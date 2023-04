Xiaomi 13 Ultra, primeras impresiones: la nueva era fotográfica de Xiaomi no puede empezar con mejor pie

Xiaomi nos ha invitado a China para conocer el 13 Ultra, su buque insignia más importante hasta la fecha. Para servidor era difícil entender el hueco que ocuparía este dispositivo en la familia 13: los Xiaomi 13 y 13 Pro ya son gama alta premium y no parecía quedar mucho margen de mejora.

Estaba equivocado. El Xiaomi 13 Ultra es la máxima expresión a nivel de hardware. Es la prueba de que un gama alta premium puede ser aún más premium, y es una de las piezas más impactantes que he probado en la gama alta. Te lo cuento todo en mis primeras impresiones, a falta de probarlo a fondo y exprimir la que podría ser la cámara más versátil del año 2023.

Ficha técnica del Xiaomi 13 Ultra



Xiaomi 13 Ultra DIMENSIONES Y PESO 163,18 x 74,64 x 9,06 mm 227 g PANTALLA 6,73" pulgadas AMOLED WQHD+ 3.200 x 1.440 px (20:9) 1.300 / 2.600 nits (max) 120 Hz Gorilla Glass Victus PROCESADOR Snapdragon 8 Gen 2 Memoria 12 / 16 GB LPDDR5X Almacenamiento 256 / 512 GB 1 TB UFS 4.0 batería 5.000 mAh Carga rápida 90W Carga inalámbrica 50W Carga reversible Cámaras traseras Principal: 50MP, IMX989, LEICA VARIO-SUMMICRON, apertura variable, HyperOIS, lente 8P Telefoto: 50MP, f/1.8, 75 mm, OIS Super telefoto: 50 MP, 120 mm, OIS Gran angular: 50 MP, f/1.8, 122º, 12 mm CÁMARA FRONTAL 32 MP, f/2.0 SISTEMA OPERATIVO MIUI 14 Android 13 SONIDO Altavoces duales Dolby Atmos CONECTIVIDAD 5G (Snapdragon X70) WiFi 6E Bluetooth 5.2 GPS NFC Infrarrojos USB-C 3.2 Otros Loop LiquidCool Resistencia agua y al polvo IP68 Lector de ritmo cardíaco bajo pantalla PRECIO Desde 5.999 yuanes (unos 795 euros al cambio)





Un diseño como no habíamos visto

Es difícil, muy difícil, transmitir lo que se siente al tocar por primera vez un Xiaomi 13 Ultra. Es un teléfono acabado en aluminio, pero la parte trasera cuenta con un recubrimiento de cuero. Esto no es nuevo, podrías pensar. No se trata del clásico acabado en cuero que hemos visto en algunos de sus rivales directos. La trasera del dispositivo en sí es de aluminio, pero se superpone por encima esta lámina de cuero.

Esta comienza siendo completamente plana por la primera mitad inferior del dispositivo, pero conforme nos acercamos al módulo de cámara, aumenta su grosor para generar una pequeña curvatura. Esta solución de diseño permite que, por un lado, sintamos ese fantástico frío en los dedos que solo transmite el aluminio de la gama más alta. Por otro, permite un agarre fantástico, ya que este cuero ni resbala ni se ensucia.

Arroja la sombra de cómo quedará con el paso del tiempo, aunque Xiaomi incluye en la caja una funda de plástico duro (de primera calidad). Aunque he de admitir que, si bien soy defensor de las fundas para preservar la integridad de los dispositivos, cubrir la parte trasera de este dispositivo es un pecado imperdonable.

En un terminal grueso y pesado, aunque transmite una sensación de robustez como pocos. Si bien hay una ligera curvatura en su parte trasera, así como en las cuatro esquinas, los cantos son completamente planos. Esto, sumado al color verde texturizado, hacen que sea el dispositivo que más me ha gustado a nivel de diseño en lo que llevamos de año.

