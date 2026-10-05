Nuevo sorteo exclusivo para suscriptores de Xataka Xtra: así puedes conseguir un Plaud NotePin S con tres meses de transcripción ilimitada

Octubre ya va lanzado, con el curso arrancado y las agendas otra vez llenas de reuniones, clases y llamadas. Justo para eso sirve el premio del sorteo que estrenamos hoy: un Plaud NotePin S, la grabadora con inteligencia artificial más pequeña de la marca, acompañada de un código para usar su plan Unlimited: tres meses grabando, transcribiendo y resumiendo sin contar minutos.

El NotePin S está valorado en 179 euros y su sorteo está reservado a los miembros de Xataka Xtra. Si ya formas parte de la Comunidad, ya sabes de qué va esto. Si todavía no, por solo 30 euros al año puedes acceder a sorteos exclusivos como este, a un catálogo creciente de descuentos en servicios digitales, a un servidor privado de Discord y a línea directa con los editores de Xataka a través de El Consultorio. Tienes toda la información aquí.

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Cómo participar en el sorteo de un Plaud NotePin S

Participar en el sorteo de esta grabadora es tan sencillo como formar parte de Xataka Xtra, acceder a tu área de socio y marcar la casilla que aparece señalada en rojo en la imagen inferior. Cuando lo hayas hecho participarás en este sorteo y en todos los que están por venir.

Asegúrate de marcar esa casilla para participar automáticamente en los sorteos exclusivos de Xataka Xtra | Imagen: Xataka

Si ya formas parte de Xataka Xtra y has participado en sorteos anteriores, no tienes que hacer nada. Participarás automáticamente en este y en los futuros. En lo que respecta al sorteo de hoy, estas son las coordenadas:

Requisitos : ser suscriptor de Xataka Xtra y residente en España.

: ser suscriptor de Xataka Xtra y residente en España. Comienzo del sorteo : lunes, 5 de octubre de 2026.

: lunes, 5 de octubre de 2026. Fin del sorteo : viernes, 16 de octubre, a las 9:00.

: viernes, 16 de octubre, a las 9:00. Selección del ganador y resolución: viernes, 16 de octubre.

¿Cómo se elegirá el ganador? Desde Xataka elegiremos un suscriptor al azar y dos suplentes. Si el ganador no responde en el plazo estipulado en las bases legales de cada sorteo, se pasará al primer suplente y, si este tampoco, al segundo. Ganar un sorteo no impide que puedas ganar en los siguientes. Puedes encontrar las bases legales en este enlace.

Plaud NotePin S | Imagen: Plaud

En lo que respecta al premio, el Plaud NotePin S es una cápsula de 51 x 21 x 11 milímetros que pesa 17,4 gramos, menos que un mechero. La idea es llevarla encima sin acordarte de ella, y para eso la caja incluye cuatro formas de colgarla: pin magnético para la solapa, clip, cordón para el cuello y pulsera.

La gran novedad frente al NotePin original es el botón físico. Con una pulsación larga empiezas o terminas de grabar, y con una corta marcas el momento exacto que te interesa recuperar después (una frase de un cliente, el dato que dijo el profesor, una idea que no quieres perder...). Monta dos micrófonos MEMS que captan voz hasta unos tres metros, aguanta hasta 20 horas de grabación continua y 40 días en espera, y guarda todo en el almacenamiento interno, que asciende a 64 GB.

De serie, el NotePin S incluye 300 minutos de transcripción al mes. El plan Unlimited quita ese tope, así que para que puedas probarlo el premio incluye, además del dispositivo, un código de tres meses. Eso sí, con permiso de los presentes, que grabar a la gente sin avisar sigue estando feo. ¡Mucha suerte a todos!

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