Así es Houseparty, la app para videollamadas en grupo que el COVID-19 ha convertido en la app del momento

Houseparty es la app más descargada para iPhone ahora mismo y quinta app en el top descargas de Google Play Store. En cuestión de días ha escalado cientos de posiciones tanto en España como en Italia o Portugal. Efectivamente, el estado de alerta y cuarentena por el COVID-19 es una de las razones. Pero, ¿qué es exactamente Houseparty?

Las apps de videollamadas y trabajo en remoto son las que más protagonismo están cobrando ahora mismo junto a las apps de entretenimiento. Skype, Google Classroom, Hangouts, Zoom o Microsoft Teams son algunas de ellas. Pero también en el lado del ocio encontramos a Netflix, Discord, Movistar+ (que ahora regala un mes gratis) o Amazon Prime. Todas ellas son, en cierto modo, previsibles. Sin embargo, a la que nadie esperaba ver en el top descargas es a Houseparty. De la nada se ha colado entre las más descargadas (y en ocasiones la que más) y es la app del momento para aquellos que se han quedado aislados (físicamente) en casa.

Una app de videollamadas vitaminada

Houseparty es una app que está disponible para iOS, Android, macOS y Chrome. Se encuentra disponible desde hace años en realidad, aunque sea ahora cuando haya cobrado más relevancia. Años atrás hubo algún que otro rumor acerca de que Facebook buscaba comprarla, no fue así. En junio de 2019 Houseparty fue adquirida por la empresa de videojuegos y software Epic Games.

La app, esencialmente, permite hacer videollamadas en grupos (de hasta ocho personas) con amigos, familiares y conocidos. ¿Qué la diferencia de otras tantas apps de videollamadas ya populares e instauradas como WhatsApp o Skype? Los juegos y su enfoque general.

La app permite hacer videollamadas directas o chatear con alguno de los contactos que disponga de Houseparty. Además de eso ofrece la posibilidad de crear una especie de "habitaciones" virtuales en las que se unan otros usuarios para tener una videollamada en grupo. En estas salas grupales se pueden iniciar una serie de juegos pensados específicamente para jugar en grupo:

Juegos de Trivial y Pictionari en Houseparty.

Pictionari: El juego clásico para dibujar en el que uno de los jugadores dibuja y los demás tratan de adivinar qué está dibujando antes de que acabe de hacerlo.

El juego clásico para dibujar en el que uno de los jugadores dibuja y los demás tratan de adivinar qué está dibujando antes de que acabe de hacerlo. Trivial: El juego de preguntas para ver cuál es el más rápido contestando preguntas de interés general.

El juego de preguntas para ver cuál es el más rápido contestando preguntas de interés general. Quién es quién: Uno de los jugadores tiene una tarjeta virtual en la frente y debe adivinar qué pone según las pistas de los demás.

Uno de los jugadores tiene una tarjeta virtual en la frente y debe adivinar qué pone según las pistas de los demás. Chips and Guac: Un juego de asociación de palabras.

Negocio y privacidad de Houseparty

¿El negocio de Houseparty? en los juegos. Heads Up! (nombre que recibe el Quién es quién) dispone de multitud de compras in-app para desbloquear nuevos personajes y temas concretos que no se encuentran en el modo por defecto.

Packs de compras dentro de la app Houseparty.

En cuanto al registro en la app, se realiza con usuario, contraseña y correo. Además de eso la app pide un número de teléfono y conexión con Facebook en el proceso. Son dos opciones que, aunque no lo deje bien claro la app, se pueden saltar. Accediendo a los contactos es como la app encuentra amigos que tengan la app instalada, pero también podemos encontrar a esos amigos enviándoles un link de nuestro perfil, buscándolos por su nombre o buscando personas cercanas que tengan la app en modo búsqueda también (por ejemplo para contactar con personas de una misma habitación).

Modo para proteger la entrada de extraños en las videollamadas en grupo y las (casi) inexistentes opciones de privacidad para el perfil en Houseparty.

Finalmente, merece la pena destacar que las videollamadas y salas en grupo son privadas y no públicas. No significa eso que no puedan conectarse desconocidos. La app permite que los invitados inviten a otras personas también. De todos modos, la app dispone de una opción de privacidad que permite bloquear la entrada a una sala por parte de no invitados. Así mismo, el usuario siempre será notificado cuando entra un "amigo de amigo". Respecto a las llamadas entre dos personas, siempre debe darse la confirmación por parte de ambos para iniciarse la videollamadas.

La app, al estar específicamente diseñada para videollamadas y en ámbitos más casuales y no tan profesionales, llega a ser comprensible que sirva como herramienta de comunicación para reunirse en un estado de aislamiento como en el que se encuentra España ahora. Falta por ver si aguanta con este éxito durante un periodo más prolongado de tiempo o es sólo un hit del momento.

Más información | Sensor Tower 1 y 2