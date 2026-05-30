Hoy No Circula sabatino: qué autos pueden circular y cuáles descansan el 30 de mayo

Una nueva edición del programa de control ambiental Hoy No Circula se pone en marcha este fin de semana, un mecanismo coordinado por la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA) con el objetivo de atenuar las concentraciones de emisiones contaminantes en la zona metropolitana del Valle de México.

Quienes planeen desplazarse en coche durante esta jornada deberán inspeccionar con detenimiento el dígito final de su placa y el engomado de verificación antes de encender el motor. Es fundamental precisar que estas restricciones a la movilidad urbana superan los límites de las 16 alcaldías capitalinas, alcanzando de forma directa a múltiples municipios pertenecientes al Estado de México. Esta regulación opera en las siguientes demarcaciones:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

Además, recuerda que si tu trayecto pasa por cualquiera de estas localidades, el Hoy No Circula sabatino también aplica.

A qué vehículos y matrículas afecta el Hoy No Circula sabatino

La finalidad medular de este control vehicular consiste en mitigar las emisiones de gases reduciendo el flujo de automotores, contando los sábados con un reglamento particular que complementa las restricciones ordinarias de los días laborales. La restricción de movilidad no afecta por igual a todos los conductores cada fin de semana: el tipo de holograma, la terminación numérica de la matrícula y la posición del sábado en el calendario (par o impar) configuran quién debe resguardar su unidad y quién goza de libre tránsito.

De igual forma, es importante puntualizar que las limitaciones del Hoy No Circula sabatino no abarcan todo el día. El periodo de restricción transcurre desde las 05:00 hasta las 22:00 horas, de manera que en horarios nocturnos o de madrugada la libre circulación está permitida, salvo que las autoridades activen una fase de contingencia ambiental o emitan un decreto de emergencia con directrices complementarias.

Concentrándonos en el próximo 30 de mayo de 2026, los registros oficiales determinan que pasaremos por el quinto sábado del mes, correspondiendo por ende a una “semana impar”. Bajo estas condiciones reglamentarias, los coches dotados de holograma 1 y cuyas placas terminen en un dígito impar estarán impedidos para transitar durante las horas especificadas en la norma.

Si tu vehículo coincide con estas características, es obligatorio dejarlo en el garaje y esperar a que concluya el periodo restrictivo a las 22:00 horas. Por el contrario, los vehículos que porten hologramas 0 y 00 mantienen el beneficio de circular sin ninguna limitante dentro de este programa sabatino. En contraste absoluto, aquellos que posean el holograma 2 tienen prohibido circular cualquier sábado del mes.

Más allá de las restricciones descritas, cabe señalar que existen algunas excepciones que sí pueden rodar libremente sin que les afecten estas normativas de control. Esta lista incluye:

Vehículos eléctricos, a gas natural o con tecnología híbrida

Unidades registradas con placas de personas con discapacidad

Todos los destinados a servicios de transporte público urbano (incluyendo servicios funerarios)

Los dedicados al transporte escolar o de pasajeros Aquellos asignados a seguridad pública y/o protección civil

Aquellos automovilistas que decidan ignorar las pautas fijadas por el Hoy No Circula se harán acreedores a sanciones económicas de consideración. La penalización monetaria por desobedecer el reglamento oscila entre las 20 y las 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), traduciéndose en un desembolso aproximado de 1,924.40 pesos en su escalón más bajo y llegando hasta los 2,886.60 pesos en el límite superior.

En conclusión, si necesitas moverte este sábado por la CDMX o en las zonas conurbadas del Estado de México reguladas por este esquema, resulta indispensable cerciorarte del holograma de tu unidad, el último número de tu placa y constatar si la fecha cae en semana par o impar.

El Hoy No Circula sabatino tiene como eje primordial retirar de las calles temporalmente a los autos que generan un mayor impacto ecológico, invitando colateralmente a los ciudadanos a programar de mejor forma sus trayectos diarios y a explorar medios alternativos de transporte cuando su vehículo deba descansar.

Foto | Volodymyr Proskurovskyi

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