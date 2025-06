Novo Nordisk lleva años sin pagar la tasa que sostendría su patente en Canadá. Un “error” que puede costarle millones

Algo extraño ha pasado con la patente que protege a Ozempic en Canadá. Por error o por decisión estratégica, Novo Nordisk, la empresa responsable de desarrollar la semaglutida, el compuesto en el que se basa el popular fármaco lleva años sin pagar las tasas de mantenimiento de esta patente.

Un error de millones. La sorpresa saltaba hace unos pocos días. El químico y divulgador experto en industria farmacéutica Derek Lowe señalaba a través de un artículo en Science que la farmacéutica danesa llevaba desde 2018 sin pagar por las tasas de mantenimiento de la patente (unas tasas que a día de hoy representan unos 370 dólares canadienses anuales) que protege el compuesto en el que se basan fármacos como Ozempic y Wegovy.

Según la Base de Datos de Patentes de Canadá, el estado de esta patente es el de “caducada y más allá del periodo de reversión”. Según la ley canadiense, las empresas cuentan un periodo de gracia de 12 meses para reclamaciones y pago de las penalizaciones por pagos tardíos (otros 150 dólares canadienses a día de hoy). Un periodo que ya se habría excedido con creces.

Frotándose las manos. La historia comenzaba a desvelarse a comienzos de este mes. En una entrevista con el medio especializado en industria farmacéutica, Richard Saynor, CEO de Sandoz, hablaba de lanzar en Canadá un medicamento genérico basado en el péptido similar al glucagón 1 (GLP-1), la hormona a la cual “imita” la semaglutida para hacer su efecto antidiabético y adelgazante.

Como explica Lowe en su pieza, la competición en el mercado de los genéricos puede llegar a ser “extremadamente fiera”. Las compañías dedicadas a este tipo de fármacos buscan en la medida de lo posible minar las patentes, buscando fallos que puedan invalidarlas y así poder entrar en nuevos mercados.

Y hoy en día hay pocos mercados tan tentadores como el de los agonistas de los receptores de la hormona GLP-1 como Ozempic, Wegovy o Rybelsus. Esta familia de fármacos, orientados en su origen a tratar la diabetes, ha logrado un inmenso éxito por su efecto adelgazante, desencadenando toda una revolución no solo farmacéutica, sino también económica.

Una frontera permeable. Un detalle importante mencionado por Saynor en su entrevista es que Canadá es el segundo gran mercado de la semaglutida (después de los Estados Unidos). Esto no sería, especula, porque los canadienses sean grandes consumidores del fármaco, sino que probablemente sea consecuencia del negocio transfronterizo.

“Claramente hay una dinámica, como con la insulina, con negocio a través de la frontera”, explica el directivo de Sandoz. “Será interesante cómo evolucione esto”, sentencia.

Mal de muchos… El vencimiento de la patente en Canadá no afectaría solo a Novo Nordisk sino que también podría suponer un duro golpe a su principal competidora en el sector de los tratamientos para la diabetes y la pérdida de peso, la estadounidense Eli Lilly. La entrada en el mercado de un competidor genérico implicaría que la empresa fabricante de Zepbound y Mounjaro. Estos fármacos están basados en la tirzepatida, un compuesto que actúa como análogo del GLP-1 y también de otra hormona denominada polipéptido inhibidor gástrico o GIP.

¿Un error?¿Un error? Comenzábamos señalando que las patentes son un pilar fundamental de la industria farmacéutica lo que hace que la duda sea imperante: ¿por qué? Es difícil saber si todo se debe a un simple error o a una estrategia calculada. “Nunca supe por qué Esto seguro de que alguien perdió su trabajo, pero da igual”, sostenía Saynor en su entrevista.

De ser un error, no sería un mero despiste. Según explica Lowe, la empresa mostró por escrito allá por 2017 sus reticencias al pago de la tasa de mantenimiento de la patente canadiense de la semaglutida. El boom de Ozempic no se daría hasta años después, por lo quizás la empresa no fue capaz de anticipar el éxito y consideró excesivo el precio de mantener una patente en el país norteamericano.

Imagen | Rene Baker / Chemist4U