Hace algo más de dos años Philips nos sorprendió con el lanzamiento de un ambicioso monitor de 43 pulgadas que nos prometía específicamente ayudarnos a sacar el máximo partido posible a PlayStation 4 Pro y Xbox One X. Y hoy ha vuelto a repetir la jugada: acaba de presentar otro monitor todavía más ambicioso que recoge el legado de aquella pantalla. Pero esta vez está diseñado específicamente para trabajar codo con codo con PlayStation 5 y Xbox Series X.

El nuevo Momentum 558M1RY es un monitor con un panel 4K UHD de 55 pulgadas que, sobre el papel, tiene todo lo que los jugones más exigentes podemos pedir a una pantalla de este tipo: compatibilidad con HDR, una tecnología de atenuación local de la retroiluminación avanzada, una capacidad de entrega de brillo notable, un contraste típico alto, sincronización adaptativa, y, sobre todo, una latencia mínima y un tiempo de respuesta bajo. Pero esto es solo el principio. Las especificaciones de este monitor merecen que las revisemos con todo detalle porque no tienen desperdicio.

Philips Momentum 558M1RY: especificaciones técnicas

Os propongo que empecemos por el corazón de cualquier monitor: su panel. El de esta pantalla de Philips es un LCD de tipo VA con una profundidad de color de 10 bits, resolución 4K UHD y una frecuencia de refresco nativa de 120 Hz, lo que lo coloca a la misma altura de los televisores con panel LCD de gama alta. El esquema de atenuación de la retroiluminación que han implementado en este monitor es de tipo FALD (Full Array Local Dimming) y recurre a 144 zonas con atenuación independiente, lo que de nuevo lo coloca a la altura de muchos televisores LCD de gama alta.

El panel de este monitor es un LCD VA de 10 bits con resolución 4K UHD y refresco nativo de 120 Hz. Su retroiluminación es FALD con 144 zonas y entrega un brillo máximo de 1.200 nits

Además, tiene certificación DisplayHDR 1000, lo que garantiza que debe ser capaz de entregar al menos picos de brillo de 1.000 nits en porciones determinadas del panel (no en todo él simultáneamente). Y sí, según Philips lo hace. De hecho, esta marca anuncia una capacidad de entrega de brillo típica de 750 nits y una entrega máxima de 1.200 nits, lo que sobre el papel debería permitir a este monitor rendir bien con los contenidos HDR.

Su contraste nativo tampoco está pero que nada mal. Una relación de contraste de 4.000:1 está en la órbita de lo que suele ofrecernos un buen panel VA (los IPS suelen tener un contraste nativo sensiblemente inferior a este). Además, su tiempo de respuesta es 4 ms (GTG), lo que lo coloca un paso por detrás de la mayor parte de los monitores para gaming, pero sobre el papel marca la diferencia si lo comparamos con los televisores por su bajísima latencia. Según Philips arroja 2,5 ms al utilizar la conexión HDMI y 1,5 ms con un enlace DisplayPort, unas cifras que por el momento quedan fuera del alcance de las teles. Ni siquiera se acercan a esta latencia tan baja al utilizar el modo para juegos.

PHILIPS MOMENTUM 558M1RY Características PANEL LCD VA 4K UHD de 55 pulgadas y 10 bits con relación de aspecto 16:9 RESOLUCIÓN 3.840 x 2.160 puntos REFRESCO HDMI: 4K a 60 Hz / 1440p a 120 Hz

DisplayPort: 4K a 120 Hz HDR DisplayHDR 1000 ATENUACIÓN LOCAL 144 zonas BRILLO 750 nits (típico) / 1.200 nits (pico) GAMA DE COLOR Más de 1.000 millones CONTRASTE 4.000:1 (nativo) TIEMPO DE RESPUESTA 4 ms (GTG) LATENCIA 2,5 ms (HDMI) / 1,5 ms (DisplayPort) CONECTIVIDAD 3 x HDMI 2.0, 1 x DisplayPort 1.4 y 4 x USB (2 puertos para carga rápida) AMBIGLOW Sí, de tres lados MANDO A DISTANCIA Sí ALTAVOCES 2.1 canales / 40 vatios SONIDO Ecualizado por Bowers & Wilkins SINCRONIZACIÓN ADAPTATIVA FreeSync Premium Pro PRECIO 1.299 euros

