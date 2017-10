CTO de Carto DB: 'así veo la carrera del programador hoy día' (Insert Coin 1x04)

El mundo del desarrollador es complejo. Por una parte existen dos tendencias diferenciadas en su ámbito profesional, el de las grandes consulturas y el de las pequeñas startups. Pero también hay muchas elecciones a la hora de formarse, alguna de las cuales sientan buenas bases mientras que las otras te permiten tomar un atajo a la hora de conseguir un trabajo.

De todo esto vamos a hablar con el CTO de CARTO, Javier Santana, el protagonista de nuestro cuarto capítulo de 'Insert Coin', nuestra sección mensual en la que entrevistamos a invitados de primer nivel relacionados con las materias que nos fascinan en Xataka. El programa en vídeo lo puedes ver a continuación, el cual es un resumen editado de la charla con nuestro invitado. Si quieres escuchar la entrevista entera puedes hacerlo en nuestros podcast de iTunes e iVoox.

Javier Santana es un ingeniero de telecomunicaciones de Valladolid, y no sólo ha llegado a jefe de programación de CARTO, antes conocida como Carto DB, sino que también ha fundado su propia startup Agroguía. CARTO es una de las empresas más reconocidas en el ámbito de los Sistemas de Información Geográfica (SIG), mientras que Agroguía está especializada al desarrollo de aplicaciones informáticas para agricultores.

Con él hablaremos de varios temas que afectan al mundo de los programadores de hoy en día, un campo que conoce a la perfección gracias a sus años en el oficio. Tocaremos desde la formación que considera más adecuada para enfrentarse al mundo laboral del sector hasta el complejo mundo del emprendimiento, las startups y los frameworks de moda. Todo desde su punto de vista y dándonos su visión personal.

La carrera del programador hoy y en el futuro

CARTO siempre ha tenido el aura de ser una startup cool y reconocida dentro del ámbito español. Esto marca una enorme diferencia con el pasado, cuando los desarrolladores tendían más a trabajar para grandes empresas y consultoras, mientras que ahora entre ellos hay más prestigio en el estar en una startup y un proyecto pequeño.

Las consultoras se han ido desprestigiando con el tiempo

Para Javier Santana este cambio de tendencia sobre todo se debe a que las consultoras se han ido desprestigiando por haber cambiado su enfoque. Han pasado de centrarse en buscar desarrollos para solucionar problemas a "mangonear" buscando un desarrollo aquí y un subcontratado allá.

Pero también apunta que aunque las startups son las que tienen ahora el prestigio, tampoco es todo tan bueno y tienen tanto un lado positivo como otro negativo. Estar en una tiene cosas buenas como trabajar con gente muy motivada y buena en sus campos, pero también tiene sus cosas negativas como tener que trabajar más o soportar mucha más presión.

Javier ve dos mundos en el ámbito profesional de los desarrolladores. Por una parte el de las startups y nuevas tecnologías, donde no hay paro y su una persona abandona un proyecto al día siguiente está en otro. Y por otro lado está el mundo de las consultoras e IT tradicional, donde no se ve tanto dinamismo y hay profesionales que prefieren estar toda su carrera en una empresa haciendo lo que mejor se les da hacer.

Entrando en el mundo de la formación, Santana también lo ve de una manera binaria con dos tipos de formación bien diferenciados. Uno de ellos es el de los conocimientos básicos de cualquier desarrollador, como las matemáticas, la algoritmia, gestión de memoria o sistemas operativos.

Los conocimientos básicos los vas a necesitar durante toda la vida

"Son conocimientos básicos. Los vas a aprender, y aunque es posible que se vayan modificando a lo largo del tiempo, son conocimientos que vas a necesitar durante toda la vida", nos explica. "Y te da igual que utilices Java, que utilices Go o Haskell, los conocimientos básicos que vas a necesitar, y sin los que no vas a poder crecer como desarrollador".

Y por otra parte está el que denomina el ciclo corto, que es el de aprender los frameworks más novedosos. Está bien porque te puede servir para encontrar un trabajo muy pronto o desarrollar algo puntual, y cada uno que sale tiene conceptos nuevos que pueden ser útiles.

La apuesta de Javier Santana es la de irte quedando con los nuevos frameworks que salen y las pequeñas cosas que aportan, pero no dejar de crecer en la parte de los conocimientos básicos, que es la más estable y la más interesante y clave que hay que cultivar si se quiere ser un desarrollador con futuro.

Los pequeños cursos te ayudan a entrar cuando no sabes nada.

Sobre los cada vez más numerosos pequeños cursos que van saliendo para aprender a programar o determinados lenguajes, considera que ayudan a entrar cuando no sabes nada. Y aunque en tres meses no vas a aprender lo suficiente para ser un desarrollador, sí que sirven para dar el primer paso y saber que realmente eso es lo que quieres hacer.

Con todo ello en mente, para los jóvenes de unos 17 años que quieren ser programadores, la recomendación de Santana es que estudie una carrera. Hay mucha gente que se ha formado por su cuenta y es buenísima, pero les ha costado mucho esfuerzo poder encontrar un camino al ámbito profesional. Mientras, la universidad ya tiene un camino que lleva muchos años, con metodologías probadas de explicarte los conocimientos básicos.

"Obviamente iría por una carrera de ciencias", nos explica contando su punto de vista. "Y me da igual que sea Teleco, me da igual que sea Informática, me da igual que sea Industriales o Matemáticas. Cualquier cosa que te permita adquirir esas bases de una manera sólida, que puede que utilices o no, pero siempre están ahí".

En qué se fija Javier Santana a la hora de contratar

Después de hablar ampliamente del mundo laboral y el ámbito educacional de los programadores, la última pregunta era obligada: ¿En qué se fija Javier Santana a la hora de contratar para una de sus empresas? ¿Qué conocimientos valora para unas empresas que siempre están al filo de la innovación?

"Nosotros siempre hacemos una pequeña prueba técnica de entrada, una prueba que no es aburrida sino divertida. Te proponemos una prueba técnica que realmente es un reto", nos empieza a explicar. "Con ella vemos si esa persona tiene los conocimientos básicos, y además vemos si destaca en algo. Y luego ya vamos a una serie de entrevistas más personales".

Con todo ello y después de pruebas y entrevistas, lo que buscan al final es saber si es una persona con la que quieren trabajar, que brille en algo en las pruebas, que sea buena gente y que tenga el máximo sentido común. Admite que es algo muy subjetivo, aunque la contratación en sí siempre lo es. Dice que parece algo sencillo, pero que realmente es difícil de encontrar.

"Muchas veces yo me voy a una charla, veo a un chaval que brilla en algo y pienso que este chaval tiene algo", acaba contándonos. "Le llamamos, y si vemos que aunque prácticamente no tenga nada de experiencia nos parece un diamante en bruto lo contratamos".

