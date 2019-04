Los programadores aman Rust, quieren aprender Python, ganan dinero con Clojure y (muchos) escuchan heavy metal

Stack Overflow se ha convertido en centro neurálgico de la comunidad de desarrolladores en todo el mundo, y sus responsables realizan una encuesta cada año para medir el pulso de un segmento clave para el desarrollo tecnológico.

Los resultados de la última edición de esa encuesta acaban de publicarse, y los 90.000 participantes han demostrado sus filias, fobias, además de perfilar el estado de una comunidad diversa pero con muchos puntos en común. Así son los lenguajes de programación más queridos y odiados, y aquellos por los que te pagarán más y menos dinero si trabajas con ellos.

Rust mantiene el romance con los desarrolladores cuatro años seguidos

La edición de 2018 ya dejó claro que los lenguajes de programación más amados por la comunidad no son ni mucho menos los que más dinero hacen ganar a quienes los manejan, pero es que en este ámbito existe una diversidad enorme que no obstante coincide en algunos apartados importantes.

Es lo que muestran los resultados de la encuesta de 2019 en la que entre otros muchos datos destacaron aquellos que nos hablaban de los lenguajes de programación más amados, odiados y deseados.

El más amado : el lenguaje de programación más amado, aquel con el que más programadores están encantados de trabajar, es Rust, que con un 83,% de los votos se llevó de largo esa votación (por cuarto año consecutivo). Creado por Mozilla en 2009 destaca por ser perfecto tanto para veteranos como para programadores noveles, ya que en un tiempo relativamente corto pueden poner en marcha proyectos en producción. Muy queridos también son Python, TypeScript, Kotlin (casi empatados a votos) y WebAssembly.

: el lenguaje de programación más amado, aquel con el que más programadores están encantados de trabajar, es Rust, que con un 83,% de los votos se llevó de largo esa votación (por cuarto año consecutivo). Creado por Mozilla en 2009 destaca por ser perfecto tanto para veteranos como para programadores noveles, ya que en un tiempo relativamente corto pueden poner en marcha proyectos en producción. Muy queridos también son Python, TypeScript, Kotlin (casi empatados a votos) y WebAssembly. El más odiado : hay programadores que querrían dejar de trabajar con lenguajes con los que lidian a diario, y aquí el más odiado (o menos apreciado) es VBA, que le gana la partida a Objective-C, ensamblador, C (curioso, siendo centro absoluto del kernel Linux y muchos de sus componentes) y PHP (otro muy popular en uso pero no tanto en aprecio). Este año curiosamente la encuesta no incluye algunos lenguajes veteranos como Cobol que ocuparon posiciones destacadas en esta clasificación en 2018.

: hay programadores que querrían dejar de trabajar con lenguajes con los que lidian a diario, y aquí el más odiado (o menos apreciado) es VBA, que le gana la partida a Objective-C, ensamblador, C (curioso, siendo centro absoluto del kernel Linux y muchos de sus componentes) y PHP (otro muy popular en uso pero no tanto en aprecio). Este año curiosamente la encuesta no incluye algunos lenguajes veteranos como Cobol que ocuparon posiciones destacadas en esta clasificación en 2018. El más deseado: si hay un lenguaje que los programadores no conocen y querrían conocer, ese es Python, que lleva tres años consecutivos generando el máximo interés entre quienes se dedican a programar. A mucha más distancia están JavaScript, Go, Typescript o Kotlin, y curiosamente Rust, a pesar de ser el más amado, está sexto en esa clasificación.

Aman Linux, ¿odian WordPress?

A esos lenguajes de programación se les unen los entornos de programación web, que también generan sus propios amores y odios. React.js es aquí tanto el más amado como el más deseado por los que no lo conocen -con diferencia, aunque Vue.js es también muy apreciado- mientras que Drupal, jQuery y Ruby son especialmente incómodos para quienes trabajan con ellos.

El interés por el ámbito de la inteligencia artificial es patente no solo por ese deseo de aprender Python, muy extendido en estas plataformas, sino por los entornos y librerías más apreciados. Aquí .NET Core destaca, pero Torch/PyTorch o TensorFlow son tendencia. Node.js es el más deseado mientras que Chef, Cordova, Puppet, CryEngine y Xamarin (parte de Microsoft) son los más odiados por parte de la comunidad.

