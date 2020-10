John McAfee ha sido detenido en España: el creador del antivirus será extraditado por evasión de impuestos con criptomonedas

John McAfee, creador del reconocido antivirus, ha sido detenido en España. El Departamento de Justicia de los EE.UU ha informado que el emprendedor está acusado de evasión de impuestos y fraude fiscal por valor de 23,1 millones de dólares en criptomonedas entre los años 2014 y 2018.

El creador de la empresa de soluciones de seguridad que lleva su nombre explicaba en 2017 que "en los próximos tres años el valor de un solo bitcoin llegará a ser de 500.000 dólares". Una provocadora declaración que anticipaba las ilegales maniobras de las que se le acusa.

Después de su detención en España durante el día 5 de octubre, McAfee deberá enfrentarse a la Justicia norteamericana, que ha solicitado su extradición. A McAfee se le acusa de varios cargos de evasión de impuestos después de promover ventas de tokens de criptomonedas valorados en millones de dólares y no explicar que estaba siendo pagado por esas transacciones.

En el comunicado oficial del Departamento de Justicia se apunta que las acusaciones apuntan directamente a John McAfee y "no guardan ninguna relación" con la compañía de antivirus que lleva su nombre. Desde 1994, John McAfee no colabora con la empresa que fundó.

Por "intencionalmente intentar evadir" al Gobierno, McAfee se enfrenta hasta a cinco años de prisión por cada uno de los cinco delitos enumerados. El informe de la SEC describe como John McAfee realizó actividades fraudulentas con criptomonedas entre 2017 y 2018, promoviendo numerosas ICOs ('Initial Coin Offerings'). En total, McAfee habría recibido directamente más de 11,6 millones de dólares en Bitcoin y Ethereum. Según explica la fiscalía, el empresario también habría obtenido ingresos por otros movimientos de Bitcoins, así como la obtención de bienes como un yate.

Went to Spain this weekend to check the progress of the Mud Wrestling Arena I'm building. pic.twitter.com/fzM2YGpv2q