Samsung Galaxy Watch 3, análisis: el reloj más completo de Samsung es también un reto para nuestra muñeca

Los Samsung Galaxy Watch llevan siendo una de las opciones más completas en cuanto a smartwatch se refiere, contando con el añadido de que son compatibles tanto con iOS como con Android. En su última versión hay cambios de diseño y algunas funciones añadidas a modelos anteriores, lo cual hemos probado y comprobado en el análisis del Samsung Galaxy Watch 3.

La fórmula es parecida a lo que vimos en los anteriores, sobre todo en el Samsung Galaxy Watch en cuanto a diseño. Muchas de las funciones que probamos en el Samsung Galaxy Watch Active 2 también se han preservado, por lo que aunque tenga una estética elegante y casi "clásica" sigue siendo apto para la monitorización de actividad deportiva.

Ficha técnica del Samsung Galaxy Watch 3

Samsung Galaxy Watch 3 (41 mm) Samsung Galaxy Watch 3 (45 mm) Pantalla Super AMOLED 1,2 pulgadas (360x360 px)

Corning Gorilla Glass DX Super AMOLED 1,2 pulgadas (360x360 px)

Corning Gorilla Glass DX Sistema operativo Basado en Tizen 5.5 Basado en Tizen 5.5 Procesador Exynos 9110 (dual-core, 1,15 GHz) Exynos 9110 (dual-core, 1,15 GHz) Memoria RAM 1 GB 1 GB Capacidad 8 GB 8 GB Batería 247 mAh 340 mAh Conectividad Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 5.0 Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 5.0 Sensores Ritmo cardíaco

Pulsioxímetro

Acelerómetro

Giroscopio, barómetro, luz ambiental Ritmo cardíaco

Pulsioxímetro

Acelerómetro

Giroscopio, barómetro, luz ambiental Controles Pantalla táctil

2 botones

bisel giratorio Pantalla táctil

2 botones

bisel giratorio Resistencia al agua y polvo IP68 (5 ATM) / MIL-STD-810G IP68 (5 ATM) / MIL-STD-810G Otros Micrófono, altavoz

NFC, GPS, LTE Micrófono, altavoz

NFC, GPS, LTE Dimensiones 41 x 42,5 x 11,3 mm 45 x 46,2 x 11,1 mm Peso 48 g 53 g Precio Desde 439 euros Desde 469 euros

Diseño: la vuelta del bisel y del estilo más clásico

Las primeras imágenes del reloj anticipaban lo que comprobamos tras probarlo: vuelven las sensaciones de la versión "clásica" y se esfuman las que tuvimos especialmente con el primer Samsung Galaxy Watch Active. Los culpables: unos tonos rosados, que además de seguir la estela de los anteriores es el nuevo color oficial que tiñó todo el Unpacked 2020, y la vuelta del bisel giratorio.

Aunque aún hereda algo de los genes de esos Active, un tanto más suavizados, al ver ahora un bisel completamente liso y sin ningún detalle. Bisel con un acabado mate a conjunto que los botones, que quizás son lo que más choca en la estética al ser mucho más llamativos y protuberantes que en los anteriores modelos.

Eso sí, lo que primero llama la atención es el grosor. Se trata de un smartwatch voluminoso, grueso y relativamente pesado, con un peso entre 9 y 22 gramos más que su predecesor (según el modelo de Watch 3 y el de Watch Active2, éste último con dos tamaños y dos materiales). Según a lo que estemos acostumbrados esto lo notaremos más o menos, pero salvo que vengamos de relojes como un Huawei Watch GT (el cual es aún más ligero) o similares nos va a parecer grande.

Tras unos días con él es algo que vamos notando menos, pero no deja de ser un aspecto que también influye en ciertas actividades. Aquellas que impliquen mover los brazos rápidamente como kick boxing serán menos cómoda con este dispositivo, aunque lo tengamos ajustado al máximo (sin apretar). Nadando se nota menos y no notamos los "tirones", eso sí.

El Samsung Galaxy Watch 3 es resistente y robusto, aguantando bien los chapuzones y resistiendo bien a las huellas dactilares

Dejando a un lado esto, el aspecto del reloj es más bien clásico y elegante, alejándose de diseños más deportivos o que claramente dan la impresión de ser digitales. El tono Mystic Pink recuerda mucho al de los anteriores Watch en rosa, en este caso yendo con una correa de cuero y construido en titanio y acero. Es resistente y robusto, aguantando bastante bien también los chapuzones y resistiendo bien a las huellas dactilares (tanto bisel como pantalla).

