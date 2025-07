Taparse la boca para dormir parece una gran idea contra la apnea del sueño. No lo es en absoluto

El jugador del Manchester City, Erling Haaland, captó todas las miradas no por ese fichaje frustrado al Madrid, sino por hablar abiertamente de una práctica que, según él, utiliza incluso cuando entrena: taparse la boca. Y en TikTok, miles recomiendan este truco "porque cambió su vida". Hablamos del mouth taping, el último grito del autocuidado nocturno. Promete un sueño profundo, menos ronquidos, mejor aliento e incluso una mandíbula más definida. Pero, ¿estamos frente a una solución milagrosa o a una moda arriesgada disfrazada de bienestar?

La rutina viral. Lo que comenzó como un consejo alternativo para mejorar el sueño se ha convertido en un fenómeno viral gracias a las morning routines de influencers como Ashton Hall y las famosas morning sheeds. En todos los vídeos muestran cómo usan cinta médica o vendajes bucales para dormir con la boca cerrada, asegurando que eso mejora su descanso y su salud.

En TikTok, el hashtag #mouthtaping supera las 96.700 publicaciones y continúa creciendo. Sin embargo, el fenómeno ha evolucionado más rápido que la ciencia que lo respalda. Y eso preocupa a los especialistas.

¿Moda saludable o práctica arriesgada? Para algunos médicos, este tipo de tendencias son el ejemplo perfecto de cómo internet puede convertir una idea aparentemente inocente en un riesgo sanitario. Así lo han explicado en un reportaje de DW, en el que el Dr. Brian Rotenberg, otorrinolaringólogo y autor de un análisis publicado en PLOS One ha explicado que esta tendencia se promociona como una solución mágica, pero no hay evidencia sólida que lo respalde.

Desde España, el Dr. Carlos O’Connor Reina, miembro de la Sociedad Española del Sueño, coincide en declaraciones para WebConsultas: “La respiración nasal es más saludable, sí, pero si una persona usa estas cintas con una nariz que no funciona correctamente, estamos hablando de un problema de salud muy importante”.

Hay un riesgo mayor: apnea del sueño. El principal riesgo del mouth taping es que muchas personas lo usan sin saber que padecen apnea del sueño, una condición potencialmente grave en la que la respiración se interrumpe repetidamente mientras dormimos. El Dr. Rotenberg lo ha resume así: “Sellar la boca puede representar un grave riesgo de asfixia en personas con obstrucción nasal o reflujo gástrico”.

Y hay más problemas. Expertos citados en CNN han señalado que el uso indiscriminado del mouth taping puede provocar sensación de ahogo o claustrofobia, microdespertares y fragmentación del sueño, empeoramiento de la apnea no diagnosticada, riesgo de asfixia si hay congestión nasal, pólipos o desviación del tabique, ansiedad nocturna o angustia respiratoria, e irritación cutánea o reacciones alérgicas.

Mejor sin cinta. Sabemos que respirar por la boca no es lo ideal. Seca la garganta, favorece los ronquidos y puede empeorar la calidad del sueño. La respiración nasal, en cambio, filtra y humedece el aire, protege las vías respiratorias y ayuda a dormir mejor. Pero no hace falta recurrir a una cinta en la boca para conseguirlo. Los médicos recomiendan alternativas más seguras: consultar a un otorrino, revisar posibles obstrucciones nasales, practicar ejercicios para fortalecer la lengua y el paladar, dormir de lado o usar tiras nasales si están indicadas.

La patóloga del habla Ann Kearney, de la Universidad de Stanford, ha explicado en CNN que la posición de la lengua también es clave: “Si no colocas correctamente la lengua, la respiración nasal no se consigue con solo tapar la boca. La lengua debe ir hacia arriba y hacia adelante para abrir la vía aérea”.

Una mandíbula más definida... Una de las promesas más populares que más se pueden observar últimamente es que ayuda a "esculpir el rostro". Según un artículo de GQ, los especialistas han indicado que esto no tiene base científica. “No existen pruebas de que fortalezca o defina la mandíbula”, detalla la Dra. Leah Totton en el medio. A lo sumo, una respiración nasal adecuada puede favorecer la postura lingual y tener un efecto mínimo a largo plazo, pero no modifica los rasgos faciales.

La respiración nasal sí, pero no con cinta. La respiración nasal es clave para la salud, pero el mouth taping no es una solución universal ni inofensiva. Como muchas modas que nacen en redes sociales, puede parecer simple, pero sus riesgos no lo son. Si tienes problemas para dormir, roncas o respiras por la boca, la respuesta no está en una cinta, sino en una consulta médica.

