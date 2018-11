De VirusTotal a Chronicle: la historia de Bernardo Quintero y el equipo de ciberseguridad de Google en Málaga

En septiembre de 2012, Google anunciaba la compra de una startup de seguridad llamada VirusTotal. El anuncio, a primera vista, entraba dentro de lo habitual: un gigante de la tecnología adquiría una startup con un buen producto y un equipo prometedor; sin embargo, la noticia era mucho más importante.

VirusTotal era una startup que operaba desde la ciudad de Málaga (España), por tanto, se convertía en la segunda compañía española adquirida por el gigante Google (después de Panoramio) y, lo más importante, el equipo había conseguido seguir trabajando en su ciudad tras la adquisición, abriendo así la "oficina de Google en el sur de Europa".

Seis años después, VirusTotal sigue estando en Málaga manteniendo su producto (que usan incluso las Fuerzas Armadas de Estados Unidos) y afrontando nuevos proyectos. Ya no forman parte de Google, ahora son Chronicle, una compañía que pertenece a Alphabet, el conglomerado que cobija a todas las compañías del gigante de Mountain View.

El equipo más indie de Google, capitaneados por Bernardo Quintero, afronta una nueva etapa. Dejan su "secreta ubicación" en una de las mejores zonas residenciales de Málaga para trasladarse a un edificio del campus de la Universidad de Málaga, tras un lustro trabajando de manera discreta, necesitan una oficina más grande para crecer en equipo, captar talento y convertir a Málaga en la capital de la ciberseguridad.

Para conocer un poco más cómo es VirusTotal, sus retos para el futuro y cómo es el equipo que lidera la empresa de ciberseguridad de Google, hemos compartido un día de trabajo con VirusTotal en la ciudad de Málaga y les hemos acompañado en sus últimos días en su oficina antes de su mudanza a la nueva sede.

Tuve la suerte de conocer a Bernardo Quintero en 2015, accedió a venir a Sevilla a contar la historia de VirusTotal y la adquisición por parte de Google y compartir su experiencia con startups y emprendedores de la ciudad. Fue una tarde memorable que siempre le agradeceremos porque Bernardo, al igual que el equipo de VirusTotal, es una persona muy discreta a la que no le gustan mucho los eventos, los focos y la exposición pública.

Cuando me bajé del Cabify, la primera impresión al llegar a la oficina de VirusTotal es que me había equivocado de sitio. Estaba en una zona residencial de chalets, no había ninguna placa en la puerta que indicase que había una oficina de Google. Sin embargo, toqué al timbre y ahí estaba Bernardo y el equipo de VirusTotal.

Estaban desayunando en la cocina, al igual que ocurre en las oficinas de Google, hay una persona que se ocupa de su dieta y procura que desayunen y almuercen como es debido. El salón de la casa es una zona de trabajo compartido, es también el comedor y tiene integrada la cocina. Las habitaciones son despachos y salas de reuniones y el garaje se transformó en zona de ocio y tiene un futbolín para pasar un buen rato después de comer.

Tras las presentaciones iniciales, me fijo en una pizarra con algunos "títulos" y un cuadro en la mesa de Bernardo en el que se le otorga el título de rey. ¿El motivo? Los titulares que se han publicado en la prensa sobre el fundador de la compañía y que le otorgan títulos como "rey de la ciberseguridad" o "guerrero del ciberespacio" son usados, internamente, como una forma de "troleo al jefe".

Sin embargo, es el penúltimo día en esa oficina y ya han celebrado una barbacoa de despedida. La casa se ha quedado pequeña para lo que viene. Hay que recoger las cosas para trasladarse a la nueva ubicación y, en cierta medida, perder esa discreción. Llegamos en un punto de transición de la compañía.

Hay dos hitos que acercaron a Bernardo Quintero al mundo de la informática. Por un lado, la película Juegos de Guerra y, por otro lado, la llegada a su casa de un ordenador Spectrum cuando tenía 10 años de edad.

Con 14 años, mis padres me compraron el Amstrad PC1512 que fue mi primer PC y se me infectó con el virus del Ping-Pong . Gracias a que, con los videojuegos, había hecho reversing , pude ver cómo funcionaba un virus; me parecía atractivo un programa que se podía reproducir por sí solo y así hice mi primer antivirus.