A nivel personal creo que el diseño de los botones físicos no ha ido a mejor a nivel estético, siendo ahora más llamativos y quizás buscando un toque más retro. Pero lo cierto es que funcionan bien a la presión y se trata de una apreciación meramente superficial.

Pantalla: así se ha de ver una pantalla de reloj inteligente

Una de las características que más nos ha gustado en los relojes inteligentes de Samsung es lo bien que se ve su pantalla y es algo que se mantiene en este Watch 3. Se trata de un panel Super AMOLED de 1,2 pulgadas, con una resolución de 360 x 360 píxeles, con lo cual estamos viendo una pantalla si no igual muy similar a la del anterior reloj.

La tecnología AMOLED normalmente da, en estos dispositivos de pulsera, una buena experiencia y en este caso hemos visto sin problemas el contenido de la pantalla tanto a pleno sol como debajo del agua. El contraste y la resolución son adecuados y a la hora de ver alguna fotografía tampoco se echa en falta nitidez o colores, con un buen trabajo hablando del ajuste de brillo automático.

Algo muy importante en este tipo de dispositivos es también la sensibilidad táctil. En nuestra experiencia el panel es sensible a los toques, tanto a los sencillos como a los sostenidos, y hemos podido navegar por la interfaz sin problemas a este nivel.

En los ajustes de pantalla veremos que no hay mucho cambio y que podremos configurar el tiempo de pantalla en espera, si queremos que el brillo se ajuste automáticamente o el estilo de fondo. No podremos elegir tema o configurar una pantalla ambiente, pero si vamos a los ajustes avanzados del sistema veremos que tenemos más opciones para activar la pantalla y para la interacción con el botón inicio (el inferior).

En general, la reacción del panel es instantánea tanto en la activación por movimiento de muñeca como al toque, apagándose si tapamos la totalidad del panel con la palma de la mano. El software tiene tema oscuro único, pero podemos cambiar la esfera tanto desde la app del móvil como desde el reloj, directamente manteniendo pulsación sobre la esfera actual.

Hay algunas esferas nuevas con más o menos personalización, las cuales dan opciones desde las más minimalistas y emulando a un reloj analógico hasta las más deportivas o las más configurables. El surtido es bastante abundante y es probable que demos con una o varias que encajen en nuestro uso, pudiendo cambiarla fácilmente según nos convenga.

Dos de las nuevas esferas. Podemos elegir algunas más configurables o bien más sencillas, las cuales a su vez son interactivas como la que os mostramos a la derecha (cambia según la meteorología).

A destacar las que son más personalizables y dan opción a que se muestren de manera continua y a tiempo real aspectos como el tiempo, el calendario, el recuento de paso o las pulsaciones entre muchos otros. De las nuevas una de las más completas y ajustables es la de Panel digital, panel analógico y la de panal, aunque de cara a tener la agenda del día de un vistazo la de "Mi día" sigue siendo muy útil.

Otra de las nuevas esferas más personalizable (el color base y los cuatro módulos) junto a "Mi día", a la derecha, que ya existía previamente.

Rendimiento y software: echamos de menos la fluidez

Quizás es el punto donde esperábamos más evolución, porque simplemente no la ha habido e incluso en cierto modo se ha ido algo hacia atrás. Vemos en este Watch 3 el procesador Exynos 9110, un doble núcleo a 1,15 GHz que se ha mantenido con respecto al Watch Active 2, con una única configuración de RAM para ambos tamaños: 1 GB. Así, del mismo modo que antes se llegaba a los 1,5 GB, ahora el máximo es 1 GB.

El Samsung Galaxy Watch 3 tiene lag, bastante manifiesto y más de lo que vimos en anteriores relojes de la marca

Quizás medio GB no parezca algo apreciable, pero mientras que apenas notamos cambio cuando pasamos de 6 a 8 GB o incluso de 8 a 12 GB en móviles, en smartwatches esta diferencia sí es notable. Tanto, que desde el principio nos pareció que el Samsung Galaxy Watch 3 tiene lag, bastante manifiesto y más de lo que vimos en anteriores relojes de la marca.

Echamos en falta fluidez en general y notamos esta lentitud sobre todo al abrir o cargar alguna tarea, tardando a veces algo más de un segundo y llegando a ver la pantalla negra durante unas décimas (mientras pasa de una tarea a otra). Lo que sigue yendo muy bien y fluido es el paso de widgets y pantallas del menú con el bisel, así como la selección de ejercicios.

