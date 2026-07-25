Hoy No Circula sabatino: qué autos pueden circular y cuáles descansan el 25 de julio

Este fin de semana vuelve a ponerse en marcha la regulación del Hoy No Circula sabatino, el dispositivo mediante el cual la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA) restringe el tránsito de ciertos coches para controlar los índices de contaminación en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Antes de ponerse al volante, cada conductor deberá chequear su matrícula y el engomado de verificación. Las restricciones abarcan no solo las 16 alcaldías de la CDMX, sino también diversos municipios colindantes del Estado de México. La normativa opera del mismo modo en:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

Por otro lado, considera que si tu ruta atraviesa cualquiera de estas áreas, las reglas del Hoy No Circula sabatino también te afectarán.

A qué autos y placas afecta el Hoy No Circula sabatino

El objetivo esencial de este esquema es disminuir la cantidad de vehículos en las calles para mitigar las emisiones nocivas, estableciendo durante los sábados normas específicas que complementan al operativo utilizado de lunes a viernes. La obligación de descansar no aplica por igual a todos los conductores cada fin de semana: la combinación del holograma, el último dígito de la placa y la categorización del sábado como semana par o impar condicionan quién debe permanecer estacionado y quién tiene vía libre.

Hay que recordar que el Hoy No Circula sabatino no opera durante las 24 horas consecutivas del día. La ventana de restricción está fijada entre las 05:00 y las 22:00 horas, de suerte que en el horario nocturno o durante la madrugada la circulación no presenta impedimentos, salvo que las autoridades decreten una fase de contingencia ambiental u otra indicación extraordinaria que establezca límites adicionales.

Para el 25 de julio de 2026, el calendario indica que se trata del cuarto sábado del mes, clasificándose formalmente como “semana par”. Bajo este esquema, los coches provistos de holograma 1 cuyas placas concluyan en un número par tendrán que mantenerse sin circular durante las horas que dura el programa.

En caso de que tu automóvil registre dicha combinación, deberás dejarlo guardado hasta que pase el corte de las 22:00 horas. En contraste, los automóviles con holograma 0 y 00 cuentan con libre tránsito dentro de las pautas del Hoy No Circula sabatino. Por su parte, los vehículos con holograma 2 no tienen permitido circular ningún sábado del año.

A la par de las reglas expuestas, hay que recordar que existe un conjunto de vehículos exentos que pueden transitar libremente sin recibir penalizaciones. Entre ellos se encuentran:

Vehículos eléctricos, a gas natural o con tecnología híbrida

Unidades registradas con placas de personas con discapacidad

Todos los destinados a servicios de transporte público urbano (incluyendo servicios funerarios)

Los dedicados al transporte escolar o de pasajeros

Aquellos asignados a seguridad pública y/o protección civil

La penalización por no cumplir este reglamento va desde las 20 hasta las 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), un rango que se traduce aproximadamente en un piso de 1,924.40 pesos y un techo de 2,886.60 pesos. Sumado al golpe al bolsillo, el infractor se arriesga al arrastre o retención del vehículo y a la consecuente pérdida de tiempo que conlleva solucionar el trámite administrativo ante los cuerpos de seguridad. A qué autos y placas afecta el Hoy No Circula sabatino.

En caso de incumplir con el Hoy No Circula se castigará con una multa que oscila entre 20 y 30 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), una cifra que representa aproximadamente desde 1,924.40 pesos en su escalón más bajo hasta alcanzar los 2,886.60 pesos en el límite superior. Además, el conductor se arriesga a que el automóvil sea trasladado al depósito de vehículos.

Foto | Daniel Jaber

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