo los Google Home los primeros en hacerlo. Si ya te has comprado uno o esta Navidad te han regalado el Google Home o el Google Home Mini, seguro que lo siguiente es descubrir qué puedes (y qué no) hacer con ellos y probarlo en su principal función: ser el epicentro del hogar inteligente.

Para ello será necesario domotizar nuestro hogar con bombillas, enchufes, sensores y una serie de dispositivos compatibles con Google Home y Google Assistant, su asistente de voz. En esta guía de compra encontrarás una selección de gadgets para convertir tu casa en un hogar inteligente.

Ojo a la conectividad

Bombillas, enchufes, termostatos, sensores, cámaras... existe una buena cantidad de fabricantes y dispositivos compatibles con los Google Home de forma nativa. No obstante, este número crece si creamos rutinas mediante IFTTT para que otros dispositivos que de forma nativa pueden controlarse desde una app para móvil, podamos gestionarlos mediante la voz.

Es importante prestar atención a la conectividad ya que estos dispositivos smart controlados mediante la voz suelen emplear Bluetooth, Wi-Fi o protocolos como Zigbee o Z-Wave, este último el menos común de todos ellos. ¿Qué los diferencia? Cuando emplean los protocolos Zigbee y Z-Wave será necesario un hub o puente de intermediario entre los dispositivos y el router.

Esto no los hace ni mejor ni peor, simplemente dependerá de tus intenciones y expectativas. Mientras que los modelos con Wi-Fi o Bluetooth son más sencillos de usar y nos ahorramos el tener que comprar el hub, el empleo de un puente es más ágil si tenemos una gran cantidad de gadgets smart y se minimizan las interferencias, ya que solo habrá un dispositivo conectado al router.

Antes de comprar un dispositivo inteligente, lee con atención tanto su compatibilidad con los diferentes asistentes de voz como su conectividad.

Bombillas inteligentes

Se conocen como bombillas inteligentes pero en realidad no dejan de ser bombillas LED a las que se les ha incorporado conectividad.

Por este motivo a la hora de comprar una bombilla inteligente habrá que prestar atención a características como eficiencia energética, ciclos de encendido, vida útil, color y temperatura, potencia lumínica o el ángulo. También podremos elegir si queremos una bombilla clásica, tiras LED u otro tipo formato de luminarias.

No obstante, la función de las bombillas inteligentes no es simplemente programarlas y encenderlas o apagarlas, sino también cambiar el color, brillo, intensidad, crear escenas y ambientes, etc.

IKEA Trådfri

IKEA cuenta en su catálogo con una serie de bombillas inteligentes que se pueden adquirir desde 8 euros. Ojo porque para usarlas es necesario usar un hub, que puede ser el de la propia línea Trådfri o el de la popular Philips Hue. Y es que la firma sueca comercializa puente, sensores e interruptores, por puedes adquirir toda la domótica de tu hogar sin salir de la tienda. Funcionan con smartphones iOS, Android y con la app IFTTT.

Yeelight de Xiaomi

En el enorme catálogo de productos de Xiaomi encontramos las Yeelight, las bombillas inteligentes de Xiaomi. Las Yeelight son una gran alternativa por su relación calidad precio, especialmente si las compramos en China: 16,91 euros cuestan en Gearbest y algo más (21 euros en Amazon) en España.

Aunque al principio no eran compatibles con Google Assistant, las bombillas de Xiaomi ya se pueden controlar con los Google Home y también por Alexa. Estas bombillas funcionan mediante Wi-Fi, por lo que no es necesario usar puentes. La firma china cuenta con varios formatos y versiones de bombillas y lámparas.

Philips HUE

Las Philips HUE gozan de gran popularidad gracias a la amplias opciones de iluminación y la versatilidad que ofrecen, de hecho son compatibles con iOS y Android, IFTTT y también con los principales asistentes de voz (Siri, Alexa y Google Assistant). Están disponibles desde 18,97 euros, si bien será necesario emplear un hub. Si no lo tienes, la mejor opción es comprar un kit como este compuesto por el hub, mando y 3 bombillas por 80 euros.

