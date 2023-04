De BQ a los Xiaomi 13: entrevistamos a Pablo Acevedo, jefe de desarrollo e ingeniería móvil de Leica

Era una tarde de invierno algo fría en Wetzlar, Alemania, un pueblo pequeño rodeado de industria donde se sitúa el centro de la fotografía tradicional: el Leitz Park, un complejo de fábrica, museo y oficinas donde el fabricante de cámaras Leica expone su presente y, sobre todo, su pasado. También su futuro, para eso nos encontrábamos allí.

Tuve la suerte de acercarme a la sede de Leica por la salida al mercado de los Xiaomi 13, smartphones a los que Leica pone su experiencia en la imagen para dotarlos de unas características únicas de procesado. Y uno de los responsables del software incluido en lo último de Xiaomi es Pablo Acevedo, jefe de desarrollo e ingeniería móvil en la empresa alemana. Aparte de este puesto, Pablo es fotógrafo, lideró el departamento de cámara en BQ y trabajó como ingeniero de imagen en DXOMARK. Con este currículum, planteé mi entrevista en torno al campo de la fotografía móvil. Así transcurrió la conversación.

Un vistazo a… Así es como gana dinero Xiaomi - te atraen y te atrapan

Como fotógrafo, ¿tú te llevas sólo el teléfono de vacaciones o metes la cámara también, por si acaso?

¿A día de hoy?

Sí, a día de hoy.

Sólo llevo un móvil.

¿Realmente sabes que todas las fotos que va a sacar el móvil te las va a dejar como tú quieres?

Hay que hacer una distinción aquí y es que hace años que la fotografía para mí se convirtió en una profesión. Y no la fotografía artística, sino la fotografía técnica. O sea, los dispositivos móviles en general para tomar fotos. A día de hoy, confío tanto en el móvil que no me llevo una cámara. Porque me gusta viajar ligero, soy de las personas que no factura equipaje. Y, como sabrás, el móvil lo vas a llevar sí o sí encima. Y con la calidad que te dan los móviles hoy en día, a veces las fotos son incluso mejores que las de una cámara grande; sobre todo cuando lo que vas a hacer son fotografías de paisaje, fotografías de día con buenas condiciones de luz. Las veces que me llevo una cámara profesional, una réflex o una mirrorless, es cuando sé que voy a tener una situación muy desafiante en la que sé que va a haber baja luz o que voy a necesitar tirar de ISOs muy altos para compensar tiempos de exposición muy cortos. Entonces me llevo la mirrorless. Pero si no, me llevo tranquilamente el móvil. Y no tengo problema para imprimir fotos, tampoco imprimo fotos a tamaño publicitario, con eso me sobra. Aparte de alguna ocasión que sí que me he llevado una cámara, sobre todo cámaras Leica...

Barriendo para casa

Exactamente. Pues yo creo que desde 2018, 2019... Sí, con los últimos móviles de BQ ya no llevaba cámara.

Te iba preguntar precisamente por eso. Creo que BQ desapareció justo cuando habíais conseguido una muy buena cámara.

Yo tengo una espinita clavada de que BQ no pudiese continuar su andadura como la empresa que fue. Le debo todo a BQ, prácticamente, en el mundo de la fotografía móvil. Yo empecé en BQ en 2015, justo cuando se lanzaron los modelos de la gama M; y de ahí en adelante hasta el X2 Pro, que fue el último dispositivo en el que trabajé yo en la cámara.

