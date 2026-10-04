"Ha habido un error en el software": la explicación de la F1 tras el caos bajo la lluvia en GP de Baréin

Si esta mañana has madrugado para ver el Gran Premio de Bahrein, disputado de forma excepcional en Malasia, y estabas delante de la tele a las 9 de la mañana, has tenido tiempo de sobra para irte a desayunar y a pasear al perro, porque la carrera empezó 93 minutos después. Primero fue la lluvia y después, algo que parecía un problema en los monoplazas y que Nikolas Tombazis, director de monoplazas de la FIA, aclaraba para DAZN: un fallo en el software.

Qué ha pasado. La escena era dantesca: después del parón por el chaparrón,los coches salieron a la vuelta de formación y algunos circularon a una velocidad anormalmente baja, casi detenidos, mientras sus pilotos intentaban recuperar la aceleración. Entre ellos, Lewis Hamilton, que iba a salir desde la primera fila, se quedó parado en la recta trasera con el pedal del acelerador sin respuesta, según Motorsport Week. La dirección de carrera abandonó el intento y llamó a los coches a boxes para solucionar el problema, lo que demoró aún más la carrera.

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Qué dice la FIA. A falta de un informe oficial, Nikolas Tombazis desvelaba que no fue un fallo de los equipos, sino de software: "Hay configuraciones especiales en el software para condiciones de lluvia por motivos de seguridad para prevenir esos picos de potencia y todos los coches han tenido que usar esa configuración hoy porque eran condiciones de mojado."

El problema no es el modo lluvia en sí, sino un bug en el software el que ha impedido que algunos coches volvieran a acelerar una vez habían bajado su velocidad por debajo de un umbral. Explicaba que la solución pasaba por una actualización a esa configuración y software para posteriormente instalarlo en esos coches con problemas.

Posible explicación técnica. Cuando la FIA declara carrera en mojado se activa una restricción de potencia eléctrica y se modifica el software de gestión por seguridad, esa configuración especial que menciona Tombazis. Según GPKingdom, el fallo probablemente impedía el despliegue de energía.

UN VISTAZO A...

El Español propone un mecanismo concreto: en una vuelta lenta tras el coche de seguridad el turbo pierde revoluciones, y al pedir potencia de nuevo el sistema podría descargar la batería para cubrir la demanda de par y quedarse sin margen.

En cualquier caso, desconocemos si el fallo estaba integrado en el código común o cómo lo integró cada fabricante, ya que afectó a algunos coches y a otros no.

Ordenadores con ruedas. Como señala DAZN, esta ha sido la primera sesión bajo la lluvia de esta generación de coches y unidades de potencia, por lo que todo parece indicar que estamos ante un modo que ha fallado al estrenarse en condiciones reales y que necesita algo más de rodaje y depuración.

Hace casi dos meses, Tombazis reconoció que la normativa de 2026, en concreto los algoritmos de gestión de energía con elementos de autoaprendizaje integrados en las unidades de potencia, es más compleja de lo que la FIA habría querido.

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