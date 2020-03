Movistar+ Lite ahora es gratis (por la cuarentena del coronavirus): todo lo que puedes ver y cómo activarlo

Infantil : series como 'Henry Danger', 'Los Thunderman', 'Bob Esponja', 'La patrulla canina', 'Dora la exploradora', 'Blaze y los Monster Machine', 'Teen Titans Go!', 'El asombroso mundo de Gumball', 'Las Supernenas', 'Masha y el Oso', etc.

Entretenimiento : con sello Original de Movistar, encontramos títulos como 'El Palmar de Troya', 'Otros Mundos', 'ETA: el final del silencio', 'El cielo puede esperar', 'Sesiones Movistar+', 'Scott y Milá', 'Radio Gaga', etc.

Ficción: encontramos un buen surtido de producciones propias, como 'SKAM España', 'Merlí', 'Sapere aude', 'Virtual Hero', 'El Embarcadero', 'Vergüenza', 'Hierro', 'Vida perfecta', 'La Peste', 'Arde Madrid', 'Mira lo que has hecho', 'Instinto' o 'Gigantes' entre otras, así como conocidas series internacionales como 'Outlander', 'Fargo', 'The Good Fight', 'Better Call Saul', 'Riverdale', 'Kidding', 'Ray Donovan', 'Mr Robot' o 'Llegar a ser dios en Florida' entre otras.