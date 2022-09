Cómo es un Chromebook en 2022 para estudiar: cuál comprar y cinco portátiles con Chrome OS recomendados para estudiantes

El binomio de Windows y macOS en el sector de los ordenadores parecía imbatible hasta que llegó 2020 y la pandemia de la COVID-19. La imperiosa necesidad de equipos para trabajo y estudio disparó las ventas de estos portátiles con Chrome OS, sistema desarrollado por Google, hasta el punto en que se convirtió en el segundo sistema operativo más usado en todo el mundo. ¿Por qué son los Chromebook tan populares en el sector educativo? Si eres estudiante y estás pensando en comprar un portátil, en este artículo analizamos qué tal son los Chromebook para esta aplicación y te ayudamos a elegir tu equipo ideal.

Los Chromebook (así se llaman los equipos que usan Chrome OS) no son algo nuevo; ya llevan más de una década entre nosotros (el primer equipo comenzó a comercializarse en junio de 2011). Sin embargo, fuera del sector educativo parecían no calar entre los usuarios, puede que por desconocimiento o por "miedo" a probar algo nuevo que no funcionara con Windows o macOS.

Si bien por sus características no son opciones válidas para todos, son una fantástica opción para estudiantes que no requieren de potencia bruta para desarrollar sus tareas y quieren un ordenador portátil económico con un buen rendimiento, dos de los sellos de identidad de los Chromebook: "barato" y eficiente. ¿Cómo es usar un Chromebook para estudiar en 2021?

Qué es Chrome OS y su evolución

Chrome OS es un sistema operativo desarrollado por Google cuyo núcleo se basa en Linux. Vio la luz en el año 2009 con una interfaz de usuario heredada del navegador web Google Chrome y que hizo su debut en los primeros equipos Chromebook en 2011. Estos equipos, en sus inicios, dependían de una conexión a Internet casi permanente para funcionar al usar aplicaciones web.

Al usar aplicaciones web, los Chromebook no requieren de grandes prestaciones para proporcionar un rendimiento adecuado. Es por esto que es común encontrar modelos con procesadores Intel Celeron y similares con pequeñas cantidades de RAM y escaso almacenamiento interno (aprovecha los servicios en la nube para guardar los archivos), lo que se traduce en precios más asequibles. Si se intentara usar Windows con prestaciones parecidas el resultado sería bastante insatisfactorio.

No obstante, en el año 2014 Chrome OS tuvo una de sus mayores cambios hasta la fecha: la instalación de aplicaciones Android. Google Play es una de las tiendas de aplicaciones más importantes para dispositivos móviles, con un amplio abanico de programas de todo tipo: desde redes sociales hasta editores de vídeo.

Esta actualización produjo cierto cambio de mentalidad ya que Chrome OS, desde entonces, permite más opciones y usos sin depender de la conexión a Internet. Más allá de apps Android, también es posible usar la consola de Linux y apps desarrolladas para este, con lo que las posibilidades se amplían todavía más.

No todos los Chromebook son compatibles con los programas para Linux. Hay que cumplir una serie de requisitos mínimos: Chrome OS 69 o posterior y un procesador apto (los Intel Atom tan populares de los primeros Chromebook o CPUs ARM de 32 bits se quedan fuera). La propia Google tiene una lista con los ordenadores portátiles y de sobremesa (apodados Chromebox) que lo son.

A pesar de que la mayoría de Chromebook siguen apostando por un precio bajo y accesible para un mayor número de bolsillos, hay ordenadores portátiles tan potentes como sus homólogos con Windows: Lenovo Yoga Chromebook, Acer Chromebook 714 y el ambicioso Google Pixelbook, el híbrido Pixel Slate (descontinuado) o el equilibrado y reciente Pixelbook Go. Las creaciones de Google no están disponibles en España.

