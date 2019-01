Qué tecnología aprendería si fuera a comenzar mi carrera en informática en 2019: 12 grandes profesionales nos responden

Son “pesos pesados” del sector tecnológico en España. Profesionales que, por diversas razones, se han hecho un nombre como referentes en el panorama informático. Con una cierta trayectoria a sus espaldas, les hemos preguntado qué estudiarían ellos si comenzaran este año la carrera de informática.

Porque, a veces, una cosa es lo que estudias y otra en lo que trabajas. Incluso aunque trabajes para aquello en lo que te has formado, lo que se aprende en estos estudios a veces no coincide plenamente con la realidad laboral.

Inteligencia Artificial, ciberseguridad y programación (especialmente en JavaScript) son temas recurrentes en estas 12 voces.

Bernardo Quintero

Bernardo Quintero es el fundador de VirusTotal , una web que analiza de manera gratuita archivos y páginas web y que fue adquirida por Google pero que siguen trabajando desde Málaga.

"En mi caso me inicié en la informática de forma accidental y autodidacta, cuando apenas tenía 10 años, porque me picó la curiosidad por crear mis propios juegos en el Spectrum. Comencé con BASIC, el intérprete con el que arrancaba el ordenador, y de ahí pasé a hacer mis primeros pinitos en ensamblador del ZX-80 para poder hacer juegos más sofisticados. Con la compra de un PC llegó también la primera infección con un virus, y gracias a los conocimientos de bajo nivel puede analizarlo y crear mi primer antivirus. Años más tarde llegaría Internet, me apasionó todo lo relativo al hacking, y seguí aprendiendo sobre ciberseguridad, que a la postre terminaría convirtiéndose en mi profesión. Mirando hacia atrás pienso que lo más importante fue la motivación por aplicar la tecnología y programación para crear o resolver un problema que fuera de mi interés, que me apasionaba, y no tanto la elección de un lenguaje o una plataforma en concreto. Eso fue lo que me llevó a pasar muchas horas probando, cometiendo errores, aprendiendo y profundizando.

A día de hoy hay mil y una opciones para iniciarse en tecnología, incluso tal vez demasiadas distracciones. En mi opinión lo fundamental sigue siendo la programación, es lo que lleva a convertirte en creador en vez de consumidor de tecnología. No me enfocaría en aprender un lenguaje específico por estar de moda, es más importante encontrar un problema que te gustaría resolver a través de la tecnología, y luego elegir qué plataforma y lenguaje es el que te puede ayudar con ese proyecto. Si tengo que nombrar algo concreto, nosotros en VirusTotal trabajamos mucho con Python. Si hablamos de áreas donde especializarte, si te apasiona la ciberseguridad tampoco es una mala elección. Y en la medida de lo posible evitaría caer en hypes y modas como Blockchain".

David Bonilla

David Bonilla es el fundador de Manfred, emprendedor de la programación y con experiencia en empresas como Otogami, Atlassian o BBVA.

"Yo aprendería el lenguaje de programación JavaScript ¿Por qué? Primero porque te permitirá hacer cosas sin tener que instalar nada en tu ordenador, simplemente con un bloc de notas y tu navegador.

Segundo, porque es una de las tecnologías más demandas en la actualidad. No sólo para la parte de frontend sino gracias a NodeJS también en la parte de servidor. Y, por si fuera poco, gran parte del desarrollo móvil se está moviendo a frameworks de JavaScript como React Native.

Desde luego, no es el lenguaje más apropiado para aprender fundamentos básicos de programación, pero es un compromiso intermedio más que aceptable".

Ines Huertas

Ines Huertas es la fundadora de Datatons, una startup tecnológica especializada en Big Data y que ha participado en proyectos con la NASA.

"IA, vehiculo autónomo, Realidad Virtual, Blockchain, Biotecnología, Impresoras 3D, Tecnología 5G, Computacion Cuántica.. Todas ellas son áreas por explorar y explotar en las próximas décadas.

El planteamiento debería tener como objetivo entender la tecnología como un medio para desarrollar. Un fin mayor que no es puramente tecnológico y que, por otra parte, sea accesible para la gran mayoría. La impresión 3D puede ser muy beneficiosa pero si el valor de adquisición de la impresora o el entendimiento de como funciona es exclusivo, poca gente tendrá acceso a esta tecnología y a su desarrollo.

