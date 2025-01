MrBeast demostró que era el mayor youtuber de todos los tiempos. Ahora arrasa las audiencias de Prime Video con su concurso

La carísima apuesta de Amazon por Mr. Beast está empezando a dar sus frutos en forma de fenómeno global en menos de mes. En sus primeros 25 días de emisión 'Beast Games', su concurso al estilo 'El juego del calamar' (una condición subrayada por el mismo youtuber, muy consciente de que el lanzamiento de Netflix y su serie coincidían en el tiempo), ha alcanzado 50 millones de espectadores, convirtiéndose en el programa sin guión (lo que los anglosajones llaman unscripted, etiqueta que abarca documentales, realities y concursos) más visto de la historia de la plataforma.

Qué es 'Beast Games'. Mil participantes compiten, enfrentándose en exigentes pruebas que los ponen al límite de sus capacidades físicas y mentales, por un premio de cinco millones de dólares. Con ese planteamiento, 'Beast Games' ha conseguido atraer a la plataforma al mayor número de nuevos suscriptores desde 'Fallout'. Un éxito que no se limita al ámbito estadounidense, ya que según la plataforma, el 50% de los espectadores provienen de mercados ajenos a su país de origen, como India, Reino Unido, Australia y México y hasta 82 países donde se ha encaramado a los primeros puestos de lo más visto. El programa está disponible en un total de 240 países.

Una auténtica superproducción. El concurso va mucho más allá, en términos de presupuesto y ambición, de lo habitual en este tipo de programas, costando en torno a los 100 millones de dólares. De ellos, 15 se dedicaron a la construcción de Beast City, la ciudad amurallada en Toronto donde los concursantes residían y competían, y 20 millones destinados a distintos premios para los concursantes.

Altibajos en la producción. La producción de 'Beast Games' no ha sido un camino de rosas. Algunos consursantes demandaron al creador de contenido y a Amazon por las durísimas condiciones del concurso, negligencia, acoso sexual y daños emocionales importantes. Aunque las demandas han quedado en el olvido debido al mastodóntico éxito de la producción, MrBeast también se ha defendido afirmando que tiene material grabado que refuta las acusaciones pero que no se puede mostrar para no espoilear el resultado del concurso.

La influencia de los influencers. "Fatiga de los influencers" es el término que se está empleando cada vez más para hacer referencia a la saturación con respecto a esta subespecie de creadores de contenido, a sus enfoques cada vez más comerciales y a sus contenidos clónicos. La generación Z está cada vez más desencantada de ellos, pero eso no quita para que las plataformas de streaming acudan a influencers en busca de contenido. Prime Video, sin ir más lejos, es una de las más recurrentes: su reality 'Pombo' en España y esta misma 'Beast Wars' son ejemplos, mientras que Netflix recurre a otras producciones con influencers protagonistas como 'Georgina', siguiendo la estela de la madre de todos estos realities, 'Las Kardashian', actualmente en SkyShowtime.

MrBeast no cede. Jimmy Donaldson, auténtico nombre de MrBNeast, sin embargo, no parece acusar esa fatiga, El año pasado se convirtió en la cuenta de Youtube con más suscriptores del mundo,. superando al canal de música de India T-Serioes, y y alcanzando los 346 millones de suscriptores en el momento de escribir estas líneas. No son las únicas cifras de vértigo: con más de 65 millones de seguidores en Instagram y casi 111 en TikTok, fue nombrado por Forbes en 2022 uno de los principales creadores der contenido del mundo, estimando sus ganancias (por entonces) en 82 millones de dólares.