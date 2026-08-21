Hong Kong presenta un robot humanoide capaz de cargar 50 kilos: está diseñado para transporte pesado y tareas de precisión

La empresa hongkonesa NineRay Technology ha presentado en el Parque Científico de Hong Kong un robot humanoide capaz de levantar y transportar barras de 50 kilos obedeciendo a las órdenes recibidas por voz. Se trata del RayNex G3, la tercera generación de humanoides que la empresa diseña para ayudar a las personas en trabajos de carga, aunque también admiten tareas de precisión y traslado de materiales.

Diseñado para levantar peso. Este robot mide 173 centímetros, y pesa menos de 60 kilos, un tamaño parecido al de una persona. En la demostración levantó una barra de 50 kilos, pero es capaz de mucho más. Según las cifras del propio fabricante, es capaz de cargar 30 kilos en operaciones habituales, levantar entre 100 y 200 kilos en peso muerto, y 60 kilos sujetando un objeto con los dos brazos.

Cerebro con arquitectura de IA. El RayNex G3 monta un cerebro de IA de desarrollo propio, al que la empresa llama RayBrain, con una arquitectura que describe como de "cadena larga" y de extremo a extremo. Esto significa que en lugar de módulos separados de percepción, planificación y control, apuesta por un sistema que va de lo que el robot percibe a lo que ejecuta como un todo. A ese cerebro se suma un sistema de control de fuerza que recorre todo el cuerpo, con 44 conjuntos de sensores de precisión, con los que se ajusta el movimiento y se mantiene el equilibrio cuando maneja cargas pesadas. Además de eso, la empresa asegura que es el primer humanoide fabricado en serie que combina articulaciones lineales y armónicas SEA, que es bastante diferente a lo que ofrecen otros robots del mercado.

Pensando en entornos peligrosos para personas. Xu Zhigen, fundador de la empresa, dice que su nuevo robot encaja sobre todo en escenarios de alto riesgo para personas, como zonas con radiación, ambientes de humedad y calor extremos, salas de enfermedades infecciosas o laboratorios con gases técnicos. Eso sí, también apuntan a entornos más cercanos a los consumidores como tareas de recepción o domésticas.

200.000 dólares por tu propio robot humanoide. NineRay no ha dado cifras oficiales, pero su fundador mencionó durante la presentación un precio de unos 200.000 dólares o más, con expectativas de vender 10.000 unidades al año dentro de dos o tres años. En cuanto a la fecha de lanzamiento, esperan abrir la venta el mes que viene a escala global, pero con el foto puesto en China continental, Hong King, Australia y Norteamérica.

China acelera en la robótica humanoide. El RayNex G3 aterriza en pleno hervor del sector en China, donde 2026 se perfila como el año de la explosión de la robótica humanoide. Solo en el primer semestre del año la inversión rozó los 4.390 millones de dólares, y cerca del 97% de la financiación mundial procede de China, Estados Unidos y Alemania. En volumen, Morgan Stanley ha llegado a duplicar sus previsiones y espera que en China se envíen 50.000 humanoides en 2026, contando solo las ventas externas. Pero también conviene mantener cierto escepticismo, porque en muchas exhibiciones chinas los robots todavía no operan de forma autónoma, sino controlados por operadores humanos. Además, estamos en un momento geopolítico delicado después de que EEUU haya prohibido la importación de robots humanoides chinos de última generación, justo cuando NineRay asegura que quiere vender también en Norteamérica.

Imagen | Wenweipo.com

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