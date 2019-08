Después de haber estudiado una ingeniería, esto es lo que recomiendo comprar (2019)

Sicilia González Gil de Gómez : "Una calculadora científica no puede faltar nunca. Compré la Casio fx-991ES ( 28,57 euros ) al empezar la universidad y me ha servido para todo. Hay modelos nuevos que tienen alguna función más pero hay que recordar que no se puede ir a los exámenes con calculadoras que hagan gráficas de las funciones. Estas son más sofisticadas y pocos estudiantes las llevan pero en la mayoría de los exámenes te la requisarán si la ven. En mi carrera por supuesto reglas, escuadra, compás y escalímetro... Lo siguiente sería un disco duro externo, me compré uno de 1TB y me ha servido para toda la carrera. Lo de tener USBs para llevar tus archivos de un lado a otro esta bien pero hay trabajos y proyectos para los que es necesario tener un orden y una capacidad para acumular información mayor."

Juan Morales Galera: "Fundamental las calculadoras. Tenía una Casio fx-570 viejísima y luego me compré una Casio fx-991SPX II (26,90 euros), tiene algunas funciones más, es más rápida y más intuitiva, pero las dos funcionan a la perfección. No me compré gráficas porque no están permitidas en los exámenes. Me decanté por este marca porque es la típica. Me explico : si estoy en la biblioteca estudiando y no sé hacer un cálculo estadístico, solo tengo que preguntar a algún compañero porque todos utilizaban una Casio — que por regla general, aun siendo diferentes modelos, funcionan de igual manera —. Y por internet, en YouTube y de más hay miles de tutoriales de calculadoras Casio. Para mi día a día me hice con un ratón inalámbrico para que el cable no entorpezca cuando estés con papel y boli. También es esencial el móvil, que me ha salvado de más de un aprieto, un buen móvil Android por temas de compatibilidad."