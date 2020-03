Makers e impresoras 3D contra el coronavirus: en Italia están usando válvulas Open Source impresas en 3D para respiradores en UCIs

El pasado viernes se produjo una situación terrible en el hospital de Chiari en Brescia (Italia). La lucha contra el coronavirus se veía en peligro porque no había más válvulas que utilizar en los respiradores, críticos para las UCI en las que estaban tratándose los pacientes más graves por la enfermedad.

El fabricante de estas válvulas no tenía suficiente tiempo para proporcionar válvulas de recambio. "¿Qué hacemos ahora?" Se preguntaron los responsables del hospital. La respuesta llegó de una idea singular: acabaron contactando con un conocido representante de la comunidad maker en Italia, que logró activar un esfuerzo para llevar una impresora 3D al hospital. Horas después, como señala el diario italiano La Stampa, el diseño de la válvula original se había reproducido y era funcional: los respiradores podían seguir funcionando.

Impresoras 3D contra el coronavirus

Al detectar el problema y no poder contar con los recambios de válvulas originales, el equipo médico pensó en reproducirlas con una impresora 3D. Se pusieron en contacto con el diario Giornale di Brescia, cuya editora, Nunzia Vallini, se comunicó inmediatamente con el físico Massimo Temporelli, un referente maker en Italia fundador de FabLab, que había colaborado con ellos en temas de tecnología.

Los laboratorios de Temporelli en Milán estaban cerrados y demasiado lejos, pero dos ingenieros de Brescia llamados Cristian Fracassi (@CristianFracass) y Alessandro Ramaioli (con mascarilla en una de las imágenes), propietarios de una impresora 3D, sí pudieron llevarla a tiempo al hospital. Tras estudiar el diseño original y reproducirlo, en pocas horas el hospital de Brescia pudo fabricar válvulas impresas en 3D que confirmaron ser funcionales.

Como indican en La Stampa el diseño tenía un problema: estas válvulas necesitarían una certificación sanitaria de los organismos reguladores, pero como decía Temporelli "cuando no hay tiempo y las personas arriesgan sus vidas, no podemos parar ante la burocracia". Según La Stampa, el fabricante original de las válvulas no quiso compartir el diseño y esquemas de las válvulas, algo que hubiera acelerado todo el proceso.

Según el citado Giornale di Brescia, en pocas horas tenían un prototipo creado en 3D que le presentaron al gerente general del hospital de Chiari, Mauro Borelli. Con 50 de estas válvulas fabricadas, éste confirmó que esos dispositivos funcionaban.

El propio Borelli explicaba que las válvulas son en realidad un diseño derivado del "tubo Venturi, una invención hidráulica que se remona al siglo XVIII". Uno de los primeros pacientes en recibir tratamiento con estas válvulas impresas en 3D fue Antonio, de 60 años, que había sido ingresado por coronavirus días antes. Según el diario, el diagnóstico parece ser positivo gracias a este pequeño milagro de la tecnología.

Los esfuerzos de los makers crecen por doquier

El ejemplo de estos ingenieros italianos ha hecho que otras iniciativas también hayan surgido en esta dirección en otros lugares. En España, por ejemplo, referentes de la comunidad maker como @elsatch —confundador de Makespace Madrid— y David Cuartielles (@dcuartielles), cofundador de la plataforma Arduino, han sido impulsores de la plataforma A.I.RE (@AIRE_Covid19).

Esta comunidad ha puesto eh marcha un esfuerzo para crear respiradores y ventiladores Open Source. El foro de esta comunidad de expertos invita a cualquiera a colaborar en un esfuerzo en el que se están discutiendo especificaciones y características técnicos de los prototipos para tratar de ofrecer esa alternativa en caso necesario.

Allí se comentan por ejemplo proyectos como el que en 2010 se desarrolló en el MIT (PDF) que también han tenido repercusión y mucho debate en Reddit. Otras comunidades en Estados Unidos como Project Open Air están usando por ejemplo un grupo en Slack para compartir ideas.

La comunidad maker en España también está colaborando a través de este sitio web en el cual avisan desde el primer momento de que "un mal respirador o un respirador mal usado, puede matar", para luego ofrecer varios enlaces a grupos de Telegram con discusión sobre diseño y fabricación de ventiladores, así como enlaces a distintos repositorios de GitHub o a modelos disponibles en Thingiverse —con presencia de mascarillas protectoras como protagonistas— para imprimirlos en 3D.