Experiencia de uso

El paso inicial en la mayoría de los smartwatches es enlazar a un móvil y en el caso de éste no hay cambios, pudiendo usarlo tanto en un smartphone iOS como Android. En nuestro análisis lo hemos probado en ambos casos, concretamente con un Samsung Galaxy Note 20 Ultra y un iPhone 11 Pro, estando la app Galaxy Wear disponible de manera gratuita para ambos (es necesaria para la sincronización, también Samsung Health para algunas funciones).

La sincronización se produce de manera especialmente sencilla en el móvil de Samsung, habiendo experimentado más problemas en el caso de iOS pero pudiéndolo enlazar finalmente. Aquí quizás convenga tener una cuenta en los servicios de Samsung, con lo cual podremos realizar copias de seguridad del dispositivo o bien recuperar alguna configuración anterior.

Tras aceptar los permisos aparecerá la pantalla principal de la app con los ajustes disponibles.

Tendremos que aceptar varios permisos por las funciones que tiene el Watch 3, como la ubicación, el almacenamiento o las notificaciones. En todo caso se nos avisa y pide, con más información si queremos saber en detalle qué se está pidiendo y para qué.

Una vez tenemos el reloj enlazado con el dispositivo, hay un tutorial en el propio Watch 3 que nos guía en la navegación y los espacios del sistema. Como en anteriores versiones del sistema para wearables de Samsung, disponemos de un cajón de apps al que se accede con el botón de inicio y partimos de una pantalla de inicio con la esfera que venga o que hayamos seleccionado, a lo que se suma la pantalla de accesos rápidos (configurable desde la app) y los widgets y notificaciones según a qué lado movamos el bisel o hagamos swipe.

Es un sistema bastante sencillo al que se le pilla el punto bastante rápido, con el añadido de tener la interacción con Bixby tanto por los botones como vía micrófono. Veremos a continuación que está bastante completo a nivel de funciones y configuración, con el inconveniente que decíamos antes de notar en este caso algo de lag.

En la app del móvil podremos configurar lo que hemos comentado antes sobre la pantalla, así como la respuesta que prefiramos a nivel de audio y vibración y la configuración de las notificaciones. Dependerá de cada app que haya notificaciones disponibles, pero en cualquier caso es muy cómodo activarlas o desactivarlas según nos convenga desde la app del teléfono.

Aquí ya vemos que es un software particularmente nutrido en widgets, y a los habituales se unen el de oxígeno en sangre, salud para la mujer (control del ciclo menstrual), desafíos y algún otro relacionado con el servicio/app Samsung Health. De ahí que para poder aprovechar más a fondo el smartwatch convenga descargar esta app y configurarla para poder tomar datos directamente del Watch 3 (los que mida y los que añadamos por los widgets, como los vasos de agua o al comida).

Podremos registrar los datos y verlos desde el reloj o en la app del móvil.

Hay novedades también en el aspecto de cuantificar la actividad deportiva, dado que se incorporan nuevas actividades y más posibilidades por cada una en algunos casos. El reloj parece evolucionar con más atención a los corredores, incorporando un entrenamiento para las carreras y la posibilidad de mostrar a tiempo real la saturación de oxígeno en sangre. Ahora hablaremos más en concreto sobre el deporte, pero en general vemos ahí las evoluciones más notables en la interacción y posibilidades.

El nuevo widget de oxígeno en sangre haciendo la detección y cálculo.

El análisis del sueño es también más detallado y bastante exacto en cuanto a monitorizar desde el momento en el que nos vamos a dormir. Desde el mismo reloj podremos ver las fases de sueño y la profundidad del mismo a lo largo de la noche.

La información tras el análisis de sueño es más completa y podemos verlo directamente en el reloj.

El Watch 3 cuenta con GPS y veremos que esto será útil para los mapas de Here o para registrar carreras, pero sigue siendo dependiente del móvil para mostrarnos el pronóstico del tiempo al ser una consulta online. En cuanto a las llamadas, podemos descolgar y atenderlas desde el propio reloj y la experiencia es buena: se oye bien, se nos oye bien y el control táctil responde adecuadamente.

Como llevamos viendo en los anteriores Watch, en esta ocasión nos sigue recordando que nos levantemos y nos movamos al menos un poco cada hora. No cambia el surtido de estiramientos o sentadillas, y el recuento sigue siendo algo más exigente en este último caso.

