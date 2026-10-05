Cinco de las mejores ofertas en tecnología durante el Día sin IVA de MediaMarkt, hoy 5 de octubre

A falta de solo unas horas para que comience la Fiesta de Ofertas Prime de Amazon, tenemos activo un nuevo Día sin IVA en MediaMarkt. Hasta las 12 de esta noche, tenemos para aprovechar un buen montón de ofertas en tecnología donde podemos encontrar prácticamente cualquier cosa: desde portátiles hasta móviles, pasando por televisores, cafeteras u otros dispositivos para el hogar. A continuación, las cinco mejores ofertas que hemos encontrado (y que siguen disponibles).

Garmin Forerunner 70 por 192,56 euros, un gran reloj deportivo ligero y con buena autonomía.

por 192,56 euros, un gran reloj deportivo ligero y con buena autonomía. Smart TV TCL 55C7L por 652,07 euros, televisor de 55 pulgadas con retroiluminación MiniLED que es ideal para salones muy iluminados.

por 652,07 euros, televisor de 55 pulgadas con retroiluminación MiniLED que es ideal para salones muy iluminados. Asus Zenbook 14 por 742,98 euros, portátil con un hardware muy equilibrado y pantalla OLED de 14 pulgadas.

por 742,98 euros, portátil con un hardware muy equilibrado y pantalla OLED de 14 pulgadas. Dyson V15 Detect por 569,42 euros, uno de los aspiradores verticales más populares.

por 569,42 euros, uno de los aspiradores verticales más populares. Altavoz Harman Kardon Luna por 77,60 euros, altavoz Bluetooth resistente y con hasta 12 horas de autonomía.

Garmin Forerunner 70

Empezamos por el Garmin Forerunner 70, un reloj deportivo muy versátil que ahora mismo tiene su precio más bajo hasta la fecha: 192,56 euros (también en Amazon, que ha igualado). Es ideal si estás buscando un reloj para empezar a correr o para ir aumentando tu actividad deportiva, puesto que realiza unas mediciones muy precisas. Además, es muy ligero y cómodo de llevar, contando también con una autonomía sobresaliente incluso usando el GPS.

Smart TV TCL 55C7L

Pasamos ahora al TCL 55C7L, un televisor de 55 pulgadas que es especialmente recomendable para habitaciones muy iluminadas. Utiliza tecnología QD-MiniLED, por lo que podemos esperar un muy buen control de la iluminación junto a colores vivos y precisos. Además, es compatible con HDR10+ y Dolby Vision, teniendo también una tasa de refresco de 144 Hz, por lo que también es una gran opción para jugar. Está rebajada hasta los 652,07 euros en MediaMarkt (también en Amazon, que ha igualado).

Asus Zenbook 14

Si buscas un portátil que tenga Windows y sea compacto, este Zenbook 14 de Asus te puede encajar muy bien. Tiene una buena combinación de componentes con un Intel Core Ultra 7 255H, 16 GB de RAM y 512 GB de SSD, por lo que podemos esperar de él un muy buen rendimiento en las tareas del día a día. Además, su pantalla, que es de 14 pulgadas, utiliza tecnología OLED. Cuesta 742,98 euros.

Portátil - ASUS Zenbook 14 OLED UX3405CA-QD1183, 14" WUXGA, Intel® Core™ Ultra 7 255H, 16 GB RAM, 512 GB SSD, Arc™ 140V, SSO, Sin cargador PVP en MediaMarkt — 742,98 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Dyson V15 Detect

Dyson es siempre una de las marcas más populares en cuanto a aspiradores verticales se refiere, y este V15 Detect es uno de sus modelos más vendidos. Tiene 240 AW de potencia de succión, más que suficiente para poder aspirar partículas pequeñas y pelos de mascotas si tenemos en casa. Además, cuenta con una pantalla LCD que nos irá dando información en tiempo real y una autonomía de hasta 60 minutos. Su precio en este Día sin IVA es de 569,42 euros.

Altavoz Harman Kardon Luna

Cerramos con un altavoz Bluetooth: el Harman Kardon Luna. Tiene un diseño compacto y muy minimalista, llegando a ofrecer 12 horas de autonomía. Además, su batería se carga en 2,5 horas, por lo que no necesitaremos tenerlo demasiado conectado a la corriente. Cuenta con una buena certificación IP67, así que lo podremos usar en exteriores y permite conectar hasta dos dispositivos móviles a la vez. Está disponible a su mínimo histórico: 77,60 euros.

Altavoz inalámbrico - Harman Kardon Luna, 55 W, Bluetooth, Autonomía 12h, USB-C, Negro PVP en MediaMarkt — 77,60 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

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