TP-Link

Entre la gama de productos smart TP-Link se encuentra una línea de luminarias con diferente potencia y las opciones blanco, multicolor y blanco regulable. Funcionan a través de Wi-Fi, por lo que no necesitan de Hub. Son compatibles con iOS, Android y IFTTT. Desde 24,60 euros en Amazon.

LIFX

Otra alternativa de bombillas versátiles con un buen catálogo de opciones son las de LIFX, pudiendo elegir entre diferentes boquillas, colores y modelos. Como funcionan mediante Wi-Fi no requieren de Hub. Son compatibles con iOS, Android, IFTTT, Alexa, Google Assistant y Siri (Apple HomeKit). Desde 28,83 euros, pudiendo seleccionar entre

OSRAM Smart+

Otra marca con solera en el mundo de las luminarias es OSRAM, que dispone de una línea de domótica para el hogar llamada Lightify. Ojo porque OSRAM dispone de dos líneas diferenciadas para los diferentes asistentes de voz: una exclusiva para Siri compatible con Apple Homekit y otra para Google Assistant y Alexa, siendo esta última la que deberemos comprar para usar con Google Home. ¿En qué se diferencian? Mientras que la opción para Apple HomeKit emplea Bluetooth, la línea para Google Assistant usa el protocolo Zigbee, por lo que requiere de un hub, que podemos comprar por separado por 41 euros.

En la línea Lightify también encontramos sensores, enchufes y otros dispositivos eléctricos. Estas bombillas smart de OSRAM están disponibles en diferentes opciones de color, forma, tamaño del casquillo y potencia. Desde 28 euros.

SPC Sirius 1050

La Sirius 1050 forma parte de la línea domótica de SPC. Esta luminaria, que se conecta mediante Wi-Fi (por tanto no requiere de hub), está disponible en casquillo E27, pudiendo elegir entre varias opciones de potencia. Es compatible con iOS, Android, IFTTT y con Google Assistant. Por 29,90 euros.

Enchufes inteligentes

La principal función de los enchufes inteligentes es poder encender, apagar y programar un electrodoméstico cualquiera a través de comandos de voz o mediante el smartphone. Como en el caso anterior, en algunos casos podremos usarlo con un puente intermedio y en otros no será necesario al funcionar mediante Wi-Fi.

TP-Link HS100

Este enchufe inteligente se conecta al Wi-Fi de 2,4 GHz, momento a partir del cual podremos usarlo tanto con el móvil como con Google Home (también funciona con los altavoces de Amazon). Cuenta con con opciones como el modo "fuera de casa" para ahuyentar a potenciales ladrones cuando no estamos en el hogar. Por 19,99 euros sin monitorización de energía y por 32,90 euros la versión que permite comprobar cuánta energía consumimos a través del dispositivo.

SPC Clever

Una alternativa ligera y cómoda es el SPC Clever, un modelo que permite conectar aparatos de hasta 10 A y potencia máxima de 3680 Watios. Permite programar y establecer rutinas. Funciona a través del Wi-Fi y es compatible con iOS, Android, IFTTT. Está disponible también en formato regleta. Por 22,90 euros

OSRAM Smart

Si te decantas por la línea Lightify de OSRAM y adquieres sus bombillas y su puente, entonces podrás ampliarlo con su enchufe inteligente. Se trata de un modelo algo voluminoso que también está disponible en formato exterior, impermeable. Este modelo es compatible con iOS, Android, IFTTT y con los asistentes de voz Google Assistant y Amazon Alexa. Por 27,99 euros

D-Link DSP-W115

El D-Link DSP-W115 es un enchufe compacto que emplea Wi-Fi a 2,4 GHz y dispone de funciones la posibilidad de apagar y encender, programar, envío de alertas cuando un aparato se enciende y apaga, sensor térmico integrado para evitar sobrecalentamientos. En PcComponentes por 29 euros.