Le pedí a mi padre que me comprase una videoconsola que se conectase a la tele. Fue a un bazar japonés (no había bazares chinos entonces) y le vendieron un ordenador personal y se vino con un Spectrum para que además de jugar, hiciese los deberes del colegio. Empecé a jugar con el Manic Miner , me picó el gusanillo de desarrollar mis propios juegos y empecé a aprender a programar con BASIC. Quise profundizar más y el BASIC se me quedó corto, así que me metí con el ensamblador del Z80 y entré en el mundo del bajo nivel.

Alguien que con 14 años hace su primer antivirus, está claro que tiene un futuro vinculado al mundo de la tecnología. Bernardo iba a casa de sus amigos a tomar muestras de los virus con los que se infectaban sus PCs para seguir aprendiendo y, cuando llegó Internet a los hogares en 1995 de la mano de Infovía, Bernardo entró en el mundo underground del hacking y la ciberseguridad.

En uno de estos canales underground, Bernardo conoció a una persona clave: Antonio Ropero y eso le llevó a escribir y colaborar en prensa tecnológica.

Todo empezó con la newsletter "una al día" en octubre de 1998. En esa época colaboraba con PC Actual, y escribía sobre seguridad. Un día le escribí a los editores de la revista para pedirles que hubiese una sección fija sobre seguridad en la revista y me contestaron que no había suficiente contenido como para que hubiese una sección fija con contenidos de calidad.

La lista de correo y el sitio web empezaron a tomar dimensión y en febrero de 1999, el diario "El País" se hizo eco del lanzamiento de la primera lista de correo en castellano sobre ciberseguridad. Sin haberlo pensado, la reivindicación de "una al día" se había convertido, en palabras del propio Bernardo, "algo viral porque fuimos los primeros en abordar este tema". También la prensa, cuando tenía que hablar de temas vinculados a seguridad, recurría a los responsables de esta newsletter para buscar contexto y declaraciones de expertos.

Este posicionamiento como expertos derivó en que hubiese empresas que requerían los servicios de Hispasec en los ámbitos de la consultoría, desarrollo seguro, administración de sistemas... Esto les llevó a montar en el año 2000 "Hispasec Sistemas S.L." y llevó el apellido "Sistemas" porque el nombre de Hispasec estaba registrado por una cadena de tintorerías, como decía Bernardo, "las cosas que le ocurren a un novato cuando monta su primera empresa".

Al inicio nos dedicábamos a auditorías, tests de penetración, consultoría... Lo curioso es que en la entrevista que me hizo Mercé Molist en El País ya comenté que me rondaba por la cabeza la idea de montar un servicio multi-antivirus para que cualquiera, por Internet, pudiese mandar un archivo y analizarlo. Ahí lancé la idea en 1999 y hasta 2004 no la ejecuté, una muestra de que las ideas valen poco y lo que cuenta es la ejecución. Puse mi idea en El País y durante 5 años nadie la hizo

Hispasec Sistemas sistemas arrancó con 4 socios y el primer empleado fue Francisco Santos que, a día de hoy, forma parte del equipo de VirusTotal y lleva trabajando con Bernardo desde el año 2002 y ha vivido todos los cambios de la compañía.

En 2002, Bernardo sacó del cajón la idea de VirusTotal y la planteó a sus socios. En ese momento, el grueso de la actividad de Bernardo eran las auditorías de seguridad, así que plantear un proyecto nuevo sin un modelo de negocio claro no era algo que fuese bien acogido.

Quería generar masa crítica y que el mercado me guiase a cómo monetizarlo. Esto a los socios les ponía nerviosos porque me iba a dedicar a otra cosa e iba a dejar de lado las auditorías (que ocupaban toda mi agenda del año). Así que fichamos a Julio Canto para que iniciase el proyecto y que, por tanto, es la "madre" del proyecto porque fue el que escribió las líneas de código.

Yo tenía un esquema en la cabeza en el que los usuarios enviaban ficheros, teníamos los antivirus para revisarlos y, por otro lado, informábamos a las casas de antivirus si su sistema no detectaba la muestra frente al resto. ¿Dónde estaba el modelo de negocio? No lo tenía pero en mi cabeza el esquema funcionaba y no quería pervertirlo con un modelo de negocio.

