Algunas aplicaciones de iPhone utilizan 'trackers' para enviar nuestros datos a terceros sin que nos demos cuenta, según The Washington Post

Geoffrey Fowler del Washington Post y la empresa de privacidad Disconnect acaban de hacer un experimento que arrojó datos por demás preocupantes, ya que afirman que los iPhone envían de forma periódica datos de sus usuarios a terceros con fines que no están del todo claros a través de las mismas aplicaciones que están instaladas en el dispositivo.

Según explica Fowler, para este experimento utilizó software desarrollado por Disconnect para conocer y analizar la conexiones que hacía su iPhone y cuándo. No es ninguna sorpresa que las aplicaciones utilicen 'trackers' para dar seguimiento a la actividad de sus usuarios, lo sorprendente es que esos 'trackers' envíen la información a terceros sin que el usuario tenga conocimiento de esto, incluso cuando no se está usando la app.

Más de 5.400 'trackers' ocultos en aplicaciones de iOS

El experimento de Fowler con su iPhone mostró su dispositivo tiene más de 5.400 'trackers' ocultos dentro de las mismas aplicaciones, donde no es posible activar un modo privado o instalar algo para detener este seguimiento constante. Según el periodista del Washington Post, las aplicaciones estaban enviando datos como número de teléfono, correo electrónico, la ubicación del GPS, dirección IP y más.

Así lo explicó Fowler:

"Un lunes por la noche, una docena de empresas de marketing, empresas de investigación y otras obtuvieron informes de mi iPhone. A las 11:43 p.m., una compañía llamada Amplitude recibió mi número de teléfono, correo electrónico y ubicación exacta. A las 3:58 a.m., otra llamado Appboy obtuvo una 'huella digital' de mi teléfono (nombre del dispositivo, modelo, identificador de anuncios y espacio disponible en la memoria). A las 6:25 a.m., un rastreador llamado Demdex recibió una forma de identificar mi teléfono y envió una lista de otros rastreadores para sincronizarse."

Entre las aplicaciones que encontró Fowler compartiendo sus datos con terceros están Microsoft OneDrive, Mint, Nike, Spotify, The Weather Channel, DoorDash, Yelp, Citizen, e incluso la app del Washington Post, medio donde trabaja y escribió los resultados de su experimento.

Tras contactar a los responsables de estas aplicaciones, algunos dijeron que era una error, como Yelp y Citizen, quienes después de contactarlos eliminaron los 'trackers'. Microsoft, Nike y Weather Channel afirmaron que los 'trackers' se usan para mejorar el rendimiento. Mint mencionó que utiliza el 'tracker' de marketing de Adobe para investigar cómo mostrar publicidad a sus usuarios. El Washington Post dijo que sus 'trackers' se usaban para asegurarse de que los anuncios funcionaran. Y Spotify le remitió a su política de privacidad.

El caso más peculiar fue el de DoorDash, una aplicación de entrega de comida a domicilio, la cual afirman que cuenta con nueve 'trackers' que comparten datos como el nombre del dispositivo, el identificador de anuncios, los datos del acelerómetro, la dirección de entrega, el nombre, el correo electrónico y hasta el operador de telefonía móvil.

Como menciona Fowler en su investigación, el uso de 'trackers' no tiene porque ser algo malo, algunas compañías especifican cómo se usan, detallan si la información es anónima y el tiempo que los datos permanecen en sus servidores antes de ser eliminados. El problema viene cuando no hay información de esto, cuando no son claras en la forma de usar esta información o si la comparten con otras compañías.

A día de hoy, no existe una herramienta nativa proporcionada por Apple que nos diga qué aplicaciones tienen 'trackers', la información que envían y cada cuándo. De hecho, es complicado saber el objetivo y los fines que persiguen dichos 'trackers'.

En declaraciones a The Washington Post, Apple envió la siguiente declaración respecto a este caso:

"En Apple hacemos mucho para ayudar a los usuarios a mantener la privacidad de sus datos. El hardware y el software de Apple están diseñados para proporcionar seguridad avanzada y privacidad en todos los niveles del sistema." "Para los datos y servicios que las aplicaciones crean por sí solas, nuestras directrices de la App Store exigen que los desarrolladores tengan políticas de privacidad claramente publicadas y que soliciten a los usuarios permiso para recopilar datos antes de hacerlo. Cuando nos enteramos de que las aplicaciones no han seguido nuestras pautas en estas áreas, hacemos que las aplicaciones cambien su práctica o evitamos que estén en la tienda"

Cómo evito que me rastreen

Como mencionaba, no hay una forma nativa en la que podamos ver el comportamiento de los 'trackers' en un iPhone, pero sí hay forma de bloquear el envío del información. En primer lugar, podemos desactivar las actualizaciones en segundo plano ya sea de forma general para todas las aplicaciones o de forma selectiva. Para esto tenemos que entrar a 'Configuración -> General -> Actualización en 2o plano'

Después de esto, lo siguiente es limitar el seguimiento para el envío de publicidad. De igual forma, dentro de la configuración nos dirigiremos a 'Privacidad -> Publicidad' y activaremos la opción de 'Limitar seguimiento'

Por último, hay una aplicación de nombre 'Privacy Pro SmartVPN', desarrollada por Disconnect, que es la compañía que ayudó a realizar el experimento de Fowler, que afirma que es capaz de mostrar parte de la conexiones que realiza el iPhone y la actividad que tiene en segundo plano, lo que nos permite bloquear y limitar estos envíos, además de mostrar a quién van dirigidos.