Regleta Meross Mss210

Una genial idea si tenemos la casa repleta de gadgets y electrodomésticos es hacernos con una regleta como esta de Meross (33,99 euros), que dispone de 3 enchufes y 4 puertos USB. Dentro del catálogo de esta marca también encontramos enchufes inteligentes simples y una regleta para exteriores. Se conecta al Wi-Fi de casa a 2,4 GHz y nos permite crear rutinas, cuenta con modo de encendido aleatorio para cuando no estamos y también de protección eléctrica.

Pack 4 enchufes TECKIN

Si tu intención es ir domotizando tu hogar completamente, una alternativa para ahorrar dinero es comprar kits como este de TECKIN que incluye 4 enchufes por 47,99 euros. Este modelo, además de ser bastante compacto, dispone de monitorización de consumo y está limitado a electrodomésticos que consuman como máximo 2.200 vatios a 10 A de intensidad. Son compatibles con iOS, Android y IFTT y también con Google Assistant y Amazon Alexa.

Cámaras de seguridad y vigilancia

Las cámaras de seguridad nos permiten conocer qué sucede en nuestra casa o en el entorno, teniendo esto en cuenta es habitual encontrarlas para interior y para exterior, resistentes a las inclemencias del tiempo. Asimismo es frecuente que integren visión nocturna, micrófonos y sensores de movimiento, para activarse cuando algo entre dentro de su radio de acción. Estas cámaras de seguridad y vigilancia se conectan mediante Wi-Fi o con Bluetooth Low Energy (BLE).

Como cualquier otra cámara, prestaremos atención a su óptica en apartados como sus megapíxeles, ángulo de visión o la resolución máxima alcanzada. Generalmente almacenan el contenido o bien en una unidad de almacenamiento como una tarjeta SD o subiéndola a servicios de la nube.

Garza

Uno de los modelos más asequibles y sencillos es este de Garza. Es muy compacto y discreto, graba vídeo a 720p, es capaz de rotar vertical y horizontalmente y dispone de un ángulo de visión de 75 grados. Integra micrófono, altavoz y sensor de movimiento. Las grabaciones se almacenan en tarjeta SD. Es compatible con smartphones iOS y Android, con la app IFTTT y con los asistentes de voz Google Assistant y Alexa. En Amazon por 39,95 euros

D-Link DCS-8000LH

Como el modelo anterior, esta cámara de vigilancia de interiores también graba con calidad con HD 720p, si bien su ángulo de visiónes de 120 grados. Con este modelo se pueden programar avisos avisos y subir las grabaciones a la nube (es una función de pago). Cuenta con LED infrarrojos para grabar de noche. En este rango de precios es una de las cámaras con mejor relación prestaciones - coste. Por 54,99 euros en Amazon.

Teia SPC

La Teia de SPC es una cámara de interiores que puede girar 360º así como inclinarse y balancearse para cubrir un amplio rango de visión. Cuenta con visión nocturna, detección de movimiento y audio bidireccional. En cuanto a opciones de almacenamiento, puede guardar lo grabado en tarjeta SD interna o subirlo a la nube. En PcComponentes por 55 euros

Logitech Circle 2

Si buscamos un modelo versátil que sirva tanto para interiores como para exteriores, la Logitech Circle 2 es una de las mejores opciones. Es compatible con Alexa, HomeKit (Siri) y Google Assistant y funciona de forma muy sencilla: se enciende al detectar movimiento, pudiendo grabar con calidad Full HD y gran angular. Otro punto interesante es que puedes guardar lo que graba en la nube de forma gratuita durante 24 horas . Por 164,42 euros en Amazon

Arlo Baby ABC1000-100EUS

La Arlo Baby es una cámara diseñada para vigilar a los más pequeños. Permite grabar con resolución HD 1080p e incluso hacerlo durante la noche. Tiene audio bidireccional, por lo que podremos escucharlo todo e incluso hablar y que nos escuchen desde el otro lado. Cuenta con alertas de movimiento y sonidos, sensor de aire para controlar la temperatura e incluso cuenta con una función para poner nanas. Por supuesto, es compatible con Alexa. Por 161 euros en Amazon

Sensores

De movimiento, humo, ruido, temperatura, fugas, humedad... los sensores detectan la variación de parámetros dentro de un rango establecido para avisarnos a nosotros, o al sistema domótico para que entre en acción. Por ejemplo, si detecta presencia, las luces se encienden.