¿Solo los Chromebook pueden usar Chrome OS? Chromium OS es la versión de desarrollo de Chrome OS de código abierto y que es accesible a cualquier usuario interesado. Si se dispone de un viejo ordenador por casa que por su antigüedad y hardware "desactualizado" no puede hacer funciona Windows correctamente, con Chromium OS es posible darle una segunda vida y revivirlo. En Xataka contamos con un tutorial paso a paso para lograr su instalación con éxito.

Aunque está algo lejos de lo que ha conseguido Apple, Google está creando poco a poco su propio ecosistema para que los dispositivos con Android y Chrome OS permanezcan comunicados. Desde el Chromebook se puede localizar el teléfono (por si se pierde), silenciarlo, habilitar el punto de acceso Wi-Fi de manera remota, consultar el estado de la batería y la cobertura de señal celular, las pestañas recientes del navegador web Chrome, desbloquear el Chromebook con el smartphone, enviar y recibir mensajes de texto y recibir notificaciones.

Las posibilidades de un estudiante con un Chromebook y Chrome OS

Ya sabemos lo que es un Chromebook y cómo ha evolucionado el sistema operativo Chrome OS, ¿pero cómo es estudiar con uno de estos dispositivos? Aparte de la ajustada relación calidad-precio de muchos modelos, una buena baza de los Chromebook es su facilidad de uso. Si un usuario está familiarizado con Google Chrome, uno de los navegadores web más usados del mundo, entonces se sentirá cómodo usando un ordenador portátil con Chrome OS.

Como no podía ser de otro modo, los Chromebook están diseñados para alentar el uso de los servicios de Google, y la suite ofimática online de Google tiene tres aplicaciones web muy conocidas: Docs (procesador de texto), Sheets (hojas de cálculo) y Slides (presentaciones). Con la cuenta de Google (Gmail) todos los documentos que se creen se guardarán en nuestro espacio en la nube de de Google Drive para acceder a ellos desde cualquier dispositivo.

Hay Chromebook desde un par de cientos de euros hasta equipos que rozan los mil euros capaces de virtualizar apps de Windows

Todas las cuentas de Google tienen 15 GB de almacenamiento de manera gratuita, pero con Google One (el nombre del servicio de almacenamiento conjunto de Google Drive y Google Fotos) se puede adquirir más espacio.

Plan Basic : 100 GB por 1,99 euros al mes o 19,99 euros al año.

Plan Standard : 200 GB por 2,99 euros al mes o 29,99 euros al año

Plan Premium: 2 TB por 9,99 euros al mes o 99,99 euros al año. Cuenta con VPN para dispositivos Android.

Pero no solo de los servicios de Google viven los Chromebook. También es posible usar Microsoft Office, la suite ofimática por excelencia, a través del navegador web (las apps de Word, Excel y PowerPoint están disponibles para su descarga a través de la Play Store, pero van a descontinuarse). Al acceder a la tienda de aplicaciones del gigante de Internet se proporcionan colecciones de apps para sacarle el máximo partido: Adobe Acrobat Reader, Todoist, DocuSign, Squid, Kahoot, Simplenote, Zoom, Google Meet, Adobe Lightroom y muchas otras más.

Por no hablar de los Chromebook convertibles, que aumentan las posibilidades; de un ordenador portátil se pueden transformar en una tableta con gran pantalla táctil. Hay algunos que son compatibles con stylus y ofrecen una buena experiencia de escritura, pudiendo hacer cosas similares a un iPad con Apple Pencil. Este modo de uso es especialmente útil para rellenar documentos, firmar PDFs, realizar bocetos y dibujos, etc.

Con la instalación de apps para Linux las opciones se disparan. En un principio, los Chromebook están pensados para tareas de ofimática y que dependan del navegador web, sobre todo porque muchas propuestas tienen hardware limitado que funciona bien para estos menesteres pero que de exigirle un poco más va a acabar sufriendo. Así que si optas por un Chromebook y vas a echar mano de programas de Linux, asegúrate de que el equipo que elijas tiene un procesador y memoria RAM lo suficientemente potentes para que puedan ejecutarlos.

