Bitnami, la startup sevillana que mantiene las aplicaciones de las nubes de Amazon, Google y Microsoft

¿Qué tienen en común empresas como Oracle, Microsoft, Google o Amazon? Seguramente, se nos vengan a la cabeza muchas cosas: son compañías de Estados Unidos, son referentes del sector tecnológico o, por ejemplo, son compañías que tienen líneas de negocio que se sustentan en el cloud computing, es decir, en la nube.

Precisamente, si miramos estas compañías desde la perspectiva de la nube; además de tener negocio en este campo, todas estas compañías cuentan con el apoyo de una startup española que les ayuda a mantener sus aplicaciones y facilitar que los usuarios puedan instalar y desplegar su software en servidores en la nube.

¿Y de qué empresa se trata? Se llama Bitnami, es una empresa sevillana que cuenta con oficinas tanto en Sevilla como en San Francisco y presta soporte a usuarios de todo el mundo que usan la nube de Microsoft (y participan incluso en las conferencias Build de los de Redmond), productos de Oracle, despliegan aplicaciones en Google Cloud o Amazon Web Services.

Para conocer en profundidad qué hace Bitnami, y cuál ha sido su periplo en estos años (incluyendo su paso por la aceleradora Y Combinator), hemos hablado con Daniel López, CEO y fundador de la compañía.

Una de las cosas que siempre me llamaron la atención de Bitnami es su foco internacional. Nació con el objetivo de vender a clientes fuera de España, era algo que Daniel López tenía claro y eso que, probablemente, lo más cómodo hubiese sido hacer justo lo contrario.

Sin embargo, Daniel es tajante con el mercado local:

Daniel López es Ingeniero de Telecomunicaciones y estudió la carrera en Sevilla aunque se marchó de Erasmus a Dinamarca y cursó allí los últimos cursos.

Tras terminar la carrera, empezó su andadura profesional en Sevilla en el ámbito de la consultoría tecnológica y llegó a la conclusión que no era lo suyo. Así que decidió marcharse a trabajar a Estados Unidos y allí estuvo 4 años mientras el "virus emprendedor" crecía dentro de él.

Aunque pueda sonar a tópico el iniciar el negocio desde el salón de casa, o desde un garaje como en Silicon Valley, la realidad es que Bitnami empezó a así.

¿El motivo? Daniel ha comentado en más de una ocasión que fue operativo: en el arranque no es necesario contar con infraestructura.

De hecho, hasta el año 2005 no crearon la empresa en Estados Unidos (aunque sin sede física) y su socia americana, Erica Brescia, se trasladó a Sevilla para trabajar desde allí.

Durante estos dos primeros años, el instalador no generaba muchos ingresos pero sí que ofrecía una primera validación de mercado y producto; por tanto, Bitrock siguió adelante con su plan de buscar clientes en Estados Unidos, Reino Unido y Norte de Europa.

El instalador, en el año 2007, se vendía a compañías como Intel y Motorola y también a compañías que trabajaban en el desarrollo de aplicaciones open source como MySQL, SugarCRM, Pentaho...

Precisamente, el mundo del software libre marcaría un punto de inflexión en la compañía cuando decidieron llevar al instalador a proyectos de software libre que no tenían una compañía por detrás.

La decisión de extender el uso del instalador y empaquetar aplicaciones de software libre que no tenían una gran empresa sosteniendo el proyecto con el objetivo de hacerlas fácil de usar, sin duda, fue un punto de inflexión para la compañía.

¿Máquinas virtuales para proveedores de nube? ¿Qué es eso? Bitnami, básicamente, ofrece a los usuarios de estos proveedores un paquete en el que, con un par de clics, pueden montar un servidor fácilmente con la aplicación que quieren.

Dicho de otra forma, si quisiera montar un servidor para montar una web en WordPress en Azure de Microsoft, podría encontrar un paquete de Bitnami con todo listo para desplegar: linux, servidor web, base de datos y el WordPress desplegado; solamente con 4 o 5 clics.

Esta facilidad para desplegar aplicaciones caló rápido entre los usuarios. Simplificaba las cosas y eso genera interés, casi como instalarte una aplicación en tu móvil desde el market de Android o la App Store de Apple y, de esa forma, lo describió en su día TechCrunch al hablar de Bitnami.