Todo para conseguir que "completemos nuestro corazón", que no es otra cosa que el gráfico de objetivos diarios que también se mantiene en forma y paleta de colores respecto a lo previo. Eso sí, podremos ir variando los objetivos si vemos que se nos va quedando corto.

Eso sí, la app del móvil sigue siendo algo más completa en el caso de Android, tanto por las opciones que aparecen como a nivel de sincronización y funcionamiento. En iOS aún se arrastran problemas del pasado como las desconexiones puntuales y se añade que no hemos podido pasar capturas de pantalla al móvil, como ocurre sin ningún problema con un móvil Android. También hay diferencias a la hora de interactuar con las notificaciones, con más posibilidades cuando es Android ya que en iOS en la mayoría de apps no podremos responder desde el reloj.

La app Samsung Wear en iOS.

Además, veremos que aún podremos encontrar alguna carencia en la tienda de apps para los Galaxy Watch, como Facebook, WhatsApp o Twitter. Aunque por otro lado encontramos apps populares como Endomondo, Strava o Spotify.

Hablando de la reproducción de música, resulta muy cómodo usarlo para controlar la reproducción de manera remota. Veremos que automáticamente detecta que estamos reproduciendo música en el móvil y podemos usar el bisel para cambiar de canción o para cambiar el volumen, pudiendo quedar la tarea en segundo plano y consultar mientras otras apps y widgets.

Haciendo deporte con el Samsung Galaxy Watch 3

El nuevo smartwatch de Samsung no está únicamente diseñado para usuarios deportistas, pero es posible que si lo somos nos encaje bastante por sus prestaciones y resistencia. Como los anteriores, soporta hasta 5 atmósferas de presión y tiene certificación de resistencia IP68, por lo que podremos nadar y ducharnos con él.

El surtido de actividades a monitorizar se amplía, aunque sobre todo centrándose en los ejercicios de fitness como zancadas, poleas, sentadillas o flexiones (todo eso que en Vitoníca nos explican con miles de posibilidades y tablas). Para entrenamientos de cardio en general (de Les Mills o similares) tendremos que recurrir a "Otro ejercicio" o "Circuito de entrenamiento" si es algo más tipo HIIT o alguna tabla, o bien ir cambiando según el tipo de entrenamiento que hagamos.

Si preferimos ir contando tipos de ejercicios o vamos a registrar una tabla variada de los mismos, podemos establecer un recuento básico o bien preparar las series que nos convengan. Según lo que hemos probado normalmente hay un margen de error de uno a dos movimientos, contando quizás 10 cuando hemos hecho 12, pero es bastante fiel. Quizás el problema pueda solucionarse con una locución más corta al darnos indicaciones, dado que parece que cuando la emite deja de contar.

En cuanto a lo que vemos en la pantalla, cada caso tendremos unas opciones para personalizar qué vemos durante el ejercicio, con lo cual podremos elegir entre aspectos como la frecuencia cardíaca, la distancia recorrida o el ritmo (según el ejercicio). Iniciada la actividad, se cambia bastante cómodamente de pantalla con el bisel, y podremos dejar el registro activo en segundo plano si queremos consular una notificación u otro widget.

En algunas actividades podremos elegir qué ver mientras hacemos ejercicio.

Las actividades se paran fácilmente con el botón físico, pudiendo seguirlas o finalizarlas si lo deseamos. Mención especial a lo increíblemente sensible que es para detectar paradas y reinicios cuando andamos, al Watch 3 no se le va a escapar ni un semáforo ni si nos paramos tres segundos a saludar a alguien (aunque no será así de sensible al correr y esto no ocurre en otras actividades).

En cuanto a los programas de correr, podremos monitorizar una carrera o bien iniciarnos en esta actividad. Para lo segundo el reloj cuenta con programas de entrenamiento, pudiendo seleccionar el nivel de dificultad e indicándonos con texto y audio lo que hemos de hacer. Funciona bastante bien y es una buena manera de pasar de cero a unas primeras zancadas.

Hay varios niveles de entrenamiento para correr. Nos va indicando la fase en la circunferencia exterior (en azul claro), y podemos ir viendo las constantes en la segunda pantalla. Da órdenes de voz, pero también nos indica en pantalla si no llevamos el ritmo que toca.

Veremos que en la carrera nos muestra la cadencia (en morado), lo cual también es nuevo, aunque lo que destaca además de la facilidad de visualización durante la marcha es lo detallado del informe final, incluyendo también un mapa de la ruta. Sobre todo si consultamos la app en el smartphone, pudiendo ver más datos y de manera más clara.

El informe final tras una sesión de entrenamiento.