Antes de lanzarte de cabeza por un Chromebook, conviene que consultes el plan de estudios para saber qué herramientas vas a utilizar.

Ejecutar software como Photoshop o AutoCAD en un Chromebook no es la mejor idea a priori. Es posible virtualizar apps de Windows en Chrome OS mediante Parallels sin tener que reiniciar el ordenador para cambiar entre sistemas operativos, pero el listado de máquinas compatibles es muy limitado (procesadores Intel Core i5 o i7 con 16 GB de memoria RAM y 128 GB de disco duro o SSD), y Parallels Desktop para Chromebook Enterprise es una suscripción anual de 69,99 dólares anuales por usuario.

Si la persona que va a utilizar el Chromebook es un niño-adolescente, madres, padres y tutores pueden configurar limitaciones a través de la app Family Link, disponible tanto para dispositivos con Android como con iOS. Esta aplicación permite gestionar las apps que pueden usar y controlar la actividad de estas, ver aplicaciones recomendadas por profesores, configurar limites de tiempo de pantalla, bloquear el dispositivo y consultar la ubicación y crear un grupo familiar.

Ordenadores portátiles Chromebook recomendados para estudiantes

Uno de los candidatos más asequibles que vas a encontrar es este Asus Chromebook Cx1500cna (179 euros), un modelo que tiene como principal baza una pantalla de 15,6" FHD muy cómoda para pasar horas delante de ella leyendo o haciendo ejercicio.

Eso sí, a cambio su peso es de 1,8 kg, no siendo la mejor opción para llevar a diario en la mochila. Diseño sencillo y configuración de hardware suficiente para uso básico que destaca por su RAM, su talón de Aquiles es su almacenamiento, de solo 64GB y de tipo eMMC.

ASUS Chromebook CX1500CNA - Ordenador Portátil 15.6" Full HD (Intel Celeron N3350, 8GB RAM, 64GB eMMC, HD Graphics 500, Chrome OS) Color Plata - Teclado QWERTY español Hoy en Amazon por 179,00€ PVP en PcComponentes 199€

Con un procesador más potente, la mitad de RAM e idéntico almacenamiento, el Acer Chromebook 314 CB-CB314-1H-C1SQ (329 euros) se postula como una opción equilibrada en calidad precio dentro de los modelos low cost, pero también en movilidad y comodidad de uso.

Así, su peso es de 1,5 kg y su pantalla es de 14", aunque con una resolución ajustada HD que no lo hacen el más indicado para uso intensivo, pero sí suficiente para uso ocasional.

Este ASUS Chromebook Flip C433TA (279 euros) guarda varios ases en la manga a considerar. El primero es su condición de convertible, lo que te permite plegarlo y usarlo con los dedos como si fuera una tablet.

Su pantalla dispone de un tamaño y resolución cómodos para trabajar sin descuidar la ligereza, ya que este equipo pesa solo 1,45 kg. La guinda del pastel es la solvencia de su procesador y RAM, de modo que ofrece una experiencia ágil y fluida en tu día a día.

Uno modelo de lo más interesante si buscas potencia, ligereza y diseño cuidado es este https://www.amazon.es/dp/B09JWRJ3SM (399 euros). Y es que aunque mueva Chrome OS, optimizado para hardware básico, agradecerás sus cifras de RAM, el tamaño y el tipo de su almacenamiento mientras trabajas. Con pantalla de 14" FHD y 1,46 kg de peso para que lo lleves a clase cada día.

A caballo entre el portátil y la tablet este Lenovo Chromebook CT-X636F (279 euros), un Chromebook ideal para quien busca la máxima ligereza, ya que solo pesa 460g si optas por llevarte únicamente el cuerpo.

Con una pantalla 10,1" FHD táctil, es un buen candidato para ver vídeos o hacer videollamadas (webcam de 2MP), pero quizás se te quede pequeño si tienes que hacer trabajos tecleando.

De su hardware destacamos el tamaño de su almacenamiento, de 128GB. La guinda del pastel son sus hasta 10 horas de autonomía según fabricante.

