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Huawei Watch 6 Series: pantallas de hasta 3.000 nits, medición de salud avanzada y la eterna baza de la autonomía

Un reloj disponible en dos versiones: una estándar y una Pro

Huawei Watch 6 Series
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Fran León

Editor - Xataka Selección
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Huawei continúa renovando su catálogo de wearables con el lanzamiento oficial de la nueva familia Huawei WATCH 6 Series. La compañía asiática mantiene su fórmula característica: diseños elegantes que se alejan del aspecto puramente deportivo, materiales duraderos y una batería pensada para olvidarte del cargador durante días.

Huawei WATCH 6

Huawei WATCH 6

PVP en Huawei (PVP desde -oferta lanzamiento-) — 349,00
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces
Huawei WATCH 6 Pro

Huawei WATCH 6 Pro

PVP en Huawei (PVP desde -oferta lanzamiento-) — 579,00
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Más brillo exterior, nuevos sensores y dos tamaños disponibles

Huawei Watch 6

El salto técnico más relevante de la serie Watch 6 se encuentra en su panel AMOLED, que eleva su brillo máximo hasta los 3.000 nits. Esta cifra facilita la lectura de notificaciones y datos de entrenamiento incluso a plena luz del sol en exteriores.

La gama se divide en dos formatos principales: una variante de 46 mm con estética más robusta y un modelo más compacto de 42 mm con asas adaptables para ajustarse mejor a muñecas más finas.

En el apartado de salud y seguimiento deportivo, la marca estrena la evolución de su sistema de sensores TruSense. A la medición habitual de frecuencia cardíaca, SpO2 y análisis de sueño se suman el seguimiento de variabilidad de la frecuencia cardíaca (VFC) para evaluar la fatiga diaria, el electrocardiograma (ECG) en modelos superiores y métricas avanzadas para más de 100 modos deportivos.

Respecto a la autonomía, punto fuerte histórico de Huawei, las nuevas baterías de mayor densidad permiten alcanzar hasta 14 o 21 días de uso en los modelos GT/estándar y de 3 a 7 días en las versiones con conectividad LTE/eSIM y sistemas operativos más exigentes.

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Precios y disponibilidad

Huawei Watch 6 Pro

Los nuevos relojes Huawei WATCH 6 ya están disponibles tanto en la web de la compañía como en distribuidores autorizados y con una promoción de lanzamiento de 50 euros de descuento.

  • Huawei WATCH 6 por 349 euros (en su versión de 42 mm).
  • Huawei WATCH 6 Pro por 579 euros (en su versión de 43 mm).
Huawei WATCH 6

Huawei WATCH 6

PVP en Huawei (PVP desde -oferta lanzamiento-) — 349,00
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Huawei WATCH 6 Pro

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PVP en Huawei (PVP desde -oferta lanzamiento-) — 579,00
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⚡ EN RESUMEN: huawei watch 6 series

 LO MEJOR

  • Pantalla de 3.000 nits: la visibilidad bajo luz solar directa mejora drásticamente respecto a las generaciones anteriores.
  • Compatibilidad multiplataforma: funciona de forma transparente tanto en dispositivos Android como en iOS a través de la app Huawei Health.

❌ LO PEOR

  • Ecosistema de aplicaciones limitado... Al no contar con Google Play Services o Wear OS, la oferta de apps de terceros sigue estando a distancia de Apple o Samsung.
  • Pagos móviles restringidos... La disponibilidad de pago NFC sigue dependiendo de acuerdos con entidades específicas según la región.

💡 CÓMPRALO SI... No te gusta cargar el reloj a diario y buscas un reloj inteligente completo, pero no quieres depender del cargador cada 24 o 48 horas.

⛔ NO LO COMPRES SI... Buscas interactuar al máximo con apps de tercero y dependes de contestar chats de WhatsApp de forma compleja, usar Google Maps nativo o controlar apps bancarias específicas desde la muñeca.
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