Domos SM-0 Sensor movimiento

Este básico sensor de movimiento funciona mediante infrarrojos, siendo capaz de detectar variaciones hasta a 10 metros y en un ángulo de 178 grados. Puedes activarlo y desactivarlo mediante la voz y funciona con Wi-Fi, por lo que no requiere usar hub. En Amazon por 29,90 euros.

Sensor movimiento Philips Hue

Con este sensor de movimiento de Philips Hue es posible configurar el sistema de iluminación para que las luces se enciendan cuando entremos en una estancia. Eso sí, recuerda que requiere un puente para funcionar. Es compatible con iOS, Android y la app IFTTT, así como con Siri, Google Assistant y Alexa. Por 31,90 euros

Osram Smart Sensor

Si has apostado por la línea smart de OSRAM, en su catálogo también se encuentra un sensor de movimiento que funciona a través de Wi-Fi. Este sensor detecta los movimientos en un radio de 100° y hasta una distancia de 4,5 metros, informando si el objeto extraño sigue en su radio de acción, ya que apaga la luz en cuanto se va. Asimismo, también proporciona la temperatura de la habitación. Por 34,93 euros

Climatización

Otra función muy útil por la comodidad y el ahorro que puede suponer es la climatización. Gracias a estos dispositivos podremos programar, encender y apagar nuestros sistemas de climatización mediante la voz.

Tado Starter Kit V3+

Ya sea mediante el móvil, manualmente o mediante la voz, podrás conocer y controlar la temperatura de la casa con este kit de la marca Tado (199 euros). Su uso es sencillo y cuenta con un diseño atractivo, compacto y minimalista. 118 euros. Este sistema cuenta con funciones como la geolocalización, detección de ventanas abiertas y adaptación meteorológica con el objetivo de optimizar el uso que hacemos de la calefacción de casa. Proporciona información acerca de la frescura del aire en tu hogar y la calidad del aire exterior y por supuesto, permite encenderla, apagarla y programarla.

Es compatible con Amazon Alexa, Apple HomeKit, Google Assistant, con la app IFTTT y con smartphones iOS y Android, así como con el 95% de los sistemas de calefacción (según el fabricante).

Sensibo SKY

Esta solución nos permite convertir el aire acondicionado de nuestro hogar en un sistema de climatización inteligente, para poderlo controlar, automatizar y monitorizar su consumo desde el móvil y con la voz. Es compatible con iOS, Android, IFTTT, Alexa y Google Assistant. En Amazon por 99 euros.

Otros

Google Chromecast

Aunque hay televisores como la gama alta de LG de 2018 con ThinQ AI que permiten el control por voz con Google Assistant, una alternativa más asequible y compatible con cualquier televisor con salida HDMI es hacerse con un Chromecast de Google (39 euros).

Google Chromecast es una de las soluciones más sencillas y baratas para convertir un televisor en un Smart TV. El Chromecast castea el contenido de tu teléfono a tu televisor, reproduciendo desde el móvil lo que le indicamos (Netflix, HBO, Amazon Prime, Spotify), pero sin necesidad de que el teléfono esté ocupado con esa tarea. En este tutorial de Xataka Basics te mostramos paso a paso cómo usar Google Assistant con Chromecast para controlar tu televisor con Google Home.

Netgear Orbi Home

Si necesitas que la señal del Wi-Fi llegue a todas las partes del recinto optimizando la intensidad de la red, este sistema mesh Orbi Home ofrece una cobertura de hasta 250 metros (ampliables con otros satélites) según el fabricante, además de ser tribanda, contar con MU-MIMO, permitir configurar controles parentales y alcanzar velocidades de hasta 2.2 Gbps. Este pack en concreto puede controlarse con los altavoces de Google y también con los Amazon Echo. Por 241,48 euros

Nota: algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados. A pesar de ello, ninguno de los artículos mencionados han sido propuestos ni por las marcas ni por las tiendas, siendo su introducción una decisión única del equipo de editores.