Hoy No Circula sabatino: qué autos pueden circular y cuáles descansan el 11 de julio

Este fin de semana vuelven las restricciones del Hoy No Circula en su edición de fin de semana, ese proyecto ideado por la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA) con el objetivo de reducir los niveles de polución en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Una vez más, los conductores deberán verificar el dígito final de su matrícula y el tipo de holograma que portan antes de emprender su viaje. Estas medidas no se limitan en exclusiva a las 16 demarcaciones de la capital, sino que se extienden a múltiples localidades colindantes ubicadas en el Estado de México. La normativa tiene validez asimismo en:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

Por lo tanto, conviene tener presente que si tu ruta contempla transitar por alguna de estas regiones, las limitaciones del Hoy No Circula sabatino se mantendrán vigentes.

A qué autos y placas afecta el Hoy No Circula sabatino

Como imaginas el objetivo final de este plan es reducir el volumen de emisiones contaminantes en la atmósfera, rigiéndose los fines de semana bajo normas específicas que complementan los turnos de lunes a viernes. La obligatoriedad de detener el vehículo no afecta a todos los conductores simultáneamente: el holograma, el número final de la placa y la posición del sábado en el mes (par o impar) dictan quiénes tienen luz verde para circular y quiénes deben apagar el motor.

Es fundamental considerar que el Hoy No Circula sabatino no permanece activo a lo largo de las 24 horas del día. Su periodo de aplicación abarca desde las 05:00 hasta las 22:00 horas, lo cual implica que fuera de esta franja de tiempo —durante las horas nocturnas y de madrugada— los automóviles pueden circular libremente, a menos que se active una alerta por contingencia ambiental o se emita una normativa extraordinaria que condicione el tránsito.

Para este sábado 11 de julio de 2026, segundo sábado del mes de julio, estamos ante lo que se considera como semana par del mes. Bajo estos parámetros, las unidades equipadas con holograma 1 y cuyas matrículas concluyan en un número par tendrán prohibido moverse durante el horario establecido por el programa.

Si tu coche entra en dicho supuesto, tendrás que aparcarlo hasta que se cumplan las 22:00 horas. Al contrario, aquellos automóviles que cuenten con hologramas 0 y 00 pueden circular sin restricciones. Por último, los vehículos con holograma 2 no pueden circular ningún sábado, independientemente de si estamos en semana par o impar.

Además de lo anteriormente descrito, conviene recordar que existe un grupo de automóviles que están exentos de cumplir estas restricciones:

Vehículos eléctricos, a gas natural o con tecnología híbrida

Unidades registradas con placas de personas con discapacidad

Todos los destinados a servicios de transporte público urbano (incluyendo servicios funerarios)

Los dedicados al transporte escolar o de pasajeros

Aquellos asignados a seguridad pública y/o protección civil

La penalización por no cumplir este reglamento va desde las 20 hasta las 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), un rango que se traduce aproximadamente en un piso de 1,924.40 pesos y un techo de 2,886.60 pesos. Sumado al golpe al bolsillo, el infractor se arriesga al arrastre o retención del vehículo y a la consecuente pérdida de tiempo que conlleva solucionar el trámite administrativo ante los cuerpos de seguridad. A qué autos y placas afecta el Hoy No Circula sabatino.

En caso de incumplir con el Hoy No Circula se castigará con una multa que oscila entre 20 y 30 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), una cifra que representa aproximadamente desde 1,924.40 pesos en su escalón más bajo hasta alcanzar los 2,886.60 pesos en el límite superior. Además, el conductor se arriesga a que el automóvil sea trasladado al depósito de vehículos.

Foto | Cory Bouthillette

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