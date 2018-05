LG G7 ThinQ: un buque insignia con inteligencia artificial centrado en cautivar a los sibaritas del audio

Es difícil destacar en el terreno smartphone y sobre todo superar lo que estos dispositivos logran hacer con una electrónica de sólo unos milímetros de grosor, pero cuando muchos giran en torno a la cámara LG se centra en el audio. Su (¿primer?) buque insignia de este año, el LG G7 ThinQ se ha diseñado para satisfacer a los que exigen un sonido de la más alta calidad, y por fin hoy hemos salido de dudas con sus características.

Los móviles de la línea G habían sido tradicionalmente presentados en el MWC (en febrero), pero este año la firma nos ha hecho esperar dándonos un aperitivo en forma de LG V "repensado", el LG V30s ThinQ. Así, con el “más vale tarde que nunca” y manteniendo el apellido ThinQ como sello, LG apuesta por un smartphone hecho para sibaritas del audio, tanto por auriculares como por altavoces.

Ficha técnica del LG G7 ThinQ

LG G7 ThinQ Pantalla OLED de 6 pulgadas FullView Super Bright con resolución 3.120 x 1.440 píxeles (564ppp) y relación de aspecto 19,5:9 Procesador Snapdragon 845 Tarjeta gráfica Adreno 630 RAM 4/6 GB LPDDR4 Memoria 64/128 GB+ microSD hasta 2 TB Sistema operativo Android 8 Oreo Conectividad Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, ac, Bluetooth 5.0 BLE / NFC, USB tipo-C 2.0 (compatible con 3.1) Batería 3.000 mAh, con Quick Charge 3.0 y soporte de carga inalámbrica Cámara trasera Dual: 16 megapíxeles super gran angular (f/1.9 / 107 grados) / 16 megapíxeles (f/1.6 / 71 grados) Cámara frontal 8 megapíxeles gran angular (f1.9 / 80 grados) Otros Sensor de huellas trasero, sonido Boombox, certificación IP68, Hi-Fi Quad DAC Dimensiones y peso 153,2 x 71,9 x 7,9 milímetros, 162 gramos

Una serie G cada vez más V, también por fuera

Al final los rumores han ejercido una vez más de spoilers y se confirma el nuevo diseño que vimos para este LG G7 ThinQ entre las filtracioneshttps://www.xataka.com/moviles/el-lg-g7-thinq-se-presentara-el-2-de-mayo-y-esto-es-todo-lo-que-sabemos-de-el-hasta-el-momento). Un G con más aire de V, con más curvas, las cámaras traseras en vertical y sí, otro más con muesca o notch.

Eso sí, como vimos en el caso del Huawei P20 Pro el software permite que el usuario pueda camuflarlo si no le acaba de convencer, aunque no parece que se mantenga la simetría en horizontal que sí vimos en el LG V30s ThinQ. A este móvil recuerda bastante, no obstante, tanto en el frontal como en la parte trasera, con el acabado, las curvas y ese lector de huellas centrado, aunque como hemos dicho se acaba esa “mirada robot” de las cámaras y éstas se integran en vertical.

En cuanto a los materiales, tenemos el habitual aluminio que en este caso han pulido algo más. Metal que va en un sándwich de Gorilla Glass 5, buscando estar a la moda y que haya resistencia en ambas caras (trasera y frontal) y teniendo certificación de resistencia para agua y polvo IP68.

Pantalla, por cierto, con un ratio algo peculiar: 19,5:9. Es de este modo también proporcionalmente más alto que el V30s y con la muesca la pantalla logra rascar más superficie del frontal, llegando a un 82,9% según GSM Arena (frente al 81,2% del V30s que no es poco).

El nombre de “Super Bright” hace referencia a un brillo máximo considerablemente alto, de 1.000 nits, con lo que promete ser visible sin problemas en cualquier situación. El panel además muestra el 100% del gamut de color DCI-P3 y el software facilita que se ajuste la temperatura de los blancos, todo eso rodeado de unos marcos un 50% más delgados que el del LG G6.

Además, LG retoma lo que caracterizó también a la serie V con esa doble pantalla que vimos en el LG V10. Una zona que el usuario podrá personalizar según su uso tanto a nivel de funciones como de dimensiones.

El sonido de calidad según LG

La promesa es que el usuario tenga una experiencia completamente nueva y jamás lograda en un smartphone. ¿Cómo quieren lograr esto? Incorporando un altavoz Boombox que promete graves más potentes, agudos más nítidos y una mejora del nivel de sonido de base en más de 6 decibelios.

