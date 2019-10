En Twitter 15.000 personas han confesado sus filias y fobias en lenguajes de programación: Python el más amado, Java el más odiado

En la variedad está el gusto, dicen. Eso desde luego se demuestra en el ámbito de los lenguajes de programación, que ofrecen multitud de alternativas a quien quiere adentrarse en este campo y que generan filias y fobias destacables.

Lo ha demostrado una reciente encuesta realizada en Twitter por un desarrollador español. Alrededor de 15.000 usuarios de esta red social han valorado el lenguaje que más aman, usan, odian o encuentran más difícil. Incluso hay un homenaje especial para el lenguaje con el que empezaron, y el ganador no es ninguna sorpresa: Basic fue para muchos el principio de su experiencia en el mundo de la programación.

Python se vuelve a coronar

Victoriano Izquierdo (@victorianoi), cofundador de Graphext, quiso aprovechar su propia solución de análisis interactivo de ciencia de datos para lanzar una encuesta singular: entre los usuarios de Twitter, ¿qué lenguajes eran los más odiados y amados?

1. First language: Basic

2. Had difficulties: Haskell

3. Most used: Java

4. Totally hate: c++

5. Most loved: Modula 2

6. For beginners: Python https://t.co/J6jAZEo8jF — Antonio Ortiz (@antonello) 5 de octubre de 2019

El cuestionario consistía de hecho en 6 preguntas: primer lenguaje, aquel con el que tuviste más dificultades, el que más usaste, el que odiaste a muerte, el que amaste con pasión y aquel que recomendarías a quien quiera empezar en este mundillo.

El estudio de Izquierdo tenía una peculiaridad: al estar basado en Twitter, acabó siendo contestado por todo tipo de usuarios, desde desarrolladores que efectivamente se ganan la vida así hasta usuarios que en algún momento de su vida sí pudieron trabajar con este ámbito pero acabaron dedicándose a otra cosa. Un buen ejemplo lo tenemos en Antonio Ortiz (@antonello), director de Publishing de esta casa, que como quien suscribe este artículo también programó en cierta época aunque acabara dedicándose a un trabajo muy distinto.

La validez de las respuestas es total, pero desde luego distinta a la que pueden ofrecer encuestas específicamente orientadas al mundo de los desarrolladores: los índices de TIOBE, PYPL o la célebre encuesta anual de Stack Overflow son probablemente un reflejo mucho más fiel del estado actual de esas filias y fobias si queremos centrarlas en los profesionales del sector.

Sin embargo resulta interesante comprobar cómo a pesar de ser una encuesta realizada en un ámbito mucho más diverso, las respuestas dejaron claro que quienes han programado en algún momento de su vida (y por supuesto quienes siguen haciéndolo para ganarse la vida) tienen perfiles muy similares a los que plantean esos estudios más específicos.

Los más usados, odiados, amados y recomendados según Twitter

Esa encuesta resulta llamativa por esos gráficos realizados con Graphext que permiten extrapolar visualmente la información más destacable de las respuestas. Por ejemplo fue pronto identificar los lenguajes de programación más usados, que en este estudio resultaron ser JavaScript, Python y Java. Esos datos coinciden con los del último estudio de Stack Overflow, aunque por ejemplo en Twitter nadie pareció mencionar dos alternativas muy populares en Stack Overflow HTML/CSS y SQL.

En cuanto a los lenguajes de programación más amados la palma se la llevó Python seguido a bastante distancia de JavaScript y C++. En la parte baja aparecen PHP y sobre todo Rust, algo curioso porque precisamente este último (PHP no genera mucho amor) es el más destacado en la encuesta de Stack Overflow junto a Python, TypeScript y Kotlin, que no aparecen en la encuesta de Twitter o lo hacen de forma marginal, algo que de nuevo refleja que parte de la audiencia que participó probablemente no esté tan metida en el ámbito de la programación de forma profesional.

Entre los más odiados Java fue el ganador de este dudoso honor. JavaScript y PHP no son tampoco muy apreciados, algo curioso en el caso de JavaScript puesto que es el más usado, parece que la vida de los programadores no debe ser muy agradable si odian programar todos los días en este lenguaje. En Stack Overflow los más odiados en 2019 fueron Visual Basic (sin apenas mención en Twitter), Objective-C, ensamblador, C y PHP. Un dato curioso: quienes usan Python tienen una fobia especial a PHP, que es más odiado aún que Java (que es mucho decir). No parece que en Stack Overflow Java sea tan odiado, y está más o menos a mitad de ese particular ránking.

Si queréis empezar en este mundillo, el lenguaje de programación que todo el mundo recomienda en Twitter por goleada es Python, que además era el más amado, como vimos antes. Muy lejos están JavaScript (de nuevo curioso siendo tan poco valorado), C, Ruby o Java. Esta es una pregunta difícil que también depende de la edad de quien quiere empezar: Scratch, muy orientado a niños, está muy abajo en la encuesta probablemente debido a esta razón. En Stack Overflow Python también ganó en ese ámbito seguido de JavaScript y, atención, de Go (que aparece tímidamente en la encuesta de Twitter) y TypeScript.

Una de las preguntas más curiosas de esta encuesta fue la que nos hacía recordar con qué lenguaje habíamos empezado. Parece claro que los encuestados tienen ya unos añitos, porque BASIC y C ganaron por goleada, seguidos de lejos por C++, Java, Pascal o Qbasic. Qué tiempos, ¿eh?. No hay un apartado similar en la encuesta de Stack Overflow, pero sí algunas correlaciones curiosas como el hecho de que los programadores de Python y Java empezaron con C, y los usuarios de C y C++ empezaron con BASIC.

En cuanto a los lenguajes de programación que más difíciles les pusieron las cosas a los encuestados, C++ es con diferencia el que lideró ese apartado por delante de C o Java. Otros tradicionalmente complejos como Haskell, LISP, Prolog o ensamblador están en la lista, pero quizás por no haber sido tan populares no están tan arriba. Una vez más no hay categoría análoga en la encuesta de Stack Overflow.

El análisis desde luego resulta de lo más interesante y consolida a Python como ese lenguaje por el cual todos parecen suspirar. Hay diversas razones para ello, pero entre ellas están su utilización intensiva en campos como el aprendizaje automático y la ciencia de datos. Hace poco nuestros compañeros de Genbeta hablaban de uno de los cursos de Python más populares a nivel mundial está disponible (en español, además) gratuitamente.

Aún así esa es desde luego tan solo una de las opciones, y está claro que si estáis enfocados al ámbito de la programación hay sectores muy interesantes con sus lenguajes predilectos. Ya vimos como según Stack Overflow quienes quieren ganar mucho dinero deberían especializarse en Clojure (que apenas aparece en el estudio de Twitter), aunque otros lenguajes "minoritarios" como F#, Go, Erlang o Scala también están especialmente valorados, al menos en Estados Unidos. Por opciones, eso sí, que no quede.