Con una visión más técnica y mirando el Hype Cycle de Gartner parece que lo que nos va a venir en los próximos 5-10 años está muy relacionado a la parte de inteligencia artificial como IA Paas, Iot Platform, Deep Nerual Networks, Edge IA o Robots autónomos... así que decantarse por el estudio de algoritmia, estadística y en general inteligencia artificial tiene pinta de ser un buen filón para desarrollo en los próximos años.

Atendiendo un poco más al mundo real debemos tener en cuenta que, con la evolución de los últimos años de la IA y las plataformas de cómputo, así como la accesibilidad de dichas tecnologías al gran mercado (no solo nichos de investigación), el uso y desarrollo de servicios y productos basados en estas tecnologías va en aumento- Ahora con puñado de euros y unos vídeos en YouTube de Tensorflow puedes levantarte una máquina en Google Cloud para desplegar un algoritmo que, por ejemplo, identifique números de matrículas de una foto o identifique señales de tráfico a partir de dichas fotos, o para montar una interfaz conversacional. Esto hace unos años era mucho más complicado (¿o caro?).

La accesibilidad que tenemos a día de hoy a las tecnologías de Inteligencia artificial y la facilidad para desplegarlas es muy alta, permitiendo nuevos negocios y nicho de mercado crecer sin menos barreras de entrada, generando empleos y necesidad de perfiles cualificados".

Daniel López

Daniel López es el CEO de Bitnami, una startup sevillana que ayuda a Google, Microsoft o Amazon a que sus clientes trabajen en la nube.

"Javascript sigue siendo el rey de los lenguajes de desarrollo por su omnipresencia, a pesar de sus muchas limitaciones. Es un lenguaje de scripting que permite interactividad, lo que facilita su aprendizaje en las fases iniciales. Con una base sólida de Javascript puedes desarrollar aplicaciones de servidor con NodeJS y de front end con frameworks populares como React, que soporta tanto aplicaciones web como de móviles (React Native). Por ultimo, Javascript es una opción muy común como lenguaje de scripting interno de muchas herramientas, tanto de ingeniería, edición de video, creación de videojuegos, etc.

Richard Benjamins

Richard Benjamins es Embajador de Datos e Inteligencia Artificial en Telefónica, donde es uno de los máximos responsables del negocio de Inteligencia Artificial.

"La tecnología a aprender cuando uno empieza a ahora estudiar Informática es la Inteligencia Artificial. La IA va a tener un impacto muy grande en nuestras vidas, sociedades y economía; mucho más grande de lo que estamos viendo hasta ahora. Hay una escasez en personas técnicas con este perfil, y esta escasez va a incrementar en los próximos años. Dentro de la rama de IA, hay que estudiar las tecnologías de hoy, es decir Ciencias de Datos (Machine Learning, Deep Learning) y Procesamiento de Lenguage Natural, pero también las tecnologías de mañana como el Razonamiento Automático (Reasoning) y la Planificación (Planning) que son otras áreas de la IA pero no han avanzado mucho en los últimos 10 años. El siguiente salto de la IA vendrá de avances en estas tecnologías.

Además de las técnicas en sí, también hay que saber desarrollarlas y usarlas de manera responsable, es decir con seguridad (contra ataques), con privacidad (protección de datos) y sin consecuencias negativas (p.e. la discriminación de grupos desfavorecidos). Este desarrollo “responsable” debe estar integrado en la tecnología (“X by Design) y no ser un “check” al final.

Aparte de la tecnología, también hay que estudiar un ámbito concreto de aplicación de la IA como la medicina, el gobierno, la energía o la biotecnología. La clave para el impacto de IA es su aplicación a áreas de importancia, y los profesionales exitosos del futuro tendrán ese doble aspecto. Por esto el MIT acaba de montar un instituto de IA ambicioso con un presupuesto de mil millones de dólares".

Txema Rodríguez

Txema Rodríguez es Android Lead en jobandtalent y editor en Genbeta Dev.