Cuando tu negocio principal crece de manera lineal y tu side-project, eso que haces casi como hobby, empieza a crecer de manera exponencial es el momento de parar y plantearte cosas. Daniel lo tuvo claro y en vez de seguir invirtiendo en Bitrock (el instalador que aún sigue manteniéndose), el grueso se los esfuerzos se fueron a Bitnami pero había que resolver un "pequeño problema": ¿cómo ganar dinero?

Para hacernos una idea de la dimensión de Bitnami y su negocio en la nube, vale la pena echar un vistazo a algunas de sus métricas (cifras siempre según la propia compañía):

¿Y por qué esta fijación en no vender en España? ¿Qué te hace montar desde Sevilla, en 2003, una empresa de carácter global? Esto, sin duda, siempre ha sido uno de los aspectos que siempre me ha llamado la atención de Bitnami y de Daniel López, CEO y fundador de la compañía.

La respuesta a esta pregunta viene, en cierta medida, de su propia experiencia profesional. Había trabajado en España en 1995 y la experiencia no le gustó mucho comparada con su experiencia en Dinamarca (donde compaginó estudios y trabajo) y su experiencia laboral en Estados Unidos:

"La suma de estas experiencias me dejó claro que si montaba una empresa no iba a ser una empresa de servicios en España. No sería una empresa de consultoría porque no es una estructura que te permita escalar. Mi experiencia en Estados Unidos y en Dinamarca habían sido en empresas de producto y me gustaban mucho más"

Otro aspecto que le hizo a Daniel mirar fuera de España es la forma que tenemos aquí de entender los negocios:

"Al empezar con Bitnami, recuerdo haber ido a algunas charlas y conferencias de asociaciones de empresas. Me solían preguntar cuántas personas éramos y cuánto facturábamos. Éramos 2 personas y facturábamos unos miles de euros, vamos, unos cien euros al mes... Al decir eso, la gente nos miraba en plan "no nos interesa" y se iban.

El mejor lenguaje que tiene que aprender un desarrollador no es el C++, es el inglés. Te va a abrir muchas más puertas.

Para Daniel, el "pensamiento internacional" es importante y es algo que los desarrolladores deben plantearse. Evidentemente, eso pasa por tener un buen nivel de inglés y tener cierto espíritu emprendedor para romper con lo establecido.

Según comentaba Daniel, no todos los desarrolladores tienen que trabajar en una empresa de consultoría local, se puede trabajar en remoto para empresas internacionales si se tiene un buen nivel de inglés y, además, uno también puede hacer currículum y ganar dinero desarrollando apps para iOS y Android y hacerte un hueco en el mercado con una muy buena aplicación que se pueda monetizar.

Con Bitrock, Daniel validó que podía montar una empresa con clientes internacionales. Con Bitnami, Daniel aprendió cómo un side-project podía convertirse en una nueva línea de negocio que, incluso, les abrió las puertas de Microsoft.

¿Cuál era el siguiente paso? Había que mirar a Silicon Valley y, concretamente, a Y Combinator.

Y Combinator es una de las aceleradoras de startups más importantes del mundo. Por su programa han pasado compañías como Reddit, Docker, Pebble, OneSignal, AirBnB o Stripe y, en el caso de compañías españolas, solamente 2 han accedido a este programa: Bitnami y Beetailer (fundada por la sevillana Laura Valverde).

"Make something peopole want", es decir, "Haz algo que la gente quiera" es el lema de YCombinator y en Bitnami está colgado en una de las paredes de la oficina.

Si uno mira la trayectoria de una startup, o lo que se publica en la prensa, automáticamente se tiende a pensar en rondas de financiación e inversiones millonarias. Bitnami empezó con bootstrapping, es decir, minimizando costes y empezando sin apenas recursos. Tras pasar por Y Combinator, se podría pensar que el impulso de la aceleradora también les hizo entrar por esta rueda de las rondas de financiación; sin embargo, Daniel ha intentado no perder el espíritu de la empresa.

Y Combinator es, sin duda, el espejo en el que se miran muchas aceleradoras de todo el mundo. ¿Cuáles son los criterios que hacen que una aceleradora sea interesante? Esta es una cuestión importante porque, en el caso de España, hay más de un centenar de programas de aceleración y no todos son de la misma calidad.

Para Daniel, tras su experiencia en San Francisco en Y Combinator, los criterios son bastante claros:

Después de 15 años de trabajo, uno puede hacer balance de la trayectoria de la compañía y las decisiones de gestión que se han ido tomando. Al echar la vista atrás, uno puede analizar decisiones y, sabiendo los resultados, plantearlas hoy de otra manera e, incluso, considerar que se podían haber hecho mejor las cosas.

