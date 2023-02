Tecno Phantom V Fold: el plegable casi desconocido que tiene varias razones para sobresalir

Cuando nos hablan de teléfonos plegables solemos pensar en las propuestas de Samsung, como el Galaxy Z Fold4 o el Galaxy Z Flip4. También puede que se nos venga a la cabeza el Huawei Mate Xs 2. Si, en cambio, nos mencionan una propuesta cuyo fabricante es Tecno, es muy probable que tanto la marca como el dispositivo no nos resulten familiares.

Que no hayamos oído hablar de Tecno no quiere decir que el fabricante, al menos sobre el papel, no tenga nada interesante para ofrecernos. De hecho, su primer teléfono plegable, el Phantom V Fold, tiene un conjunto de características que le garantizan no pasar desapercibido. Precisamente, este ha sido presentado durante el CES 2023, evento que estamos cubriendo en Xataka.

Un teléfono plegable de diseño tipo libro

El Phantom V Fold se presenta como un teléfono inteligente plegable libro que, gracias a su mecanismo de apertura con bisagra, puede convertirse rápidamente en una especie de tableta. La pantalla externa tiene 6,42 pulgadas y resolución de 1080 x 2550 píxeles. La interna, por su parte, presume de 7,85 pulgadas y resolución de 2296 x 2000 píxeles, según GMS Arena.

En ambos casos, los paneles elegidos por el fabricante tienen tecnología OLED, ofrecen una tasa de refresco de 120 Hz y prometen un pico máximo de brillo de solo 1.100 nits. A nivel de procesador nos encontramos con el Mediatek Dimensity 9000+, una de las propuestas destinadas a hacer frente a lo mejor de Qualcomm y que hace foco en el rendimiento.

La compañía dice que el teléfono llega con 12 GB de memoria RAM y almacenamiento en 256 o 512 GB. En cuanto a la batería, el dispositivo incorpora unos generosos 5.000 mAh de capacidad. Se podrá cargar con el cargador de 45 W incluido hasta el 40% en 15 minutos. También hay altavoces estéreo y un sensor de huellas lateral.

Un apartado en el que el Phantom V Fold no se queda atrás es en el fotográfico. El módulo de las cámaras no pasa desapercibido por sus enormes dimensiones. En concreto, tenemos un sensor gran angular de 50 MP, un teleobjetivo de 50 MP y un ultra gran angular de 13 MP. Además hay una cámara de 32 MP en la pantalla externa y una de 16 MP en la interna.

Pasando al apartado del software, el dispositivo funciona con HiOS 13 Fold, una capa de Tecno basada en Android 13. A nivel de precios, según Engadget, nos encontramos con un terminal cuyo precio arrancará en los 1.099 dólares en India, uno de los mercados más fuertes de la marca. De momento des conocemos si llegará a otros mercados.

Imágenes: Xataka en MWC 2023 | Tecno