Pero las novedades están también en la estructura del teléfono: lo que matiza el fabricante como innovación es el uso del espacio inferior del móvil a modo de caja de resonancia para amplificar el sonido (hasta diez veces más que cualquier otro smartphone, aseguran). De este modo se quiere conseguir que no se necesite ningún altavoz externo para lograr un audio potente, con la ventaja de que al apoyarlo en una superficie lisa se transmite la vibración a ésta y se logra una mayor amplificación del sonido.

Además, no sólo han atendido a los usuarios que tiran de altavoz. El LG G7 ThinQ integra tecnología DTS:X 3D Surround Sound, que crea una simulación de audio en 3D (envolvente), buscando que no sea necesario optar por auriculares avanzados (y más caros) para tener una buena experiencia auditiva. También detecta automáticamente el tipo de auriculares y ajusta automáticamente la impedancia de salida del conector (sí, habemus jack de audio).

El G7 cuenta además con Quad DAC Hi-Fi de 32bits, que cuenta con cuatro conversores digital-analógicos en un único chip de sonido. De este modo explica la marca que reduce la tasa total de distorsión armónica (THD) a 0.0002%, es decir, se incrementa la precisión del sonido.

La inteligencia para ver mejor

Los fabricantes que empezaron a incluir doble cámara han mantenido su apuesta, habiendo distintas opciones en esa combinación, siendo LG uno de ellos. De este modo, vemos de nuevo en este móvil la pareja de una lente estándar con una súper gran angular, ambos de 16 megapíxeles, subiendo a 8 megapíxeles el sensor de la frontal (la del V30s es de 5 megapíxeles)

Lo que repite es la propuesta que ya presentó con su primer móvil con apellido ThinQ: la incorporación de AI CAM, es decir, de inteligencia artificial. El usuario lo notará con la disponibilidad de hasta 19 modos de disparo (de los ocho que ya existían) y con el modo Super Bright para imágenes con luz baja, prometiendo disparos con más brillo como ya vimos en la comparativa, pudiendo sacar imágenes iluminadas incluso en la oscuridad casi por completo.

Esto se consigue gracias al procesamiento de software y el algoritmo de inteligencia artificial, que ajustan la cámara automáticamente cuando se dispara en estas condiciones, además de por el pixel binning (agrupando cuatro píxeles en uno para aumentar el tamaño de éstos e incrementar la sensibilidad en tomas con poca luz). Aunque otra novedad que llama la atención es que por fin LG ha introducido el modo retrato en su app de cámara, de modo que ya podrá competir de tú a tú con sus rivales también en este aspecto.

La cámara frontal soporta además reconocimiento facial. Una función que en cuestión de cámara da para que también tengamos aquí máscaras y stickers 2D y 3D.

ThinQ different

Las funciones “inteligentes” no quedan sólo en la cámara, de hecho hay un botón específico para éstas tal y como se filtró. Con un toque se abrirá Google Assistant y con dos Google Lens, siendo uno de los primeros móviles que soporta esta característica de Google que integra la visión computerizada y la inteligencia artificial en la búsqueda.

El G7 ThinQ estrena además un micrófono con Super Far Field Voice Recognition (SFFVR), es decir, con mayor sensibilidad, prometiendo que será capaz de diferenciar y separar los comandos de voz emitidos a Assistant del ruido de fondo. La idea: que además de sustituir a un altavoz externo por su potencia de audio también lo pueda hacer en cuanto a las funciones de los altavoces inteligentes.

Todo ello movido con lo último de Qualcomm, el Snapdragon 845, con opción a acompañarlo de 4 ó 6 GB de RAM y una batería de 3.000 mAh. A esto irá ligado el almacenamiento, habiendo modelo de 64 GB y de 128 GB (a la combinación de 6 GB y 128 GB LG lo ha denominado LG G7+).

Versiones y disponibilidad del LG G7 ThinQ

El LG G7 ThinQ estará disponible en Corea del Sur los próximos días, siendo éste el primer mercado en el que se iniciará su comercialización. Tras esto la disponibilidad se ampliará a Norteamérica, Europa, Latinoamérica y Asia.

Sabemos que habrá dos versiones según almacenamiento y RAM, el de 4/64 GB y la versión “plus” con 6/128 GB, y que podrá elegirse entre cuatro colores (plata, negro, azul y rosa), pero aún estamos a la espera de conocer el precio, que según se rumorea estaría por los 849 euros en Europa para el modelo más básico. Estaremos atentos a su publicación y actualizaremos con la información correspondiente.