Si nos paramos un momento y analizamos los primeros pasos de la compañía, desde 2003 a 2005, el foco estaba en desarrollar el producto (el instalador). Dos años de trabajo, un recorrido por el desierto que no todas las startups y emprendedores son capaces de soportar y, de hecho, Daniel reconocía que, aunque salió bien, fue un enfoque erróneo.

¿Enfoque erróneo? Pues sí, es un error común en muchas empresas: tardar mucho tiempo en lanzar una primera versión al mercado. ¿El motivo? Otro caso habitual en empresas con fundadores muy técnicos: el producto tenía que ser perfecto. Sin embargo, mirando todo con perspectiva, Daniel comenta que hubiese sido mejor lanzar el producto al mercado antes y haber obtenido feedback de los usuarios.

Otro hecho que Daniel señalaba, y que prácticamente han sufrido todas las startups, es la sensación de "vivir con el agua al cuello" porque, si no cambian las cosas, había que cerrar la empresa.

Durante los dos primeros años de andadura de Bitnami, la compañía había facturado 2.000 dólares; es decir, apenas 83 dólares al mes (una cantidad de dinero muy pequeña como para ampliar equipo de desarrollo o plantear formar un equipo de ventas). Bitnami había dedicado mucho tiempo y dinero en desarrollar el producto y los clientes no llegaban, una situación en la que Daniel y su socia se llegaron a plantear si habían cometido un gran error pero, al final, siguieron adelante:

Trabajar con un equipo que combina a personas en remoto y personas en oficinas en Sevilla y Silicon Valley requiere coordinación y, sobre todo, un buen ajuste horario. Comentaba Daniel que intenta llegar temprano a la oficina de San Francisco, en torno a las 8 de la mañana, para tener solape con las oficinas de Sevilla y poder coordinarse con el equipo de España.

El grueso de las operaciones de Bitnami, tradicionalmente, se ha desarrollado en Sevilla. Desde 2013, la empresa cuenta con oficina en San Francisco y, además, cuentan con personas trabajando en 12 países que dan soporte a aplicaciones que están en las nubes de Oracle, Amazon, Google o Microsoft.

Daniel comentó que, en 2012, cuando negociaron el acuerdo con Microsoft le tocó sentarse con el que hoy es el CEO de la compañía, Satya Nadella. ¿Cómo se negocia con un gigante como Microsoft cuando eres una pequeña empresa de Sevilla que está aterrizando en Estados Unidos? ¿No te sientes un poco como David contra Goliath?

Le hicimos una presentación y una demo a Nadella y el tipo nos miró y nos dijo: "Me gusta mucho esto y me gustáis vosotros. Es estupendo". Entonces miró a la persona de Microsoft que estaba en la reunión y le dijo: "Haz que ocurra". Entonces, se levantó de la silla, nos dio la mano a todos y se fue de la sala.

"No es una negociación fácil. Se tardan meses y meses y, además, te tienes que gastar mucho dinero en abogados porque son acuerdos de 60 o 70 páginas. Lo importante en esta negociación es que tú tengas algo que ellos quieran y no se lo puedan ofrecer otras personas, ahí es cuando tienes la oportunidad de vender tu producto.

Precisamente, Nadella ha escrito un libro llamado "Pulsa Actualizar" en el que repasa parte de su andadura en Microsoft y también la visión que tiene para la compañía. En el libro hay un capítulo dedicado a la "cultura de Microsoft" y, claro está, habiendo tratado a Nadella y haber creado una empresa que empezó con 2 personas y ahora son alrededor de 75, es inevitable hablar de la cultura de Bitnami.

Nadella en su libro considera que la letra C de CEO es la C de cultura y, de hecho, considera que el CEO es el guardián de la cultura de la empresa. Como "guardián de Bitnami", ¿cuáles son los valores y la cultura de la compañía?

La cultura es imitación, es lo que se transmite al resto. Si el equipo ve que el CEO llega a trabajar a las 8 de la mañana y me voy a las 7 de la tarde y estoy enfocado en trabajar, el equipo va a pensar que me lo tomo en serio. Si llegase a las 11, me fuese a jugar al golf y me saltase las reuniones, mal ejemplo les daría.

También hay que saber aceptar las críticas. Yo busco el feedback y admito que alguien me lleve la contraria y me haga ver que estoy equivocado. Si tienes una buena idea y puedes argumentarlo, me da igual que sea un becario o el VP de ingeniería me lleve la contraria.