Lo analicé y me encantó

Pues es una pena. Es una pena porque, bueno, es difícil competir contra todo lo que viene de Asia, evidentemente, porque el ecosistema está allí. Simplemente, por la cercanía con la cadena de suministros y el soporte. Aparte, en ese momento, los salarios en China eran mucho más baratos que los salarios en España. Y bueno, no se pudo continuar adelante. Pero es verdad que en el X, en el X Pro y en el X2 Pro teníamos unos sensores muy buenos. Y no sólo los sensores, el trabajo que hubo de lo que se llama el tuning del ISP, el procesador de señal de imagen. Ahí trabajamos mucho. Ahí teníamos un equipo ya de seis personas sólo dedicadas al tuning del dispositivo. Aparte, la empresa invirtió mucho en algoritmos de terceros. Entonces, gracias al trabajo interno y a la integración de esos algoritmos de terceros, el X, el X Pro y el X2 Pro fueron una maravilla de teléfonos. En cuanto a cámara por lo menos. Yo me siento muy orgulloso. Y me da mucha rabia todo lo que pasó después.

Entiendo que aplicaste todo ese aprendizaje no sólo a Leica, sino también a los Xiaomi 13 Pro

Exactamente. Toda esta experiencia que yo he ido ganando con los años en estos proyectos es parte de mi bagaje, es parte de mi aporte a lo que es la cooperación entre Leica y Xiaomi.

Xiaomi 13 Pro

Hablabas antes de que el teléfono ofrece una captura más técnica. ¿Dirías que el teléfono es más técnico y que con la cámara aún tenemos cierta sensación de una captura más emocional de la fotografía?

Yo ya no soy un fotógrafo. Yo lo intenté en su momento porque me gustaba la fotografía, pero luego entendí que lo que me gustaba de la fotografía era la parte tecnológica, cómo llegar, el desafío técnico de cómo llegar a capturar esta imagen de la forma que yo quiero. Como no soy un artista, pues al final me quedé ahí. Y hay un poco de todo. El teléfono móvil lo que intenta es abarcar el mayor número de situaciones posibles. O sea, hacer una buena fotografía en el mayor número de situaciones posibles, sin poner el peso en el fotógrafo. Porque los usuarios de teléfonos móviles somos desde los profesionales hasta nuestras abuelas. Y todos quieren sacar fotos. Entonces, hay esa diferencia ahí donde el fotógrafo que tiene una cámara, una cámara profesional, una cámara reflex, una cámara en la que tienes que invertir un dinero en sólo la cámara y otro dinero en los objetivos, es completamente diferente.

La persona que invierte dinero en equipamiento ve la fotografía de otra manera. Ve la fotografía de una forma más artística, por lo general, que una persona que se compra un móvil y busca uno que tenga buena cámara porque de vez en cuando hace fotos. También hay gente que busca un móvil que tenga una cámara muy buena, o sea, lo más cerca posible de un resultado profesional. Esas personas, desde luego, sí que van a estar mirando al detalle y sí que van a utilizar ese móvil para hacer fotografía emocional, por supuesto. Y es lo que estamos intentando con Xiaomi ahora mismo: traer la experiencia fotográfica de las cámaras profesionales a los móviles. Para los usuarios que lo están buscando y para que los usuarios que no lo conocen descubran un nuevo mundo en el que digan: "Ok. Si lo hago en modo auto sale así. Pero si lo hago en el modo profesional, en el que yo elijo los parámetros...". Y así pueden aprender sobre fotografía. Y, quién sabe, el día de mañana a lo mejor se compran una Leica.

Ahora que dices lo de buscar los parámetros de la imagen. Con un móvil como el Xiaomi 13 Pro, que tiene tal nivel de calidad en la imagen y de personalización de la fotografía, ¿qué consejos le darías a una persona que sólo se dedica a disparar y ya está? ¿Cómo podría realmente aprovechar el teléfono, su potencial?