Estas son sus bazas para hacer frente a las teles al usarlo con PS5 o Xbox Series X

Como acabamos de ver las especificaciones de este monitor pintan realmente bien. Si nos ceñimos a las características de su panel y a la tecnología de atenuación de la retroiluminación que han puesto a punto los ingenieros de Philips esta pantalla rivaliza de tú a tú con los televisores LCD de gama alta. Además, el hecho de que incorpore un panel de 10 bits y que sea capaz de entregar picos de brillo de 1.200 nits debería permitirle ofrecernos una experiencia lograda con los juegos que implementan HDR. No obstante, hasta aquí no nos ofrece nada a lo que no tengamos acceso si nos hacemos con un buen televisor pensando en conectarlo a finales de año a una PlayStation 5 o una Xbox Series X.

Sus 2,5 ms de latencia a través de HDMI quedan fuera del alcance de los televisores actuales

Lo que permite a este monitor aventajar claramente a cualquier televisor, incluso a los modelos que rinden mejor con los juegos, es su latencia. Como he mencionado un poco más arriba, los 2,5 ms que anuncia Philips al utilizar la conexión HDMI están fuera del alcance de las teles. Al menos hasta ahora. Su tiempo de respuesta de 4 ms GTG no es puntero, pero no está nada mal. Eso sí, el tiempo de respuesta de los televisores OLED se mueve habitualmente en la órbita de 1 ms, por lo que en este terreno estas teles superan a este monitor.

Otras dos características más que le permiten desmarcarse de otros monitores de gama alta son la implementación de la tecnología Ambiglow en versión de tres lados (es la misma que Philips introduce en sus televisores desde hace años), y la presencia de un mando a distancia. Todos estamos acostumbrados a que las teles incorporen un mando, pero también sabemos que habitualmente los monitores no lo incluyen. Este sí, y es una buena idea que lo tenga porque su tamaño está claramente pensado para que no nos coloquemos tan cerca de él como lo haríamos si tuviésemos un monitor con un tamaño estándar.

Otro apartado en el que este monitor parece tener mucho que decir es lo referente a su sonido. Como podéis ver en las fotografías que ilustran este artículo incorpora una barra de sonido bastante estilizada. Philips nos ha confirmado que esta barra integra seis altavoces, y también sabemos que es capaz de reproducir 2.1 canales, así como que los altavoces están excitados por varios amplificadores en clase D que tienen una capacidad de entrega de potencia conjunta de 40 vatios.

Hasta aquí el sonido de este monitor pinta bien, pero lo más llamativo es que detrás de su puesta a punto y su ecualización está Bowers & Wilkins, una empresa inglesa especializada en cajas acústicas para aplicaciones de alta fidelidad y entornos profesionales que de sonido, sin duda, sabe mucho. Nosotros hemos probado varios televisores de Philips con sonido ecualizado por B&W, y lo cierto es que rinden realmente bien, por lo que parece razonable pensar que el audio de este monitor estará a buen nivel. Esperamos poder confirmároslo si finalmente tenemos la oportunidad de probarlo a fondo en nuestras instalaciones.

Desafortunadamente, a pesar de lo atractivo que parece sobre el papel, este monitor no es perfecto. Nosotros le ponemos dos pegas. La primera de ellas consiste en que es compatible con la tecnología de sincronización adaptativa FreeSync de AMD, pero no con G-SYNC de NVIDIA. Lo ideal es que fuese compatible con ambas para rendir al máximo también cuando le conectamos un PC con una tarjeta gráfica con GPU de NVIDIA. Y la otra pega consiste en que los puertos HDMI son de tipo 2.0, y no 2.1. Y esto tiene un precio: la frecuencia de refresco máxima que nos ofrece al utilizar la resolución 4K UHD a través de HDMI es 60 Hz. Si queremos llegar a los 120 Hz tendremos que reducir la resolución a 1440p, o bien optar por un enlace DisplayPort, pero dudo mucho que PS5 y Xbox Series X incorporen una salida DisplayPort. Solo conectándole un PC podremos disfrutar de la combinación 4K UHD y 120 Hz.

Philips Momentum 558M1RY: precio y disponibilidad

Philips nos ha confirmado que este monitor llegará a las tiendas a finales de este mes de junio con un precio de 1.299 euros, por lo que deberíamos poder hacernos con él durante los próximos días.

