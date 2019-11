CuriosoBen es el nuevo Cabronazi: 600 millones de reproducciones en YouTube y un Facebook lleno de vídeos ajenos

Entre los cientos de miles de de youtubers que habitan la plataforma de vídeos propiedad de Google, CuriosoBen es uno de esos creadores de contenido que han destilado la fórmula del éxito. Alejado del clásico perfil que asoma su rostro y abraza a la fama (del Rubius y sus 36,1 millones de suscriptores a los escandalosos 102 millones del sueco PewDiePie), este canal que basa sus clips en los clásicos tops no ha necesitado mostrar la cara de su videocreador para sumar más de seis millones de seguidores y vídeos con picos de 15 millones de visualizaciones.

¿Cómo se logra algo así en YouTube sin challenges y gameplays? Con curiosidades relacionadas con animales fantásticos, encuentros paranormales y un poquito de clickbait (ej: “los 6 youtubers más odiados”).

Desgranar los diferentes tipos de creadores de contenido digital es una ardua tarea que probablemente tienda al infinito. Si en un pequeño y rápido ejercicio consigues que te vengan a la mente los gamers o los vloggers, otra de las corrientes mayoritarias es la de los canales que recopilan tops y clasificaciones de curiosidades, estadísticas, gazapos de cine… Es ahí donde emerge CuriosoBen, un perfil multiplataforma que publica sus vídeos en YouTube y Facebook (amén de postear en Instagram y Twitter).

CuriosoBen es el meridiano entre el Cabronazi de turno (robar y fusilar contenido sin miramientos) y los youtubers más al uso como Rubius, Wismichu o Fortfast. Aunque todo el material visual del que tira este canal está sacado del cine, televisión, videojuegos, publicidad o, en plan general, de Internet, el guión de sus vídeos cuenta con la firma del creador que hay detrás de este perfil del que poco se sabe.

Como nos pusimos en contacto en varios ocasiones con CuriosoBen y no recibimos respuesta, para establecer una mínima biografía hemos tenido que tirar de su propio canal YouTube y del poco material que se puede encontrar en la red. A diferencia de Cabronazi, una página de Facebook creada por tres amigos y que derivó en una empresa, Ben es un perfil unipersonal ideado por Carlos Benjamín Lara, un salvadoreño de 26 años que sigue sin mostrar su rostro en los vídeos pero cuyo anonimato no ha sido óbice para reportarle 602.033.103 visualizaciones y casi 6 millones de suscriptores en YouTube (más 3,4 millones en Facebook).

Para sumar estas magnas cifras en poco más de tres años (el primer vídeo fue subido el 24 de julio de 2016), el curioso de Benjamín se inspiró en canales como el del youtuber sueco Lemmino y optó por un esquema económico y rentable basado en recopilar datos y anécdotas de índole sociocultural, narrarlos con su propia voz e impregnarle de un ritmo muy similar al de los programas televisivos de zapping que nunca parecen pasar de moda.

Con una imagen de marca muy definida y que varió de la silueta hipster del inicio al mediático gato actual, la escasa producción que requieren sus vídeos hizo que los clicks masivos tardaran en llegar, pero una vez prendió la mecha, la progresión fue espectacular. Tal y como reza en el perfil de YouTube (y chequeable en SocialBlade), CuriosoBen alcanzó los 50 mil suscriptores en febrero de 2017, los 100 mil un mes después y el primer millón en agosto de ese mismo año.

Podríamos datar el punto de inflexión de CuriosoBen el 26 de noviembre de 2016. Si hasta la fecha casi todos los vídeos oscilaban en una horquilla de entre 20 mil y 50 mil reproducciones, ‘7 Terroríficos Momentos GRABADOS POR CÁMARAS DE SEGURIDAD’ disparó las visualizaciones hasta la asombrosa cifra de 10 millones. Un tipo de contenido que inspiró al creador y señaló la senda a seguir. De los clips que versaban sobre curiosidades cutes como “los animales más tiernos”, comidas exóticas o cuáles eran los países con el salario mínimo más alto, la publicación rollo ‘Paranormal activity’ adquirió protagonismo y convirtió el canal en un trasunto de ‘Cuarto Milenio’.

‘7 vídeos aterradores que se volvieron virales’ (5 millones de visualizaciones), ‘5 increibles misterios sin resolver’ (1,2 millones de reproducciones), ‘7 macabros experimentos en humanos que no conocías’ (casi 4 millones de views) son algunos de los títulos paradigmáticos que definen el tipo de clip por el que apostó Ben. Salpimentados por un clickbait más habitual como el de ‘6 youtubers más odiados’ o ‘10 celebridades antes de ser famosas’, el canal ya había cogido el vuelo necesario. Los contadores sumaban millones y los suscriptores pasaron de los 2.000.000 de principios de 2018 a los actuales 5,9.

Desde 2017 sin bajar casi nunca del millón de visualizaciones por vídeos, la estructura conservadora de rankings, recopilación de imágenes y el ritmo frenético de su voz (comparada con la narración de los primeros vídeos es como enfrentar a Terrence Malick y Michael Bay) convirtieron a CuriosoBen en un canal mainstream que también podías consumir en Facebook.

Si los vídeos de YouTube te pueden parecen facilones por su sencilla edición, es en las publicaciones de Facebook donde el fast food adquiere todo su esplendor. Más al estilo Cabronazi, CuriosoBen resube clips populares y virales para sumar cifras de reproducciones escandalosas.

¿Un artista que retrata a celebrities con diferentes tipos de objetos o incluso partes de su cuerpo? Tres millones de reproducciones. ¿Una recopilación de clips que muestran avances tecnológicos en Asia? 29 MILLONES DE VISUALIZACIONES. Cifras que no requieren de edición propia para un perfil Facebook que se asemeja más a los grupos de Whatsapp en los que nos bombardeamos con contenido de todo tipo.

“¡Hola! Soy El Curioso Ben y me da mucha alegría que estés aquí. Creé esta página porque desde pequeño siempre he sido curioso. Eso me metió en muchos problemas pero a la vez me ha enseñado muchas cosas valiosas. Ahora quiero compartir contigo todas esas curiosidades que encuentro en mi día. Solo espero que eso no me vuelva a meter en problemas . Y tú, ¿qué tan curioso eres? Descúbrelo suscribiéndote a mi canal de YouTube”.