A mí me gusta mucho cuando hablo de fotografía con amigos: ¿tú las fotos de tu hijo con qué se las sacas? Tienes un niño pequeño. ¿Con qué le sacas las fotos al niño? Hay gente que me dice: "No, yo me compré una réflex de gama baja y con esa tiro todas las fotos". Y hay otra gente que me dice: "No, yo cojo el móvil, lo pongo en modo retrato, le cambio los parámetros de luz, me preocupo de que el enfoque esté en el ojo y cosas así". Para que la gente ame la fotografía de la manera que nosotros la amamos hay que intentar educar a la población en las capacidades que tiene la cámara. Porque, por lo general, la gente saca la cámara en modo por defecto, tira la foto y ya está. Pero si les explicas que tienes un modo retrato, que te hace esto, que tienes un modo diferente de utilizar las tres cámaras que, por ejemplo, tiene el Xiaomi 13. ¿Para qué te vale cada una? Pues mira: ésta la voy a utilizar para retratos, por ejemplo, el 75 milímetros nuevo; o ésta la voy a utilizar para paisajes porque tengo un equivalente a 14 milímetros. ¿Para qué usar cada cámara o para qué utilizar cada característica de la cámara? Es algo importante.

Museo de Leica en el Leitz Park

Algo que también ocurre es que, gracias a la inteligencia artificial, el móvil es capaz de detectar qué es lo que estás intentando fotografiar. Aquí podrías cambiar la cámara, aquí podrías alejarte un poco para el encuadre... Por ahí también creo que va a haber bastante camino, que va a ayudar a que la gente entienda mejor la fotografía y que le guste más la fotografía. O sea, que salgan a la calle a echar fotos sin que sea un... "Ah, estoy aquí y quiero echar una foto de esto". Eso es algo que para mí fue muy importante en mis principios en la fotografía. Decía: "Yo quiero salir a la calle con mi cámara, sólo a echar fotos. No he quedado con nadie a tomar un café, yo me voy a la calle a echar fotos". Y creo que hoy en día con el móvil eso no ocurre tanto. La gente que se plantea salir a hacer fotos por lo general es gente que tiene una cámara, una mirrorless, una cámara profesional. La fotografía de móvil tiene mucho hoy en día del momento. La mejor cámara siempre es la que tienes contigo, eso es una frase de toda la vida. Ahí hay mucho margen para que la gente siga aprendiendo y siga buscando diferentes maneras de amar la fotografía.

¿Cuáles dirías tú que son los retos de la fotografía móvil para el futuro

El hardware es una gran parte de todo el proceso de captura fotográfica, pero el software está ahí. Y la inteligencia artificial hoy en día está en todos lados. Sólo tenemos que abrir Google y buscar ChatGPT o Mid-Journey. Todas estas herramientas basadas en inteligencia artificial van a ayudar, estoy seguro, van a ayudar a que la fotografía, la calidad fotográfica, mejore en el futuro. No hay duda de ello.

Tú tienes un encuadre, va a detectarlo automáticamente y te va a dar sugerencias. No sólo te va a dar sugerencias a ti, sino que la propia cámara, internamente, tomará ciertas decisiones basadas en la respuesta de esa inteligencia artificial, de ese algoritmo. Y una vez esa imagen ha sido capturada, una vez le has dado al botón, la inteligencia artificial va a detectar qué elementos hay en la foto y cuáles son, cuáles son los mejores parámetros en cada zona de la foto para obtener el mejor resultado posible.

Como ingeniero de Leica, ¿cuál es el proyecto del que te sientes más orgulloso?

Bueno, ahora mismo con el Xiaomi 13. Es que tengo que decir la verdad: yo llevo en Leica un año y un mes; y los proyectos del año pasado fueron la serie 12, el Xiaomi 12S Pro y el normal. Pero sólo se vendieron en China. Entonces, con el 13 Pro y el 13 es con el proyecto que estoy más orgulloso porque viene a Europa, porque se lo voy a poder comprar a mi madre, por ejemplo [risas]. No, aparte de eso, es porque realmente creo que ha habido un salto cualitativo en cuanto a la calidad de imagen que hemos conseguido traer a estos dispositivos.

En Xataka | ¿Xiaomi 13 o Xiaomi 13 Pro? ¿Cuál me compro?