Su pantalla es otro de los puntos fuertes: alcanza los 2.600 nits y se ubica por encima de lo que vimos en el Xiaomi 13 Ultra. Este brillo pico tiene cierto truco, ya que el brillo máximo real es de 1.300 nits en modo de brillo alto. Los 2.600 nits se reservan para pequeñas zonas de la pantalla cuando estamos reproduciendo contenidos en HDR. Hemos podido probar este panel bajo plena incidencia de luz solar, y los resultados son más que correctos.

Para Xiaomi, las curvas siguen siendo sinónimo de premium, y este teléfono no podía ser la excepción. No obstante, hay cierto marco recubriéndolas, algo que ayuda a minimizar los toques fantasma. La resolución del panel es Quad HD+, la tasa de refresco de 120 Hz, es AMOLED con tecnología LTPO de tercera generación y sus 6,73 pulgadas están recubiertas con Gorilla Glass Victus 2. No se puede pedir mucho más.

Tocando techo en potencia, abriendo las puertas en cámara

No había mucho margen de mejora a nivel de potencia. El procesador sigue siendo el Snapdragon 8 Gen 2, aunque nuestra unidad viene acompañada por la friolera de 16 GB de RAM y 512 GB de memoria interna. La unidad de almacenamiento es UFS 4.2, con USB 3.2. No hemos podido probar a fondo el rendimiento del terminal, pero sobra decir que esta combinación hará que vuele: no hay combinación superior en Android.

La batería es de 4.900mAh, con carga rápida de 90W, inalámbrica de 50W y carga inalámbrica inversa de 10W. Aquí encontramos un pequeño paso atrás respecto al Xiaomi 13 Pro, que con sus 120W se convierte en el gama alta de Xiaomi que más rápido cargará en esta primera mitad del año. Hablando de hardware, por si tenías alguna duda al respecto, este teléfono tiene sensor de proximidad físico, así que no tendremos problemas en llamadas o reproducción de audios. El sonido lo firma Harman Kardon, y el motor de vibración también apunta maneras.

Pero vamos a lo que vamos: lo que importa aquí son las cámaras. El Xiaomi 13 Ultra cuenta con una configuración brutal.

Sensor principal Sony IMX 989 de una pulgada, 50 megapíxeles.

Sensor telefoto periscópico de 50 megapíxeles. 5 aumentos ópticos

Sensor telefoto de 50 megapíxeles, 3,2 aumentos ópticos.

Sensor ultra gran angular de 50 megapíxeles.

Salvando el sensor principal de cámara, los otros tres sensores son el Sony IMX 858, por lo que la combinación de hardware es brutal. Pero no todo es el sensor: sin una buena lente recubriendo el dispositivo, de nada sirve esta combinación.

El Xiaomi 13 Ultra ha trabajado este apartado con Leica, para evitar al máximo los reflejos y todos aquellos problemas que pueda ocasionar una lente de baja calidad. Además de esto, cuenta con un sistema de apertura variable que va desde f/1.9 hasta f/4.0.

De los resultados te hablaremos en el análisis en profundidad. Ya te adelantamos que estamos en China, y que los escenarios para probar esta cámara dejan, simplemente, sin palabras. La cámara promete, a nivel de hardware es de lo más completo que hemos visto nunca, y recaerá en manos del procesado que acabe siendo o no el mejor exponente del momento.

El Xiaomi 13 Ultra lo tiene todo para ser el gama alta del año

Queda mucha tela por cortar con el Xiaomi 13 Ultra. A nivel de diseño es sencillamente espectacular. Las fotografías no le hacen justicia y aquí todo va por sensaciones: es difícil transmitir el feeling tan brutal que da este teléfono. El apartado fotográfico es una vuelta de tuerca a lo que ya vimos con el Xiaomi 13 Pro. Aquí hay aún más ambición, más hardware, mejores lentes.

El panel es superior al de su hermano mayor y, aunque no lo tendrá fácil para convencernos de que todavía hay margen para desembolsar aún más dinero respecto al Xiaomi 13 Pro, los que quieran el mejor Xiaomi posible cuentan ahora con una opción aún más ambiciosa.

