Órganos de plástico, prototipos y prótesis: para qué se está usando hoy la impresión 3D

Las noticias que nos van llegando sobre los avances en la impresión 3D suelen hacer que pensemos en un futuro que casi es propio de la ciencia ficción: celulosa vegetal, pizzas, coches de F1, corazones artificiales, escayolas en 3D, armas descargables... todo lo que se comenta tiene cierto grado de "revolución" que se nos promete para un futuro.

Pero te puedes preguntar: ¿cuál es el avance real de la impresión 3D ahora mismo? ¿Qué es lo que podemos hacer hoy en día? Hemos acudido recientemente al evento IN(3D)USTRY de Barcelona para despejar todo el humo y poner los pies en la tierra respecto a todos esos avances en la impresión 3D. Vamos a explicar todo lo que hemos visto.

En eventos como el de IN(3D)USTRY no se ven las promesas que hemos mencionado antes. Sí que se hablan de ellas en charlas y sesiones, pero lo que ves en los stands de la feria es lo que se puede hacer ahora mismo o un avance de novedades que empiezan a ser posibles justo ahora. Perfecto para ver con qué es lo que ganan dinero ahora mismo las empresas que utilizan la impresión 3D.

"La mitad de la gente que compró una impresora 3D no la usa"

Esta caja es uno de los pocos productos finales que se ponen a laa venta que se fabrican mediante impresión 3D.

Francesc Astort, comercial de la empresa catalana Pantur, nos lo dice claramente: "lo que ahora mismo da de comer a las empresas de impresión 3D es el prototipado de productos y la fabricación de series muy cortas de algún producto final". Y cuando habla de productos finales podemos estar hablando por ejemplo de cajas o soportes, cosas más bien simples que no comporten ninguna complicación a largo plazo. El comercial también defiende que el futuro en la impresión 3D va a ser industrial y no doméstica: "la mitad de la gente que se compró una impresora 3D para tenerla en casa no la utiliza". Para él la impresión 3D tiene un futuro brillante en las fábricas, pero no en nuestras casas.

De todos modos, incluso con lo que dice Francesc, hay que decir que ha habido avances en esa impresión 3D que ya se han hecho una realidad saliendo de ese "humo" que comentábamos en un principio. Ahora las impresoras 3D pueden ser mucho más grandes, llegando a cubrir un volumen de impresión de hasta 1 metro cúbico, y los materiales usados en esa impresión van más allá de la clásica bobina de filamento plástico para llegar a metales como la fibra de carboono o el aluminio.

El titanio empieza a asomar en la impresión 3D de algunas prótesis, como se puede ver en este molde con varios ejemplos.

En la imagen anterior y siguientes queda la prueba de que algunos componentes de automóviles puede fabricarse sin problema mediante impresoras 3D y materiales o aleaciones más fiables. Son, de momento, los primeros pasos.

Más grandes, de mejores materiales y más complejos: los componentes que se pueden imprimir en 3D han dado buenos pasos en unos pocos años.

Además de los materiales, la complejidad de lo que se puede imprimir en tres dimensiones ha ido en aumento. Ya no estamos ante pequeñas impresoras que imprimen piezas simples de algo o cabezas de Derth Vader para tenerlas por casa: en IN(3D)USTRY predominaban piezas complejas de automóviles impresas en aleaciones de aluminio y/o plástico, o polvos de metal o nylon con alutinante que posteriormente son horneados. Es algo que todavía no se hace a gran escala, pero que se podrá hacer en relativamente poco tiempo (ninguna empresa concreta fechas) viendo cómo las empresas ya promocionan este tipo de impresiones para prototipar.

Imprime ese tumor, que quiero ver bien cómo extirparlo

En esta réplica de un corazón impreso en 3D se puede ver cómo alguien ha practicado una incisión con un bisturí.

También hemos visto avances interesantes en las aplicaciones médicas de la impresión tridimensional. En este campo también hay mucha promesa fantástica acerca de cómo podremos llegar a imprimir órganos que se podrán transplantar a pacientes, pero en la realidad aún falta mucho para llegar a eso. Si ponemos los pies en el suelo vemos iniciativas como la del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, que imprime maquetas de tumores y órganos en 3D.

Esas maquetas están impresas en un material blando, que intenta acercarse lo máximo posible a la textura real que podría tener un órgano humano interno. Los órganos impresos de esta forma pueden servir para que los médicos y los estudiantes de medicina vean cómo es el tamaño y el aspecto de ese órgano cómodamente, e incluso practicar incisiones en él sin tener que utilizar órganos reales.

En silicona semitransparente, un pulmón. En blanco opaco, la impresión 3D del tumor de un paciente real para que los cirujanos puedan estudiarlo antes de operar e intentar extirparlo.

La impresión de tumores tampoco es ninguna broma: la idea del Sant Joan de Déu es imprimir los tumores reales que tienen los pacientes e incluirlos en moldes de silicona que simulan los órganos. De esta forma un doctor puede ver cómo es la forma de ese tumor, en qué parte del cuerpo está y cómo se "ha acomodado" entre según qué órganos.

Los portavoces de esta iniciativa comentan que no es algo que esté extendido aún, pero que está dando muy buenos resultados allí donde se ha empezado a aplicar. Gracias a imprimir los tumores, casos en los que el objetivo de una intervención quirúrgica era retirar el 50% del tumor se ha llegado a conseguir extirpar el 80%. Como decía, no es ninguna broma.

Más allá de esto también tenemos la impresión 3D de prótesis en titanio, algo que ya se puede aplicar en la vida real pero que aún se hace muy poco porque "la tecnología sigue siendo muy cara" según nos comenta el personal médico del Sant Joan de Déu. Aún así, las prótesis de titano para todas las partes del cuerpo es algo que se podía ver en muchos stands del evento. También se nos mencionan materiales como aleaciones de cromo y cobalto o el acero para esas prótesis.

Sí, estos pendientes y anillos han nacido de la mano de una impresora 3D.

Y finalmente tenemos algunas aplicaciones más simples pero que igualmente son dignas de mencionar, como la impresión 3D de joyas y ropa usando tejidos que pueden ser impresos. En la imagen superior puedes ver algunos vestidos que se han impreso en 3D, usados en una función de la ópera de Pekín.

Con todo, eventos como el IN(3D)USTRY nos sirven para ver que hay muchas promesas que todavía están en el terreno del humo. Pero si ponemos los pies en la tierra y vemos las aplicaciones actuales, es factible admitir que la impresión 3D está dando pasos importantes en una evoución que simplemente va algo más lenta de lo que se suele reflejar.