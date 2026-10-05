Huawei Watch 6 Series: pantallas de hasta 3.000 nits, medición de salud avanzada y la eterna baza de la autonomía

Huawei continúa renovando su catálogo de wearables con el lanzamiento oficial de la nueva familia Huawei WATCH 6 Series. La compañía asiática mantiene su fórmula característica: diseños elegantes que se alejan del aspecto puramente deportivo, materiales duraderos y una batería pensada para olvidarte del cargador durante días.

Más brillo exterior, nuevos sensores y dos tamaños disponibles

El salto técnico más relevante de la serie Watch 6 se encuentra en su panel AMOLED, que eleva su brillo máximo hasta los 3.000 nits. Esta cifra facilita la lectura de notificaciones y datos de entrenamiento incluso a plena luz del sol en exteriores.

La gama se divide en dos formatos principales: una variante de 46 mm con estética más robusta y un modelo más compacto de 42 mm con asas adaptables para ajustarse mejor a muñecas más finas.

En el apartado de salud y seguimiento deportivo, la marca estrena la evolución de su sistema de sensores TruSense. A la medición habitual de frecuencia cardíaca, SpO2 y análisis de sueño se suman el seguimiento de variabilidad de la frecuencia cardíaca (VFC) para evaluar la fatiga diaria, el electrocardiograma (ECG) en modelos superiores y métricas avanzadas para más de 100 modos deportivos.

Respecto a la autonomía, punto fuerte histórico de Huawei, las nuevas baterías de mayor densidad permiten alcanzar hasta 14 o 21 días de uso en los modelos GT/estándar y de 3 a 7 días en las versiones con conectividad LTE/eSIM y sistemas operativos más exigentes.

Precios y disponibilidad

Los nuevos relojes Huawei WATCH 6 ya están disponibles tanto en la web de la compañía como en distribuidores autorizados y con una promoción de lanzamiento de 50 euros de descuento.

Huawei WATCH 6 por 349 euros (en su versión de 42 mm).

por 349 euros (en su versión de 42 mm). Huawei WATCH 6 Pro por 579 euros (en su versión de 43 mm).

⚡ EN RESUMEN: huawei watch 6 series ✅ LO MEJOR Pantalla de 3.000 nits: la visibilidad bajo luz solar directa mejora drásticamente respecto a las generaciones anteriores.

la visibilidad bajo luz solar directa mejora drásticamente respecto a las generaciones anteriores. Compatibilidad multiplataforma: funciona de forma transparente tanto en dispositivos Android como en iOS a través de la app Huawei Health. ❌ LO PEOR Ecosistema de aplicaciones limitado... Al no contar con Google Play Services o Wear OS, la oferta de apps de terceros sigue estando a distancia de Apple o Samsung.

Al no contar con Google Play Services o Wear OS, la oferta de apps de terceros sigue estando a distancia de Apple o Samsung. Pagos móviles restringidos... La disponibilidad de pago NFC sigue dependiendo de acuerdos con entidades específicas según la región. 💡 CÓMPRALO SI... No te gusta cargar el reloj a diario y buscas un reloj inteligente completo, pero no quieres depender del cargador cada 24 o 48 horas. ⛔ NO LO COMPRES SI... Buscas interactuar al máximo con apps de tercero y dependes de contestar chats de WhatsApp de forma compleja, usar Google Maps nativo o controlar apps bancarias específicas desde la muñeca.

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Imagen | Huawei

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