MrBeast y Mark Zuckerberg creen que no tenemos ni idea de idiomas: eso va a mejorar la experiencia de ver vídeos en Meta

Los países hispanos tenemos una amplia cultura de doblaje para los contenidos en otros idiomas, de forma que consumimos películas, series y programas doblados con voces en el idioma local.

Como uno de los principales creadores de contenido de YouTube, MrBeast lo sabe. Por eso dijo que si el fuera CEO de Facebook, lo primero que implementaría sería un sistema de doblaje de sus vídeos como ya tiene YouTube. Mark Zuckerberg estuvo de acuerdo.

Hablar el mismo idioma que la audiencia. MrBeast y Mark Zuckerberg coincidieron en el podcast Colin and Samir Show donde los entrevistadores preguntaron a Jimmy Donaldson (nombre real del youtuber), sobre qué haría si Mark Zuckerberg le nombrara CEO de Meta.

Donaldson, le hizo ver a Mark Zuckerberg que las plataformas de vídeo de Meta se están quedando atrás en cuanto a la capacidad de ofrecer contenido en varios idiomas. Según MrBeast, esta falta de opciones de doblaje está afectando negativamente el alcance de los vídeos en la plataforma.

En otro idioma no se llega igual. Tal y como explicó el youtuber, el compromiso de la audiencia no es el mismo cuando ven un vídeo en su idioma que en inglés, por eso, el creador de contenidos con más suscriptores de YouTube se mostraba especialmente preocupado por las herramientas de Meta en materia de traducción.

"Algo que me parece realmente malo [de Meta] es que en YouTube puedes tener diferentes pistas de audio. El 70% de mi audiencia en YouTube no habla inglés, así que subo videos y luego tú simplemente subes un montón de archivos diferentes. Si haces clic en mi video en México, se reproduce automáticamente en español. Lo que es brutal es que cuando publico esos mismos videos en Facebook o en cualquiera de tus plataformas, no puedo importar los doblajes, por lo que mi audiencia siempre es infinitamente menor porque la gente de México, Brasil y demás no pueden verlos con doblajes", explicó Donaldson en su intervención.

Audiencia de India Brasil, Indonesia y México. No se han revelado los datos de tráfico de MrBeast, pero según datos de la consultora GMI, unos 2.700 millones de personas de todo el mundo usan YouTube cada mes, de los cuales, 476 millones de usuarios son de India, 147 millones de Brasil, 139 millones de Indonesia y 84,2 millones de usuarios ven contenido desde México.

Sus vídeos se reproducen en más de 100 países con 80 lenguas distintas, por lo que para MrBeast, hablar el mismo idioma que su audiencia es la clave para el éxito de sus vídeos.

Ahí pincha Facebook. MrBeast fue muy claro: "si él fuera el CEO de Meta, una de las primeras cosas que haría sería mejorar las opciones de doblaje". Para él, es fundamental que Meta ayude a los creadores a llegar a más personas y a aumentar el engagement con su contenido. Una de esas herramientas es el idioma. "Es bastante abrumador una vez que lo entiendes. Piensas: '¡Uf!, solo el 15 o 20% del mundo, o la cifra que sea, consume contenido en inglés'. Es brutal. Resulta casi bárbaro utilizar una plataforma en la que tienes que elegir un idioma", aseguraba Donaldson.

Lo interesante es que Mark Zuckerberg estuvo de acuerdo con MrBeast. Reconoció que la falta de opciones de doblaje es un problema y que la inteligencia artificial podría ser la solución. MrBeast ya ha comprobado que el uso de doblajes generados por IA con su propia voz ha aumentado la retención de audiencia en otras plataformas.

El futuro multilingüe con IA de Meta. Zuckerberg coincidió en que el youtuber en la importancia de los idiomas a la hora de llegar a las audiencias, y añadió que ahí la IA podría tener un papel muy importante.

"En realidad, la retención es un 1% mayor en ese idioma porque cuando haces doblajes con IA puedes usar mi voz en lugar de sonar como un actor de doblaje", explicaba Donaldson, indicando que su productora ya utiliza herramientas de clonado de voz con IA para doblar sus vídeos, en lugar de aplicar una voz de doblaje neutra o aplicar simplemente subtítulos.

Para Meta, que busca tener una presencia global volviendo al origen sin algoritmo de Facebook, esta opción es aún más importante. Al incorporar doblajes generados por IA, Meta podría aumentar la retención de audiencia, expandir su base de usuarios y competir de manera más efectiva en el panorama de las redes sociales.

Imagen | Meta