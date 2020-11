El único fallo que debes tolerar en tu equipo y cómo hacer que surjan ideas, según Jeff Bezos, CEO de Amazon

De los errores se aprende, sí, pero solo hay un tipo de fallo que debes tolerar. Al menos eso es lo que se desprende de las palabras y pensamientos del fundador y CEO de Amazon, Jeff Bezos.

Un nuevo libro, Invent and Wander: The Collected Writings of Jeff Bezos, recopila las declaraciones y manifestaciones públicas de Bezos. En él queda claro que, según este emprendedor, aunque es cierto que para tener éxito antes hay que fracasar eso no significa que todos los fracasos y errores deban ser celebrados.

De hecho, en su opinión, solo hay uno que debes tolerar y del que, en cierta manera, te puedes sentir orgulloso.

Errores operativos vs experimentales

"Siempre señalo que hay dos tipos diferentes de fallos", escribe Bezos. "Hay un fracaso experimental, y es el tipo de fracaso con el que deberías estar contento". ¿Ejemplos de este tipo de error? Fire Phone o Google+.

Mientras, el resto de los errores serían los operativos y, según Bezos, ningún empresario ni emprendedor debería ensalzarlos ni rodearlos de cierta mística.

"Hemos construido cientos de centros logísticos en Amazon a lo largo de los años, y sabemos cómo hacerlo. Si construimos un nuevo centro logístico y es un desastre, es una mala ejecución. Eso no es un buen fracaso", explica Bezos. Es decir, que si a la hora de ampliar tu negocio decides hacerlo en un territorio conocido pero fallas, no tienes nada que celebrar.

La conclusión, según Bezos, es que "cuando estamos desarrollando un nuevo producto o servicio o experimentando de alguna manera, y no funciona, no pasa nada. Eso es un buen fracaso". Pero cree que es necesario distinguir entre esos dos tipos de fracaso si realmente estamos buscando la invención y la innovación.

Cómo surgen estas ideas

En el libro Bezos también desgrana cómo surgen estos nuevos proyectos en Amazon. “Alguien tiene una idea, otras personas la mejoran, otras plantean objeciones sobre por qué nunca puede funcionar, y luego resolvemos esas objeciones. Es un proceso muy divertido”, asegura.

Fue así cómo nació Prime, cuando, después de dar muchas vueltas sobre cómo hacer un programa de fidelidad, a un ingeniero de software junior se le ocurrió la idea de ofrecer una especie de buffet libre de envío rápido y gratuito.

“Cuando el equipo de finanzas dio forma a esa idea, los resultados fueron espantosos”, asegura Bezos, dado que, aunque a todo el mundo le gusta el envío sin coste, lo cierto es que este proceso es caro. Para solucionarlo, el CEO de Amazon asegura que pusieron corazón, intuición, asumir riesgos e instinto. “Todas las buenas decisiones deben tomarse de esa manera. Lo haces con un grupo. Lo haces con gran humildad porque, dicho sea de paso, equivocarse no es tan malo. Los grandes aciertos pagan por los miles de fracasos”.

Una crítica, una oportunidad de mejorar

En este libro, Bezos reconoce que su dirección de correo electrónico es pública y reconocida (jeff@amazon.com). Asegura que, aunque no los lee todo, sí que revisa muchos, especialmente aquellos que le llaman la atención.

Bezos expone que las quejas son la razón más frecuente por la que le envían mails, pero que hay que saber ver la oportunidad de mejora que hay en estas críticas. “Siempre que hay algo que pueda parecer un poco extraño en el problema, le pido al equipo de Amazon que haga un estudio sobre el caso y encuentre la causa o las causas reales, y luego hagan correcciones reales”, relata. Y lo justifica porque ese arreglo no solo beneficia al cliente que se ha quejado, sino para todos “y ese proceso es una parte gigantesca de lo que hacemos”.