Entre esos resultados también destacaban las plataformas más apreciadas y odiadas para el desarrollo. Linux es la más amada por encima de otras como Docker (la más deseada de largo), Kubernetes o las Raspberry Pi (grata sorpresa que nutre el amor por Linux), pero sorprende encontrar como plataforma más odiada a WordPress junto a IBM Cloud, Heroku e incluso Arduino como las que más hartazgo causan entre los desarrolladores.

En el caso de WordPress los responsables de esta plataforma deberían prestar atención a esa realidad, desde luego, sobre todo cuando este CMS es de largo el más popular del mercado: el 60,5% de los sitios que usan un CMS eligen WordPress, que está presente en el 33,6% de todos los sitios web a nivel global según W3Techs.

Si quieres ganar dinero, aprende lenguajes mucho menos populares

En la encuesta de este año era especialmente interesante el apartado dedicado a la cadena de bloques o blockchain, esa tecnología que prometía revolucionarlo todo y de momento no ha revolucionado nada. Los desarrolladores opinan que aunque tiene opciones de causar impacto, el 80% de las empresas ni siquiera la usan y solo el 12,7% de las que lo hacen se centran en aplicaciones no relacionadas con las criptodivisas.

Mucho más relevante probablemente es el dato que permite desvelar cuáles son los lenguajes de programación con los que se gana más dinero en la actualidad. Aquí los datos de Estados Unidos difieren en gran medida de los del resto del mundo o en países como India.

Eso hace difícil dar una valoración clara de cada caso, pero parece claro que los lenguajes más demandados son a menudo distintos de los más apreciados. Clojure es el mejor pagado a nivel global, con F#, Go y Scala algo distantes y Elixir, Ruby, WebAssembly, Rust y Erlang algo más atrás.

Los programadores ganan bastante más de media en EE.UU. que a nivel global, y allí los mejores pagados son Scala, Clojure, Go, Erlang y Objective-C. En la encuesta se revela cómo por ejemplo en India Clojure y Rust son los mejor pagados, aunque no se indican cantidades. Sería interesante poder tener más información detallada por país, pero lamentablemente la encuesta no lo revela.

En esos datos también se revelan los lenguajes en los que los desarrolladores cobran menos. A nivel global Java, C y ensamblador son los peor pagados (VBA, HTML/CSS, C++ y JavaScript están algo mejor, pero no mucho). En Estados Unidos esos lenguajes son HTML/Css, C#, R, SQL, JavaScript y Dart.

Acompañando a esos datos los desarrolladores también desvelan los puestos más interesantes si uno quiere ganar dinero. Y también los menos, y aquí no sorprende ver que trabajar en entornos académicos no compensa económicamente pero sí que ser desarrollador de juegos no te va a hacer (muy) rico.

Los especialistas en DevOPs y SRE (Site Reliability Engineering) son especialmente valorados. También es interesante ver cómo la experiencia fortalece salarios en algunos lenguajes (Clojure, Go, Scala, e incluso Bash/Shell) pero no ayuda nada en otros (PHP, HTML/CSS, Java, JavaScript, C, ensamblador).

Curiosidades varias

Por último, una curiosidad: al ser preguntados por la música que escuchan al programar, los desarrolladores dejaron claro que los géneros son de todo tipo. La música clásica, la música de videojuegos o las bandas sonoras están entre los géneros favoritos, pero además hay un buen número de programadores aficionados a escuchar música heavy de todo tipo.

Aún así todos los géneros parecen reflejados, quizás con una mayor popularidad de la música rock, electrónica-house-techno y el cetado 'metal'. No hay muchos programadores a los que les guste desarrollar su trabajo en silencio, parece.

A la mayoría de los desarrolladores encuestados les gusta tanto programar que lo hacen fuera de horas de trabajo: 8 de cada 10 desarrollan proyectos como hobby.

Más de la mitad de los desarrolladores habían comenzado a programar a los 16 años, y si hay una constante es que el 85% son autodidactas en una u otra forma. Oh, y Elon Musk ha sido de largo la persona más influyente en el ámbito de la tecnología este pasado año para estos programadores.

Imagen | Pixabay