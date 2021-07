Filtrada la magnitud del spyware israelí Pegasus: miles de periodistas y opositores espiados por gobiernos de todo el mundo (incluido España)

Una investigación global liderada por medios como The Guardian, The Washington Post y coordinada por organizaciones sin ánimo de lucro como Amnistía Internacional y Forbidden Stories ha desvelado el grave alcance del software espía Pegasus, producido por la compañía israelí NSO Group.

La primera vez que escuchamos hablar de este spyware fue en agosto de 2016, cuando investigadores de Lookout y Citizen Lab descubrieron una "amenaza activa que utiliza tres vulnerabilidades críticas de zero-day para iOS que, cuando son explotadas, forman una cadena de ataques que subvierten incluso el sólido entorno de seguridad de Apple".

Desde entonces, Pegasus ha sido denunciado por su relación con el asesinato de Jamal Khashoggi, el hackeo al teléfono del CEO de Amazon y el ataque a WhatsApp en 2019. Pero el alcance de este polémico spyware va más allá, pues según esta nueva investigación el grupo disponía de un listado con más de 50.000 objetivos potenciales, incluidos periodistas, políticos, activistas y opositores.

A raíz dek asesinato del periodista Jamal Khashoggi, la investigación ha concluido que al menos 37 móviles de actividades, periodistas y familiares fueron infectados con el software Pegasus. A través de esto se ha llegado a una base de datos con 50.000 números de ciudadanos de todo el mundo. El listado no informa quién ha decidido colocar estos números, pero se relaciona con objetivos de los distintos países que habrían contratado los servicios de NSO Group.

Los investigadores informan que no todos los contactos que aparecen en el listado habrán sido espiados, pero sí han descubierto que de una pequeña muestra, más de la mitad contenían rastros del spyware.

2. Background: the already-notorious NSO Group makes mercenary spyware to silently & remotely hack iPhones & Androids.



Many of their government customers are authoritarians.



Most cannot resist the temptation to target their critics, reporters, human rights groups etc. pic.twitter.com/97oHA6fsV9