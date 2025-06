La alucinante historia de John McAfee, fotos reconvertidas en vídeos con IA y mucho más en Crossover 1x11

En cierta ocasión John McAfee pronosticó que bitcoin llegaría a los 500.000 dólares de valor en menos de tres años. Y si no lo lograba, decía, "me comeré mi pene en televisión nacional". Esa desafiante apuesta jamás se produjo —bitcoin no ha pasado de 110.000 en todo este tiempo— pero además McAfee luego revelaría que en realidad era una llamada de atención.

Es una de las muchísimas anécdotas de la vida de un emprendedor que luego tomó un rumbo absolutamente insólito. Inició su carrera como programador brillante y tuvo la visión de crear uno de los primeros antivirus comerciales, pero tras algunos años de éxito empresarial, su vida dio un giro radical.

Uno absolutamente insólito en el que el sexo, las drogas y las armas formaron parte integral. Todo en la vida de McAfee fue histriónico y exagerado hasta que acabó siendo detenido en España por evasión de impuestos.

Hablamos sobre esa singular vida en esta nueva entrega de Crossover 1x11, pero no nos quedamos ahí. Jaume Lahoz y Carlos Santa Engracia vuelven a ser los conductores de un episodio en el que además contamos con otras sorpresas.

Por ejemplo, un repaso a la actualidad con algunos de los temás más candentes —¿incluirá el futuro Apple Watch un detector de mentiras?— y en el que hay también introducimos una nueva sección.

Se trata de la que nos ha hecho experimentar con vídeos generados con IA pero que no parten de un prompt de texto, sino de una foto que "cobra vida" de forma como siempre sorprendente. Os dejamos con el episodio, ¡esperamos que os guste!

En YouTube | Crossover