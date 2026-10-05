El Premio Nobel de Fisiología y Medicina 2026 es para Karl Deisseroth, Peter Hegemann y Georg Nagel

El primer premio Nobel que conocemos de este año 2026 es, como ya ha ocurrido en otras ediciones, el otorgado a la disciplina de Fisiología y Medicina. En esta ocasión ha sido otorgado a Karl Deisseroth, Peter Hegemann y Georg Nagel por sus descubrimientos relacionados con "los canales iónicos activados por luz y la optogenética", siendo esto fundamental para comprender cómo el cerebro puede formar recuerdos, sentimientos y comportamientos concretos.

El descubrimiento. Esto que parece tan simple puede parecer que está superclaro, pero en realidad ha sido uno de esos 'santos griales' que tenemos en medicina ahora mismo, puesto que de momento el cerebro sigue teniendo muchos misterios para nosotros. Y estos investigadores van a ayudar a esto gracias a describir un sistema para poder activar o desactivar la actividad de las células nerviosas individuales en un cerebro vivo.

Y para llegar a descubrir este sistema para "encender o apagar" una célula, se partió de una simple alga unicelular que llamó la atención de un investigador por el sistema que usaba para nadar hacia una fuente de luz. Y a principios de 2020 se descubrió la canalrodopsina, que es una proteína del alga que está situada en su superficie y que, cuando es iluminada por luz azul, el canal se abre para que pasen cargas eléctricas, creando un impulso eléctrico.

En neuronas. Una vez descrito este sistema tan interesante, Deisseroth introdujo el gen que 'crea' esta proteína dentro de una neurona de rata. A partir de aquí se vio que éramos capaces de controlar las células nerviosas a través de un simple pulso de luz.

Han sido fundamentales para avanzar en la optogenética y para todo lo que está por venir dentro del campo de la neurociencia, puesto que ahora mismo hay investigaciones para poder entender cómo el cerebro genera recuerdos o emociones. Algo fundamental para poder crear nuevos tratamientos tanto neurológicos como psiquiátricos, y que incluso puede abrir la puerta para que una persona ciega pueda volver a ver.

Primer Nobel del año. El premio a la disciplina de fisiología y medicina es el que clásicamente ha abierto una semana que para muchas personas es apasionante. A partir de este momento se abre la veda para conocer a otros galardonados en diferentes disciplinas como son física, química, literatura o ciencias políticas. Pero además, el premio Nobel de la Paz también se conocerá en esta semana, siendo el año pasado uno por el que hubo una mayor polémica protagonizada por Donald Trump.

La historia. Como curiosidad, hay que destacar que hasta hoy se han concedido 116 galardones entre 233 galardonados y galardonadas desde que comenzara esta ceremonia en el año 1901, cuando Emil von Behring estrenó la categoría por su desarrollo de sueros terapéuticos para tratar la difteria.

Imágenes | Sol Invicti

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