Así serán los nuevos Galaxy S9 y S9+, según el nuevo render filtrado por @EvLeaks

Como ya se ha convertido en tradición, Evan Blass acaba de filtrar imágenes de los Ganaxy S9 y Galaxy S9+. Lo ha hecho de la misma manera que lo hizo el año pasado con los Galaxy S8, mostrando el frontal del nuevo terminal de Samsung con una imagen aparentemente procedente del material oficial de la empresa, la cual nos da varias pistas de lo que está por venir.

Lo ha hecho justo un día después de que la empresa coreana desvelase oficialmente la fecha de presentación del dispositivo, que tendrá lugar el próximo 25 de febrero. Y en la pantalla de los renders una fecha, el 16 de marzo, como referencia al día en el que el dispositivo llegará al mercado según filtraciones anteriores del propio Blass.

These are the Samsung Galaxy S9 and S9+ https://t.co/deXGg39m0d pic.twitter.com/RNGezrF4Bs