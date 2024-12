Hoy No Circula sabatino: qué autos pueden circular y cuáles descansan el 28 de diciembre

Otra semana más, vuelven las restricciones del Hoy No Circula sabatino. Porque lo único seguro con el Hoy No Circula es que son las normas las que no descansan. Por eso, vamos a repasar cuáles son las restricciones a la circulación de hoy 28 de diciembre de 2024.

Porque igual que el sabatino, lo que no descansa tampoco es la contaminación. Por eso es día de aplicar el programa ideado por la Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX (SEDEMA) que, de nuevo, llega el sábado de esta semana.

Pero, ¿qué queremos decir de todo esto? Básicamente que habrá días que algunos coches no podrán salir de casa con el objetivo de mejorar la calidad del aire allí donde se aplica con un plan muy simple: reducir el número de coches en la calle.

Hay que recordar que todas estas restricciones no se aplican en todo México. El programa se extiende por las 16 alcaldías en la Ciudad de México y en los siguientes municipios conurbados del Estado de México:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

A qué autos y placas afecta el Hoy No Circula sabatino

Una vez que tenemos todo esto en mente, ¿cuáles son los criterios básicos que no podemos olvidar a la hora de aplicar el Hoy No Circula? Lo primero es que este programa dejará algunos coches en casa, sin que puedan moverse. Cuanto más contaminante sea el coche, más probable es que no se mueva.

Esto se determina con el número de holograma. Así se deciden qué coches pueden circular cada día y, como puedes ver en la imagen superior (donde se detallan lso coches afectados cada día), los sábados hay normas especiales que nos dejan ante la siguiente situación:

Autos que pueden circular todos los sábados

Autos que tienen que descansar todos los sábados

Autos que descansan un sábado sí y otro no

Las restricciones solo se aplican entre las 05:00 y las 22:00 horas. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que por la noche podremos movernos sin problemas y que lo que está aquí escrito no es necesario tenerlo en cuenta.

Una vez tenemos todo esto en cuenta, ¿qué coches se mueven y cuáles descansan? Lo más sencillo es fijarnos en el holograma de nuestro vehículo porque eso servirá para hacer el primer corte.

Los autos con holograma 0 y 00 no están obligados a descansar los sábados y pueden moverse con total libertad. Al contrario, los de holograma 2 tampoco tienen que pensar mucho porque, lamentablemente, no podrán moverse de casa ningún sábado. En este caso, tienen la circulación prohibida en las horas indicadas.

Son los de holograma 1 los que sí tienen que pensar si pueden o no salir de casa. De manera alterna, descansaran en función del último número de su placa. El primer sábado del mes descansarán los de placa terminada en número impar y la semana siguiente los que tengan una placa que termine en número par. Rotarán sucesivamente.

Por lo tanto, esta semana, como estamos a 28 de diciembre y coincide que es el cuarto sábado del mes de diciembre, serán los autos con placa terminada en número par los que tengan que quedarse en casa. La semana que viene serán los de holograma 1 con placa terminada en número impar.

Con todo, no podemos olvidar que existen algunas restricciones. Más allá del control horario, los siguientes coches podrán moverse con total libertad:

Aquellos que funcionan a electricidad, gas natural o sean híbridos

Los que poseen placa para discapacitados

Todos aquellos dedicados a servicios de transporte urbano (incluye los funerarios)

Los que ofrezcan transporte escolar o de pasajeros

Aquellos destinados a la seguridad pública y/o protección civil

En caso de incumplir estas restricciones, la multa será de 20 a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a 1,924.40 pesos y hasta 2,886.60 pesos.

