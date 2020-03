Zoom y Microsoft Teams son los grandes "ganadores" de esta cuarentena: las apps de videollamada arrasan con millones de nuevos usuarios

Necesitamos relacionarnos con otras personas. Pese a la distancia social impuesta para luchar contra el COVID-19, esta cuarentena no ha evitado que sigamos comunicándonos y hablando con la gente de nuestro trabajo, con nuestros amigos o con aquellos con quien nos fuéramos a reunir. Y una de las mejores soluciones que la tecnología nos permite son las videollamadas. Y en este periodo de pandemia, tenemos varios "ganadores" claros.

Las aplicaciones de videollamada están alcanzando descargas récord y aumentando sus usuarios a unos niveles impresionantes. Pero no todas han aprovechado el momento de la misma manera. Entre las distintas empresas destacan especialmente Zoom y Microsoft Teams, dos herramientas de videollamada que han pasado de ser una opción más a recibir millones de usuarios.

Las cifras de uso reportadas por Microsoft Teams se han disparado esta semana. El auge del teletrabajo ha permitido a la plataforma de Microsoft superan los 44 millones de usuarios activos diarios. Esta cifra quizás no nos diga nada, pero son increíbles teniendo en cuenta las cifras anteriores.

A finales del año pasado, Microsoft informaba que había superado a Slack al superar los 20 millones de usuarios. Una cifra que había seguido aumentando hasta el mes pasado cuando anunciaron que disponían de 32 millones de usuarios. Ahora, una semana después y a raíz de la crisis del coronavirus, Microsoft anuncia de nuevo su cifra de usuarios y la diferencia es de 12 millones.

Microsoft Teams' 44 million users have generated more than 900 million meeting minutes every day this week. As organizations adapt to remote work, we're helping users stay connected. https://t.co/rRBvcQr1Fi