En nuestra experiencia el recuento de kilómetros parece bastante exacto y también el ritmo. Es un aliciente tener también información sobre la saturación de oxígeno, lo cual podremos ver en ese informe detallado tras el ejercicio.

También tendremos información sobre la calidad de pisadas y zancadas, indicándonos si corremos de manera simétrica y si tenemos algo que mejorar en este aspecto (algo que deberá ser orientativo, dado que son valoraciones que habitualmente requieren una cinta y otros sensores). Recalcamos que no nos parece el smartwatch más cómodo para correr, pero esto quizás sea cuestión de semanas.

El informe tras una carrera.

Nadar con el Galaxy Watch 3 es también posible y podemos consultar cómo vamos durante el baño, tanto las piscinas como las brazadas por largo (en crol cuenta las de cada brazo y según nuestra experiencia es bastante preciso). El reloj se bloquea automáticamente y tendremos que expulsar el agua al final, pero el propio dispositivo ya tira de sonidos y vibración para ayudar a vaciarlo. Eso sí, no siempre nos ha contado bien las piscinas teniendo un error de +1 largo.

Al nadar se activa automáticamente el bloqueo táctil. Para interactuar con la pantalla deberemos de desbloquear, lo cual como indica el logo se hace con el botón físico inferior. Durante la sesión podremos ver también las pulsaciones.

Autonomía: cumpliendo mínimos y dejándonos con ganas de más

El Samsung Galaxy Watch 3 cuenta con las mismas baterías que veíamos en el modelo anterior (distinta según el tamaño) de 247 ó 340 mAh. Esto nos hacía pensar que no veríamos demasiado progreso con respecto al anterior, pero la verdad es que sí notamos alguna evolución.

Pese a que hay más componentes (y, por tanto, puede haber más consumo con las peticiones de información) y a que la batería no ha crecido, no es demasiado complicado llegar casi a las 48 horas monitorizando entre una y dos actividades. La sensación que queda es que lo cargamos cada dos días, aunque en ocasiones la autonomía en la práctica quede en un día y medio.

Para la carga necesitaremos su propio cable (que se incluye con el reloj, pero no el cargador) y tarda unas dos horas y 20 minutos en completarse, con lo que llega a ser algo más cómodo de usar en este sentido que su predecesor. Está claro que hay dos ligas hablando de autonomía en wearables y el Galaxy Watch está lejos de aspirar a la de los campeones, pero dentro de la suya sí vemos que se ha hecho mejor.

Samsung Galaxy Watch 3, la opinión de Xataka

Los anteriores Galaxy Watch habían dejado el listón bastante alto en cuanto a experiencia, pero a su vez el mercado de los wearables está lejos de tocar techo y vamos viendo que sus componentes y software cada vez ofrecen más posibilidades. Y parte de ellas han llegado a este nuevo Watch 3, que con sus más y sus menos ha vuelto a cumplir mínimos.

La experiencia con él es buena y no se echa en falta apenas nada en cuanto a las funciones de notificación y respuesta: tenemos opciones de configuración suficientes y la respuesta táctil es correcta. La parte deportiva está bastante cubierta y el paso que han dado con los informes detallados y los nuevos programas es algo que puede resultar atractivo para el público más activo.

Las dimensiones son lo que no acompañan a este compañero potencial de aventuras, llegando a ser incómodo en algunos momentos, y sin que eso se traduzca en esas autonomías de cinco o más días que otros wearables de tamaño similar dan. Tampoco le favorece ese lag más manifiesto que en sus antecesores y que esperábamos no haber recordado, y aunque en general podamos acostumbrarnos no deja de penalizar.

Quitando esto, es un smartwatch completo, bien construido, elegante y con una pantalla que sigue marcando una referencia. Eso sí, para muñecas fuertes (y para hacerlas más fuertes).

8.4 Diseño8,25 Pantalla8,5 Software8,5 Autonomía8,5 Interfaz8,25 A favor La información tras cada entrenamiento es muy detallada y la combinación con Samsung Health la hace más completa.

Es robusto y aguanta bien tanto inmersiones como el sudor y los roces.

La pantalla se ve muy bien en todas las situaciones y el manejo con el bisel es muy cómodo. En contra Es muy grueso, a veces llega a molestar.

La autonomía mejora lo previo y compensa las incorporaciones, pero sigue lejos de la de los rivales que se acomodan en más de cinco y seis días.

Algo ocurre con el desempeño del software: el lag es más llamativo que anteriormente.



