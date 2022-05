La nueva medida de la DGT para los mayores de 65 años no existe. Pero el debate sobre su carné, sí

Cada cierto tiempo, el runrun sobre una posible revisión de los plazos para la renovación del carné de conducir entre los mayores vuelve a tomar fuerza. Un debate con polémica que ha vuelto a saltar a los medios. Pero, ¿es cierto que la DGT cuenta con una nueva medida para complicar los requisitos a los mayores de 65 años?

Cada cinco años. Actualmente, tal y como se refleja en el Reglamento General de Conductores (Art.12.2), los conductores entre 18 y 65 años tienen la obligación de renovar el carné de conducir cada diez años. Una vez superada esta barrera, las renovaciones se dan cada lustro. En el caso de los conductores profesionales, superados los 65 años, la renovación es cada tres años.

¿Cambios? Hace tiempo que la DGT viene avisando de que estos plazos son excesivos para los conductores más veteranos. Aunque ha vuelto a tomar fuerza en las últimas semanas, lo cierto es que las declaraciones recogidas por algunos medios de comunicación apuntan a unas palabras que María José Aparicio, subdirectora de la DGT, hizo el pasado mes de noviembre.

"Sabemos que en el caso de las personas de una determinada edad tendremos que reducirlos", adelantó Aparicio en la Vial Week (Semana de la Seguridad Vial), un evento organizado por la Fundación de la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE). "Tenemos que proteger a las personas mayores, pero siempre fomentando su movilidad, seguridad y libertad", señaló entonces la directora de la DGT.

Nonagenarios. También en el mes de noviembre, Pere Navarro, director de la DGT, apuntó a los nonagenarios y centenarios en una intervención en el Congreso de los Diputados. Entonces se dejó caer que los nonagenarios y los centenarios podrían acortar los plazos a la hora de renovar el carné de conducir, que en estos momentos es de cinco años.

Con restricciones. Lo cierto es que, aunque aprueben la renovación del carné de conducir, el 81% de los mayores de 65 años reciben algún tipo de restricción. Son casos en los que al conductor se le prohíbe circular más allá de un número determinado de kilómetros de su casa, se le restringe los horarios, la velocidad o, incluso, las carreteras por las que circular.

Internacional. Las medidas especiales para los carnés de conducir de las personas mayores no sólo son un caso español. En Reino Unido retiran automáticamente el carné de conducir a los mayores de 70 años y son éstos los que tienen que personarse a su renovación. En Dinamarca, Italia, Irlanda o Portugal, los plazos de renovación también son más cortos que en España.

Bélgica, Suecia, Alemania o Francia, por ejemplo, no cuentan con procedimientos especiales para los conductores más veteranos que no se pida a ningún otro conductor. Y el motivo es que todo depende del sesgo con el que miremos los datos.

¿De qué depende? En las jornadas de noviembre de 2021 antes mencionadas, María José Aparicio aseguraba lo siguiente: "En España en 2019, el 28% de los fallecidos en accidente de tráfico eran mayores de 65 años. Estas cifras se van a agravar, si no hacemos nada, por el envejecimiento de la población". Pero, sin embargo, sabemos que los mayores sólo están inmersos en el 12% de los accidentes y chocan cuatro veces menos que los más jóvenes.

El motivo de una mayor mortalidad está íntimamente ligado a su propia edad, pero también hay que tener en cuenta que los mayores cuentan con vehículos de mayor antigüedad. Además, se adaptan peor a los sistemas de seguridad más modernos. Con la obligación de contar con los nuevos sistemas ADAS de ayuda a la conducción, lo que debería ser una mejora sustancial para los mayores puede convertirse en un motivo de ansiedad más, con multitud de sensores, chivatos y alertas que, al contrario de su objetivo, les dificulten la conducción.

"No hay noticia". Y pese a que buena parte de los expertos apuntan a que los plazos para la renovación del carné de conducir son excesivos cuando se superan los 65 años y los reconocimientos médicos demasiado laxos, desde la DGT nos confirman que no hay nada en firme para cambiar los plazos. "La noticia es que no hay noticia, no hay nada de una nueva medida".

De hecho, desde el organismo nos recalcan que lo último que se ha planteado es una reestructuración completa de todos los carnés de conducir, como la posibilidad de incorporar una nueva licencia para los menores de 18 años. Sin embargo, parece que una modificación en los plazos para los mayores tendrá que esperar, en un debate que parece eternizarse.

Foto: elCarito