"Antes de aprender alguna tecnología concreta me centraría en las bases para desarrollar una carrera provechosa como desarrollador de software. Por ello recomendaría tener siempre a mano alguno de los libros que más me han ayudado a mí. Entre ellos se encuentran el famoso Gang of Four Design Patterns, Clean Code de Robert C. Martin y Refactoring de Martin Fowler. Leerlos y volverlo a releerlos cada cierto tiempo ayuda a cualquier principiante de informática para comprender buenas prácticas de desarrollo y aplicarlas sobre cualquier tecnología.

Entre los lenguajes que más recomendaría sería Kotlin, aunque una base previa en Java no estaría nada mal aunque no es imprescindible. Mis razones son obvias ya que con Kotlin podrás abordar un stack mobile-backend, ya que es el principal lenguaje utilizado en Android y puede ser usado en backend acompañado de framework robustos como Spring Framework para crear APIs, por ejemplo. Además es un lenguaje moderno con el que podrás utilizar paradigmas de las programación funcional.

La ciberseguridad es uno de los campos que, a ojos de muchos expertos, más futuro tendrá

Por supuesto, recomendaría aprender JavaScript, ya que, muy a pesar de muchos detractores, es el lenguaje omnipresente en la actualidad. No sólo usado en desarrollo web sino en la creación de pequeños microservicios o el desarrollo de apps en IoT. Sin miedo empezaría con Ecmascript 6, la revisión del lenguaje, para aplicarlo posteriormente alguna tecnología concreta como React o Vue.js para el desarrollo web.

Y, obviamente, dominar Git para poder gestionar todo el código que vas a empezar a crear en un sistema de control de versiones. Rápidamente podrás empezar a explorar Github y descubrir la cantidad de proyecto interesante Open Source que existe y colaborar en ellos o aprender de ellos, pero para ello antes tendrás que dominar mínimamente Git para poder sacarle partido".

Alicia Asin

Alicia Asin es Cofundadora de Libelium, una empresa especializada en el Internet de las Cosas. En 2018 ganó el premio de mujeres innovadoras de la Comisión Europea por su labor al frente de la multinacional zaragozana.

"Si yo fuera a estudiar ingeniería informática ahora me centraría en la inteligencia artificial, dado que cada vez hay más motores de búsqueda e incluso dispositivos que lo incorporan y va a suponer una auténtica revolución a la forma en la que consumimos tecnología. Por otro lado, ahora más que nunca a todo lo relacionado con ciberseguridad en su sentido más amplio, desde métodos de cifrado a cómo concienciar a los usuarios de los productos tecnológicos en cambiar sus contraseñas y hacer un uso seguro de las tecnologías. Y es que de nada sirven los mecanismos de seguridad si complican tanto la usabilidad que los usuarios acaban con el “qwerty” como contraseña para todo; blockchain es una tecnología sin duda muy interesante y que en muchas ocasiones se equipara con seguridad en general, pero no cubre todos los aspectos necesarios.

Pero no sólo de tecnología se vive. Últimamente hemos visto varios escándalos relacionados con empresas tecnológicas, como el de Cambridge Analytica, donde el reto no era técnico sino de otra índole. Por ello, aparte de la formación tecnológica, los ingenieros cada vez tenemos más necesidad de completar nuestra formación con otras materias como ética, para lidiar con los dilemas morales que cada vez se plantean con más frecuencia, por ejemplo, cómo programar un vehículo conectado en caso de accidente, ¿salvamos a los pasajeros o a los peatones? Y por supuesto una buena base legal, especialmente en temas de privacidad".

Mar González

Mar González es Investigadora en Microsoft, y participa, entre otros proyectos, en el de HoloLens.

"En 2019, todo el mundo que quiera subirse al carro de la Realidad Virtual debería aprender Unity. Esta tecnología implementa complejas librerías de física y Computer Graphics (OpenGL or DirectX) para que cualquiera pueda crear sus aplicaciones con avatares y mundos virtuales. Unity tiene una comunidad online súper activa y se puede programar en C#. Además, una vez creadas las aplicaciones se pueden exportar a todos los dispositivos del mercado, desde plataformas móviles como OculusGo o GoogleVR hasta dispositivos high end, como HTC Vive o los Windows Mixed Reality devices (Acer, HP, etc) e incluso Hololens. La tecnología es tan potente que de hecho muchos juegos que no son de realidad virtual también están programados con Unity.

Yo uso Unity habitualmente para mis experimentos y también para testear ideas de avatares o mundos que luego se exportan a AltspaceVR, usando un plugin.

