El psyllium se volvió viral como una "alternativa natural a Ozempic". La realidad no es tan simple

Como toda revolución, Ozempic vino con promesas y un precio oculto. Después llegaron los efectos secundarios, el coste y la necesidad de una prescripción médica. Mientras su sombra se alarga, nace una opción alternativa que no necesita pinchazos a través de una semilla milenaria.

La cáscara de una semilla. Lo que empezó como un remedio tradicional en el sur de Asia hoy es tendencia en TikTok. Más de 13.000 vídeos bajo el hashtag #psylliumhusk muestran cómo se incorpora esta fibra a recetas, retos y consejos para perder peso, calmar el apetito o mejorar la digestión. Pero detrás del fenómeno viral hay algo mucho más simple: el psyllium es la cáscara que envuelve las semillas de la Plantago ovata, una planta discreta pero eficaz. Conocido también como psilio, se ha usado durante años como laxante suave gracias a su capacidad para formar masa y facilitar el tránsito intestinal.

El producto se puede consumir en polvo, cápsulas o en su forma cruda, que recuerda a las virutas de madera. Al entrar en contacto con el agua, esta fibra soluble forma un gel espeso. Y es precisamente esta viscosidad lo que explica buena parte de sus beneficios.

La ciencia detrás. El secreto del psyllium está en cómo reacciona al agua, ya que la absorbe y forma un gel espeso. Este proceso ayuda a reducir el apetito, mejorar el tránsito intestinal y controlar el colesterol y el azúcar en sangre. De hecho, una investigación lo ha confirmado, solo hay que consumir entre 10 y 15 gramos diarios para, incluso, reducir el colesterol LDL, el considerado malo.

No todo es tan simple. Aunque el entusiasmo en redes es comprensible, los expertos piden cautela. Primero, por una cuestión de seguridad, ya que el psyllium necesita al menos un litro de agua por cada 20 gramos de fibra ha señalado a The Guardian Lena Beal, portavoz de la Academia de Nutrición y Dietética. El motivo no es otro que si no se consume sin suficiente líquido, puede convertirse en un peligro de asfixia o provocar obstrucciones intestinales.

No es para todo el mundo. No es para todo el mundo. Porque sea natural, no significa que sea inocuo. Desde Cleveland Clinic no lo recomiendan en personas con dificultades para tragar, enfermedades intestinales graves (estenosis o la enfermedad de Crohn) ni en casos de trastornos digestivos crónicos. También se aconseja tomar precauciones si está tomando medicación, ya que la fibra puede interferir.

¿Ozempic natural? Las comparaciones siempre son odiosas, como dice el dicho. La cáscara de psyllium no altera el sistema hormonal como lo hacen los agonistas del GLP-1. Y aunque puede apoyar la pérdida de peso, no lo hace de forma tan potente ni en todos los casos.

Un apoyo más. Porque consumir más fibra es una de las recomendaciones más consistentes de la ciencia nutricional moderna. Al final se trata de incorporar mejoras en la dieta a largo plazo, un apoyo que viene con una mirada más amplia sobre lo que significa cuidarse.

Imagen | Pgdp123 y Chemist4U

Xataka | Ozempic y ceguera, llevamos meses tras la pista de un efecto adverso extremadamente raro. Ahora la AEMPS ha dado un paso adelante