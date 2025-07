En su camino a la auténtica supremacía cuántica, China se ha fijado un objetivo: un ordenador cuántico "real" antes de 2030

SpinQ es uno de los principales fabricantes de ordenadores cuánticos de China. Nosotros descubrimos a esta compañía a principios de 2023 porque colocó en el mercado un asombroso equipo cuántico muy compacto que se parecía mucho más a un PC que a uno de los enormes y exóticos ordenadores cuánticos de IBM, Google o Honeywell. No obstante, la tecnología de la máquina de SpinQ era muy diferente a la que emplean los equipos con cúbits superconductores o trampas de iones.

Y es que sus cúbits estaban implementados aprovechando la posibilidad de medir los estados de espín de ciertos átomos de una molécula utilizando técnicas de resonancia magnética nuclear (NMR). Un apunte breve: el espín es una propiedad intrínseca de las partículas elementales, al igual que la carga eléctrica, derivada de su momento de rotación angular. Esta estrategia ha permitido a esta compañía china poner a punto unos cúbits razonablemente sencillos, que, además, pueden operar en unas condiciones ambientales relativamente poco exigentes.

SpinQ tiene lazos con el Gobierno chino

El ordenador que podemos ver en la imagen de portada de este artículo es la máquina con cúbits NMR de SpinQ. Esta es una tecnología madura que se conoce desde hace más de dos décadas. De hecho, el ordenador cuántico que ejecutó por primera vez el algoritmo cuántico de factorización de números Shor la utilizó. Esto sucedió en 2001. Sin embargo, estos cúbits son muy sensibles al ruido, por lo que esta técnica no es la apropiada para poner a punto procesadores cuánticos con muchos cúbits.

SpinQ planea tener lista una máquina cuántica de 100 cúbits antes de que expire 2025

Otra ventaja de los cúbits NMR consiste en que son mucho más sencillos que los cúbits superconductores o los de iones atrapados, por lo que ponerlos a punto es más barato. SpinQ asegura en su página web que sus ordenadores cuánticos Gemini Mini y Mini Pro, ambos de dos cúbits, y Triangulum II, de tres cúbits, son equipos cuánticos de bajo coste. Tiene sentido que sean mucho más baratos que los ordenadores cuánticos con cúbits superconductores de IBM o Google, y también que los ordenadores con trampas de iones de Honeywell o IonQ. Aun así, son mucho más caros que nuestros PC. De hecho, la primera versión de Triangulum, el más avanzado de estos ordenadores cuánticos compactos, costaba en 2023 aproximadamente 56.000 euros.

En cualquier caso, SpinQ no fabrica solo máquinas cuánticas para proyectos educativos y para abordar algunos problemas científicos sencillos; también diseña y produce ordenadores cuánticos con cúbits superconductores mucho más ambiciosos. Según SCMP, esta compañía planea tener lista una máquina cuántica de 100 cúbits antes de que expire 2025. No parece un gran logro si tenemos presente que IBM tiene desde 2023 'Condor', un procesador cuántico de 1.121 cúbits, pero los planes de SpinQ no acaban aquí. Y es que antes de que acabe esta década prevé tener preparado un ordenador cuántico "útil para resolver problemas del mundo real", según la propia SpinQ.

Para llevar a cabo este plan con éxito tendrá que desarrollar una máquina con miles de cúbits superconductores, y, además, con la capacidad de enmendar sus propios errores. Hay algo que merece la pena que no pasemos por alto: esta compañía tiene lazos muy estrechos con el Gobierno chino. De hecho, ha recibido una subvención de la Administración de Shenzhen y colabora con el Instituto de Tecnología de Harbin y el Ministerio de Educación. De una cosa no cabe duda: para el Gobierno chino las tecnologías cuánticas son una prioridad, y SpinQ es uno de sus principales activos. IBM también planea tener un ordenador cuántico dotado de la capacidad de enmendar sus errores antes de que acabe esta década, por lo que para China es fundamental cuando menos igualar este hito.

Imagen | SpinQ

