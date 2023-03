Si quieres carga rápida, pasa por caja: Apple hará lo que todos esperábamos con el iPhone 15, según Kuo

El pasado fin de semana publicaba en Xataka una pieza bajo el titular "Lo que no me contaron de la carga rápida: hay un absoluto caos sin solución a la vista". En ella, contaba el drama de que los fabricantes Android estén limitando deliberadamente las velocidades de carga con estándares propios que nos obligan a comprar cargador y cable original para lograr los picos máximos de carga.

Kuo, el nombre más pesado en lo referente a rumores de Apple, ha confirmado las informaciones que sonaban hace un mes: si queremos cargar rápido con el iPhone, no podremos hacerlo con cualquier cable.

USB-C, por imposición. No es ningún secreto que el iPhone 15 Pro llegará con USB-C, por exigencias de la UE más que por convencimiento de Apple. Todas las miradas apuntaban a que, pese a implementar el puerto C, Apple limitaría sus características en base a sus propios estándares. Así será, según explica Kuo.

Una mejor carga rápida. Según Kuo, Apple mejorará el sistema de carga rápida de los iPhone 15 Pro. Actualmente, hablamos de 20W de potencia máxima para los 14 y 14 Plus, 27W en el caso de los modelos Pro. No hay cifra cerrada para la nueva generación, pero se espera un salto por este lado. Actualmente, rivales como Samsung juegan en la liga de los 45W, más de 100W en el caso de los móviles chinos.

Quedará por ver en qué punto se queda Apple, para intentar lograr un equilibrio entre una velocidad de carga moderada y una vida útil de la batería acorde a lo que se espera de un iPhone.

Pero solo si pasas por caja. Kuo afirma que las velocidades de carga máximas tan solo funcionarán si empleamos cables USB-C certificados por Apple. No hay noticias sobre si será necesario o no comprar también cargadores firmados por la compañía. Por el momento, parece que todo se restringirá a los protocolos del propio cable, que ha de ser MFI (made for iPhone).

Siendo así, no valdrán los cables USB-C que tengas por casa para cargar el iPhone 15 Pro al máximo, tampoco los que compres y no tengan certificación MFI. Solo valdrá el cable de la caja y, en caso de extravío o rotura, tocará pasar por caja.

Una implementación a medias. A principios de mes teníamos información relacionada con el USB-C de Apple. Los rumores apuntaban que Foxconn ya estaba trabajando en accesorios MFI para los futuros iPhone, y el filtrador ShrimpApplePro coqueteaba con la idea de Apple limitando la velocidad máxima de carga en el iPhone 15.

A Apple le va a venir muy bien. Kuo no se queda solo en este dato. Cuenta que las previsiones de Apple de carga a vender sus cargadores USB-C son muy altas, en concreto, de entre un 30 y un 40% más (recordemos que el iPhone 15 llegará sin cargador, solo con cable).

La noticia no llega sola. No es la única noticia del día relacionada con el iPhone 15. Este teléfono romperá con el legado del iPhone original, diciendo adiós al botón de silencio. Los CAD (planos de fábrica) del nuevo iPhone 15 Pro apuntan a un botón háptico en sustitución del clásico switch con posición on/off de este dispositivo. Quedará por ver si el resto de botones dejan de ser físicos, y cómo resuelve Apple en gran salto hacia esta botonera "virtual".