El servicio de VirusTotal.com se lanzó en el año 2004 aprovechando un congreso de seguridad en Galicia. Era un servicio multi-antivirus gratuito que estaba disponible para los usuarios (y sigue estando disponible de forma gratuita) para analizar archivos. El servicio fue generando tracción y masa de usuarios para dar pie al lanzamiento de Virus Total Intelligence en el año 2009, un servicio que ponía en valor toda la información de muestras, ficheros, metadatos e inteligencia que atesoraba VirusTotal y que se ofrecía a empresas de seguridad y empresas de antivirus.

VirusTotal era una spin-off dentro de Hispasec Sistemas pero había un choque conceptual. VirusTotal era una compañía de producto e Hispasec Sistemas era una empresa de consultoría, negocio escalable con posibilidad de crecer de manera exponencial vs. negocio no escalable con crecimiento lineal:

¿Y cómo consiguieron crecer? La tracción de VirusTotal generó visibilidad y, por supuesto, eran conocidos dentro del sector. Sin embargo, un caso de ataque a la RSA puso VirusTotal en el mapa porque Bernardo pudo investigar el origen del ataque y lo situó en China.

Bernardo considera que el acelerador de VirusTotal fue el caso de la RSA pero, poco antes, ya había empezado a tener los primeros contactos con Google (cuando empezaron a aflorar las tensiones con sus socios). ¿Cuál podría ser la casa ideal en la que VirusTotal se podía desarrollar? Esa pregunta se la planteó Bernardo y la respuesta fue Google.

Me comentó que estando en la cafetería, un compañero de Google que también trabajaba en seguridad le había comentado que usaba VirusTotal y usaba el servicio. Entablamos conversaciones vía hangouts y nos sugería cosas a añadir al servicio que, por supuesto, añadíamos rápidamente. Tras varios meses, esta persona me planteó pagarnos por el servicio.

Cada vez que añadíamos una nueva funcionalidad, le escribía con las novedades. Llegamos incluso a aplicar una cosa que esta persona de Google había escrito en un artículo y se lo comenté en un correo electrónico. No estaba muy entusiasmado pero un día me escribió.

Boom! Tras lanzar un correo a puerta fría, habían dado con el interlocutor adecuado en Google y estaba dispuesto a convertir al gigante de las búsquedas en cliente de la compañía. El sueño de cualquier startup se hacía realidad pero Bernardo Quintero quería ir más allá y una relación cliente-proveedor no era lo que tenía en mente:

Por aquel entonces, todas las botnets rusas nos lanzaban ataques de denegación de servicio. Así que ante el ofrecimiento de ser clientes les dije que no, que quería a Google como un partner. A los dos días, me plantearon un acuerdo básico en el que nos daban acceso a Google Cloud y ellos tenían acceso a VirusTotal; no me leí el contrato y firmé rápidamente.

Cuando tienes como cliente a Google, un servicio de referencia reconocido por usuarios, empresas y, sobre todo, los operadores de tu sector, está claro que tienes un negocio muy interesante entre manos. ¿Y qué suele pasar? Que empiezan a llegar ofertas y eso ocurrió en 2011 pero la primera oferta no era de Google:

Nos llegó una carta de intenciones de un fondo de Estados Unidos y aproveché la ocasión para lanzarle a Google esta oferta y plantear que, si entraba un tercero, quizás la relación no iba a ser la misma. Era viernes noche y me comentaron que no firmase, a las 2 de la madrugada me presentan por correo al VP de adquisiciones de Google y me indica que no firme, que el lunes organizaríamos una videoconferencia con el equipo de ingeniería y adquisiciones de Google.

Esa noche no dormí, me fui a Amazon y me compré un par de libros de "adquisiciones para torpes" porque si era un novato gestionando empresas, era aún más novato en operaciones de fusiones y adquisiciones. Aspiraba al menos a manejar el vocabulario básico y me busqué un abogado en Madrid y otro en San Francisco pero yo controlé la estrategia y Google me reconoció que lo pasó mal porque yo hacía movimientos que no se esperaban y jugamos la baza que había otros interesados en la empresa.