Javier Santana

Javier Santana es el fundador de Agroguía y ex CTO de Carto, startup española que permite hacer mapas en la web y que ha recibido 30 millones de euros de financiación.

"La tecnología que yo elegiría depende mucho de cuál es mi objetivo. Dentro del mundo de la tecnología hay muchas áreas y objetivos. Por ejemplo, si quisiera entrar al mundo laboral como desarrollador aprendería javascript. Es un lenguaje accesible, los resultados se ven a corto plazo y actualmente hay mucha demanda de desarrolladores frontend (y backend también).

Otro caso sería si quiero trabajar en áreas de datos. En estos entornos python es el lenguaje que tiene más sentido, la mayoría de herramientas usan python, hay muchísimas librerías y por tanto muchas empresas usan estas tecnologías. En general python es un lenguaje sencillo, versátil y que sirve para casi cualquier entorno.

Por último, si lo que realmente quieres es entender bien la tecnología y tener una buena base que me sirva para aprender otros lenguajes/tecnologías, lo ideal es aprender C/C++. Es un lenguaje más complejo pero casi todo el software que usamos hoy en día está construído con una base creada en C/C++".

Tamara Hueso

Tamara Hueso es ingeniera informática especializada en Ciberseguridad y trabaja en en Deloitte

"A día de hoy hay muchas salidas de lo que la carrera de ingeniería informática se refiere. Aunque una vez estás estudiando no te das cuenta de ello, la carrera está muy enfocada al puro desarrollo, programador de aplicaciones, desarrollador de aplicaciones móviles o web, desarrollador de videojuegos, etc.

Son muchos los que citan lenguajes de programación como Python o JavaScript, sin olvidarse de otros como C++

Pero hay muchas otras salidas como analista de sistemas, administrador de bases de datos, consultor, Bigdata, análisis forense, analista de IoT(Internet of Things), scadas o especialista en ciberseguridad. Hay muchas más, son solo un ejemplo.

En mi opinión, si te gusta o te parece interesante tiraría por la rama de la seguridad, creo que es la que está más en auge y hay una gran falta de especialistas en esta materia. Somos muchos, pero aún siguen faltando.

Y si tuviera que recomendar una tecnología que apenas ha nacido recientemente es la de blockchain. Quien se especialice en esto probablemente en un futuro tenga muchisímo trabajo ya que considero que es una tecnología realmente apasionante y con la que se pueden hacer grandes cosas".

Lorenzo Martínez

Lorenzo Martínez es el CTO & fundador de Securizame, una empresa especializada en informática forense y seguridad.

"En mi opinión, las ramas de cibeserguridad más comunes y/o demandadas son el Hacking Ético y pentesting; el bastionado de sistemas de infraestructuras (o hardening); y el análisis forense y respuesta ante incidentes. Cualquiera de dichas ramas de ciberseguridad a la que te quieras dedicar, tiene como denominador común el conocimiento previo, recomendable y cuanto más profundo mejor, de lo siguiente:

Administración de sistemas

Administración de redes

Programación y/o scripting

Por mi experiencia como profesor de cursos y entrenamientos de DFIR, lo que observo es que en general, quien no viene con experiencia laboral, sus mayores carencias son en estas materias. Por ello, para quien se haya decidido si tuviera que recomendar a día de hoy qué ir preparando de forma paralela para poder ser más competitivos y eficientes al terminar una carrera y especializarse en ciberseguridad, recomendaría que se tuviera en cuenta la teoría y la práctica en los anteriores.

Andrés Torrubia

Andrés Torrubia es CEO y cofundador de Fixr, experto en Inteligencia Artificial.

"Aprendizaje profundo (deep learning) sin duda. Casi todas las noticias que vemos relacionadas con inteligencia artificial en realidad son resultados de avances prácticos con redes neuronales profundas.

Tenemos la suerte de que los requisitos de conocimientos de programación son muy asequibles (se trabaja en Python que es un lenguaje bastante benevolente) y la comunidad suele publicar sus resultados, muchas veces acompañados de código abierto para experimentar.

Si quieres motivarte, puedes ver la charla que di en la Tarugoconf 2018 y aquí resumo los recursos para aprender. Advertencia: es altamente adictivo y que yo sepa no hay clínicas para quitar la adicción al deep learning ;-)"