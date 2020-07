Zoom presenta su propia pantalla para conferencias: un panel de 27 pulgadas con tres cámaras y 8 micrófonos

Zoom ha tenido un crecimiento sin precedentes desde principios de este año con la pandemia por COVID-19 y en consecuencia el trabajo y la educación en remoto (no sin controversias). Ahora la empresa de software busca ser también una de hardware, han anunciado su primer dispositivo. Zoom for Home - DTEN ME es una enorme tablet de 27 pulgadas con prácticamente un único propósito: permitir videoconferencias por Zoom. A cambio de 599 dólares.

La pantalla táctil por y para Zoom

Este nuevo dispositivo en realidad no está diseñado por Zoom. De la parte del hardware se encarga DTEN, un fabricante de hardware que diseña aparatos para videoconferencias. Por su parte, Zoom ofrece el software preinstalado. El resultado es una gigantesca pantalla que sirve para realizar videoconferencias cómodamente gracias al uso de tres cámaras para capturar al sujeto y ocho micrófonos para recoger el sonido.

En cuanto a las funciones que ofrece, todas están relacionadas con el ecosistema de Zoom. Puede, obviamente, realizar videollamadas de forma directa desde la pantalla, pero también mostrar las reuniones futuras, pizarras con datos o contactos. Indican desde TechCrunch que la pantalla también sincroniza el calendario y se empareja con el smartphone y el ordenador para compartir información en directo en videoconferencias.

El dispositivo de Zoom y DNET está disponible por 599 dólares en Estados Unidos, lo más probable es que se limite a ese mercado de momento. ¿Caro o barato? Depende de cómo se mire. Si tenemos en cuenta que su uso es básicamente para Zoom y que las mismas funciones se pueden realizar desde un móvil u ordenador, esos 599 dólares parecen altos. Por otro lado, si tenemos en cuneta que es un panel táctil de 27 pulgadas con tres cámaras de alta resolución y ocho micrófonos, en realidad dejar de ser tanto.

Zoom no es la primera en ofrecer dispositivos dedicados para su software de videollamadas. Un ejemplo reciente lo tenemos con Facebook Portal, el dispositivo para realizar videollamadas mediante Facebook. Similar es el caso de los Amazon Echo Show y otros asistentes en altavoz con pantalla, aunque en dichos casos hay más funciones extra.

Vía | TechCrunch

Más información | DTEN