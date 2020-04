Habrá un iPhone SE Plus de 5,5 pulgadas, pero no llegará hasta la segunda mitad de 2021 según Kuo

El lanzamiento del nuevo iPhone SE ha generado una gran expectación: el smartphone más asequible de Apple se ha reforzado de forma notable y se ha convertido en una opción interesante para muchos usuarios.

Junto a él, eso sí se rumoreaba que iba a aparecer un iPhone SE Plus más adelante. Nuevos datos revelados por el analista Ming-Chi Kuo indican que este modelo con pantalla de 5,5 pulgadas (y por tanto, el chasis del iPhone 8 Plus) no llegaría hasta la segunda mitad de 2021, retrasándose varios meses respecto a la fecha inicial que se había estimado.

Los usuarios gastarán menos (o nada) en móviles a corto plazo, destaca Kuo

La razón, indica este analista, está en parte en el coronavirus, que ha provocado una incertidumbre clara en el mercado. Las buenas cifras de reservas de los iPhone SE, indican en 9To5Mac, harán que se vendan entre 12 y 14 millones de unidades en el segundo trimestre de 2020 y otros 10 millones en el tercer trimestre del año según las estimaciones de Kuo.

Eso también impactará en el lanzamiento de ese modelo Plus, porque habrá una desaceleración del consumo: los usuarios optarán por terminales más asequibles o dejarán de comprar móviles durante un tiempo.

Las ventas de los iPhone 11 y 11 Pro podrían verse afectadas, pero según Kuo —era una opción de la que hablábamos hace semanas— los retrasos no acabarán ahí. Este otoño se espera que Apple presente cuatro nuevos modelos del iPhone 12, pero la variante más grande de 6,7 pulgadas no entrará en producción masiva hasta octubre, lo que podría retrasar su disponibilidad frente a los modelos de 5,4 y 6,1 pulgadas que formarán parte de esa hipotética familia.

No solo la demanda o el coronavirus afectará a ese plan de acción: al parecer la conectividad 5G (tanto mmWave como sub-6GHz) de estos modelos plantea problemas en el diseño de la antena, que se cambió a principios de abril y es un elemento que complica aún más el diseño de ese modelo con la diagonal más grande.